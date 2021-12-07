НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. Об этом сообщил на правительственном часе депутат мажилиса Дюсенбай Турганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы, о котором постоянно предупреждают сейсмологи, безвозвратные потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. В справке, предоставленной МЧС, это отмечено, но по дорожной карте комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмобезопасности Казахстана на 2018-2020 годы из 36 пунктов исполнены только 18. Поэтому скажите, пожалуйста, в чем причина такого несвоевременного исполнения этой дорожной карты?", - обратился с вопросом к министру по ЧС Юрию Ильину депутат мажилиса Дюсенбай Турганов.

Также депутат отметил, что "Институтом сейсмологии около двух лет назад разработана карта сейсмического микрорайонирования города Алматы, проводится паспортизация строений города и на их основе планировалось проработать строительные нормы для города. Поэтому у меня возникают такие вопросы. На сегодняшний день сколько строений охвачено паспортизацией? Разработаны ли строительный нормы, с учетом новых катр сейсмичности и когда это карты будут опубликованы для открытого доступа".

Министр по ЧС Юрий Ильин на правительственном часе заявил, что в Алматы действительно есть риски крупномасштабного землетрясения, способного повлечь за собой гибель большого количества людей. Также от отметил, что на сейчас есть разные методики оценки количества погибших и раненых.

Программа по сейсмостойкости не реализована в полной мере из-за отсутствия финансирования, многие программы были свернуты из-за недостаточности финансовых средств. У нас пандемия отвлекла большие средства, в том числе и по вопросам предупреждения ЧС. Что касается вопросов непосредственно с самим акиматом были выделены средства…Паспортизация всех объектов в городе Алматы проведена. База данных находится в Департаменте архитектуры и строительного контроля и соответственно используется при дальнейшей реализации проекта. Что касается карты микросейсморайонирование для города Алматы. Она завершена и также передана, как заказчику, акимату города Алматы и это, наверное, права акимата разместить ее в общее пользования", - сообщил министр.





Южная столица располагается в десятибалльной зоне сейсмоактивности. Последний раз разрушительное землетрясение в Алматы произошло в 1911 году. Тогда был разрушен город Верный, это землетрясение было отнесено к 10 самым сильным землетрясениям прошлого века.





Казахстанские сейсмологи и ученые обеспокоены, что состояние готовности к серьезному землетрясению в Алматы, мягко говоря, оставляет желать много лучшего, так как нерешенными остаются ключевые вопросы.





Более того, экологи предостерегают о катастрофических последствиях в случае землетрясения в Алматы. В мегаполисе располагается ветлаборатория, предназначенная для диагностики особо опасных инфекций, передающихся от животных.





Помимо ветлаборатории, в городе находится ряд промышленных объектов, которые, согласно генплану Алматы, рекомендуется вынести из города, чтобы повысить экологическую безопасность, улучшить экологическую среду.





Кроме того, на ближайших горных массивах идет интенсивное строительство, которое приводит к оползням.