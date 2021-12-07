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В случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий

06.12.2021, 17:54 191593
В случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. Об этом сообщил на правительственном часе депутат мажилиса Дюсенбай Турганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы, о котором постоянно предупреждают сейсмологи, безвозвратные потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. В справке, предоставленной МЧС, это отмечено, но по дорожной карте комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмобезопасности Казахстана на 2018-2020 годы из 36 пунктов исполнены только 18. Поэтому скажите, пожалуйста, в чем причина такого несвоевременного исполнения этой дорожной карты?", - обратился с вопросом к министру по ЧС Юрию Ильину депутат мажилиса Дюсенбай Турганов.

 
Также депутат отметил, что "Институтом сейсмологии около двух лет назад разработана карта сейсмического микрорайонирования города Алматы, проводится паспортизация строений города и на их основе планировалось проработать строительные нормы для города. Поэтому у меня возникают такие вопросы. На сегодняшний день сколько строений охвачено паспортизацией? Разработаны ли строительный нормы, с учетом новых катр сейсмичности и когда это карты будут опубликованы для открытого доступа".
 
Министр по ЧС Юрий Ильин на правительственном часе заявил, что в Алматы действительно есть риски крупномасштабного землетрясения, способного повлечь за собой гибель большого количества людей. Также от отметил, что на сейчас есть разные методики оценки количества погибших и раненых.
 

Программа по сейсмостойкости не реализована в полной мере из-за отсутствия финансирования, многие программы были свернуты из-за недостаточности финансовых средств. У нас пандемия отвлекла большие средства, в том числе и по вопросам предупреждения ЧС. Что касается вопросов непосредственно с самим акиматом были выделены средства…Паспортизация всех объектов в городе Алматы проведена. База данных находится в Департаменте архитектуры и строительного контроля и соответственно используется при дальнейшей реализации проекта. Что касается карты микросейсморайонирование для города Алматы. Она завершена и также передана, как заказчику, акимату города Алматы и это, наверное, права акимата разместить ее в общее пользования", - сообщил министр.


Южная столица располагается в десятибалльной зоне сейсмоактивности. Последний раз разрушительное землетрясение в Алматы произошло в 1911 году. Тогда был разрушен город Верный, это землетрясение было отнесено к 10 самым сильным землетрясениям прошлого века.

Казахстанские сейсмологи и ученые обеспокоены, что состояние готовности к серьезному землетрясению в Алматы, мягко говоря, оставляет желать много лучшего, так как нерешенными остаются ключевые вопросы. 

Более того, экологи предостерегают о катастрофических последствиях в случае землетрясения в Алматы. В мегаполисе располагается ветлаборатория, предназначенная для диагностики особо опасных инфекций, передающихся от животных. 

Помимо ветлаборатории, в городе находится ряд промышленных объектов, которые, согласно генплану Алматы, рекомендуется вынести из города, чтобы повысить экологическую безопасность, улучшить экологическую среду. 

Кроме того, на ближайших горных массивах идет интенсивное строительство, которое приводит к оползням. 
 

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Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"

07.12.2021, 11:23 70039
Глава агрофирмы из Акмолинской области стал победителем в номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК"
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В номинации "За вклад в сельское хозяйство и АПК" республиканского конкурса "30 жыл - 30 есим", организованного телерадиокорпорацией "Казахстан" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, победителем по результатам народного голосования стал обладатель звания "Казакстаннын Енбек Ері", руководитель агрофирмы "Родина" Иван Сауэр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области, Иван Сауэр прошел все ступени профессионального роста от простого бригадира до главы сельхозпредприятия, превратив село в успешный агрокомплекс.
 

Здесь планомерно развиваются все отрасли сельского хозяйства, позволяющие круглогодично предоставлять работу жителям. Компактные животноводческие комплексы, элитное семеноводческое хозяйство, растениеводство и многое другое. Для развития альтернативных источников энергии в селе был установлен ветрогенератор. Десять лет назад в рамках программы по форсированному индустриально-инновационному развитию был построен молочный завод. Молочная продукция агрофирмы пользуется повышенным спросом у потребителей, так как изготовлена только из натурального сырья, безопасна, а богатый ассортимент удовлетворит потребности каждого", - рассказали в пресс-службе УВП.

 
Также отмечается, что благодоаря предпринимателю в селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты.
 

К слову, конкурс проводился в честь празднования 30-летия Независимости. Премию получат казахстанцы, добившиеся успехов в различных сферах и внесшие особый вклад в становление государства", - добавили в ведомстве.

 

Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей

07.12.2021, 10:41 84565
Чиновники акимата в Западном Казахстане отказались от служебных автомобилей
Фото: drive2.ru
УРАЛЬСК. 7 ДЕКАБРЯ - Чиновники западноказахстанских управления и аппарата акима Уральска отказались от служебных автомобилей в целях экономии бюджетных средств и пересели на такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Западно-Казахстанской области такси Jayiq comfort для государственных служащих региона пока работает в пилотном режиме. Сопровождает проект социально-предпринимательская корпорация Aqjaiyq. Здесь отметили, что на услуги такси 24 управления потратят в год порядка 15 миллионов тенге, пишет издание "Мой город".
 

Сейчас услугами такси пользуются 24 областных управления аппарата акима Уральска. Госучреждения передали 30 автомобилей, все они в хорошем состоянии. Сотрудники с утра ездят на работу, на обед, вечером возвращаются с работы. После 18.30 без служебной необходимости такси на линию не выезжают", - рассказал заместитель председателя правления АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен.

 
В планах инвестора сделать такси доступным не только для государственных служащих, но и горожан.
 
Идею о создании такси комфорт-класса для госслужащих предложил аким ЗКО Гали Искалиев. Он отметил, что при областном акимате имеется автопарк на 47 автомобилей, на каждую машину ежемесячно расходуется порядка 200 тысяч тенге. В эту сумму входят топливо, запчасти и зарплата водителям.
 

В 2020 году в Казахстане ввели трехлетний мораторий на покупку автомобилей и мебели для государственных органов и национальных компаний. Министерство финансов намерено оптимизировать бюджетные расходы. Предварительная экономия составит более 500 миллиардов тенге", - говорится в материале.

 

Детей-инвалидов привязывали к поручням унитазов в Атырау: уголовное дело закрыто

07.12.2021, 09:57 95257
АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения, в связи с чем уголовное дело было закрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе этого года в Сети разлетелось шокирующие видео с привязанными к поручням унитаза детьми-инвалидами. Снято оно было в Центре по оказанию специальных социальных услуг №3 в Атырау. На кадрах больные дети привязаны пеленками к поручню унитаза для инвалидов. Тогда видео вызвало у казахстанцев бурю негативных эмоций, напоминает издание "Мой город".
 
Депутаты даже заявили, что проведут специальную проверку, а полицейские начали досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Подозреваемыми проходили две воспитательницы центра.
 
Однако, как выяснилось, уголовное дело было закрыто. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения.
 

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