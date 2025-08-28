Жители Алматы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса RAMS Beyond Almaty

Фото: rams-global.com

Рассказать друзьям

Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На портале - На портале epetition.kz появилась петиция с требованием запретить строительство 40-этажного комплекса RAMS Beyond Almaty на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева.





Жители города Алматы считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.





Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.





Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.





Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.





Также авторы петиции заявляют о нарушении процедуры общественных слушаний по проекту.





Общественные слушания по данному проекту не обеспечили должного уровня информирования населения. Значительная часть жителей района не была приглашена и не имела возможности выразить позицию. Кроме того, отсутствуют публично доступные протоколы слушаний. В соответствии с законодательством, это является грубым нарушением принципа прозрачности и участия общественности в процессе принятия решений. Является основанием для признания выдачи разрешительных документов на строительства - нелегитимными", - сообщили жители города.





Жители города Алматы требуют:





• Немедленно полностью прекратить реализацию проекта "RAMS Beyond Алматы" на участке Тимирязева - Сейфуллина (одно 40-этажное здание и пять 10-этажных).





• Вернуть участок в категорию зеленых насаждений общего пользования и создать на его территории зеленую парковую зону.





• Обеспечить соблюдение ранее установленных ограничений на строительство объектов выше 9 этажей на территории всего Алматы.





• Перенести строительство проекта на безопасную территорию в соответствии с ограничениями и регламентами - ниже проспекта Абая, в районы с недостатком Бизнес Центров и гостиниц. Например, в город Конаев или вблизи нового стадиона, строительство которого планируется в Алматы.





Напомним, ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев выступил против строительства в центре Алматы 40-этажной башни.





Я не против новых отелей, торговых центров, элитного жилья и культурных точек притяжений, но, по-моему, город этим перенасыщен, алматинцам в первую очередь для комфортного проживания нужны парки, скверы, поликлиники, школы, просторные дороги", - написал мажилисмен.





По его словам, на вопросы, как решится проблема с уже существующим в этом районе транспортным коллапсом и потянет ли инфраструктура такую башню, представители компании ответили расплывчато и туманно.





Мы на самом деле рассматриваем минимальные по интервенции изменения, чтобы не нарисовать какую-то картинку, которая не реализуется или не будет реализована никогда, чтобы оперативно адаптировать этот комплекс в инфраструктуру, добавить развороты, изменить работу светофоров, сделать переразметку, но при этом все эти минимальные мероприятия позволят справиться инфраструктуре. Люди начнут чаще пользоваться автобусами, мы это видим в Алматы, очень резонансный проект улица Тимирязева, так вот там люди гораздо чаще пользуются общественным транспортом и по сути наша задача создать инфраструктуру, чтобы туда комфортнее было приехать на автобусе", - ответили депутату представители компании.





Так же завуалированно, по словам Пономарева, застройщики обещали на старте стройки "человейника" "Рамс сити" создать город в городе по концепции "15 минут", но обещанных там для этого 5 гектаров зелени, школы, поликлиники, расширенных дорог, новых подстанций так и нет.





ЖК вляпался в жилой массив и метастазами перекрыл там свет, воздух, дороги, реку, сети", - пишет мажилисмен.





Он отметил, что хотя новый объект уже проходит государственную экспертизу, он все равно намерен поднимать вопрос о его месте в городе, где по поручению главы государства должна быть прекращена точечная застройка.





Проект RAMS Beyond по строительству многофункционального комплекса с ультралюксовыми резиденциями, отелем, бизнес-пространствами и общественными зонами был презентован в мае. Объект планируют возвести на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина - в районе, где запрещено строить выше девяти этажей.





В акимате города уточнили, что строительство зданий выше 9 этажей возможно только при наличии архитектурно-градостроительного обоснования, подтверждающего общественную значимость проекта. Также сообщалось, что партнерами проекта выступают КазГИИЗ и КазНИИСА. Однако в главном научном институте страны заявили, что не разрабатывали архитектурные решения для этого объекта и не получали от застройщика никаких проектных материалов, пишет Kazinform.