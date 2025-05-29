28.05.2025, 09:42 38131
В Казахстане отменят плату за проезд по участкам дорог с дефектами
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Казахстана намерено отменить плату за проезд по участкам дорог с дефектами, сообщает пресс-служба ведомства.
В соответствии с проектом изменений в правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в Казахстане пользователи платных дорог будут освобождены от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, пояснили в ведомстве, если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет. Подчеркивается, что это решение будет действовать до полного устранения дефекта.
Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года", - добавили в министерстве.
Напомним, сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной читатели также обращались в агентство Kazakhstan Today с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
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29.05.2025, 17:49 626
Списывать до суда мошеннические кредиты предложили сенаторы
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы сегодня предложили новые меры по борьбе с мошенниками и закредитованностью и вернули в мажилис поправки в законопроект по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг.
В частности, в законопроекте предлагается ввести новый механизм списания мошеннических кредитов, рассказал в куларах сената замглавы АРРФР РК Олжас Кизатов.
По его словам, сейчас мошеннические кредиты списываются только по решению суда. В новом законопроекте АРРФР предлагает списывать мошеннические кредиты в досудебном порядке.
Если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период "охлаждения", который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получения кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны до суда списать эти кредиты", - пояснил Кизатов.
В свою очередь сенатор Сергей Карплюк сообщил, что списывать будут кредиты, которые мошенники оформили, используя незаконно полученный ИИН гражданина.
Также кредиты будут списывать, если банк или микрофинансовая организация нарушили порядок проведения биометрии, либо не соблюли требования по выявлению и фиксации фактов мошенничества.
В сенате подчеркнули, что закон должен поспособствовать усилению борьбы с мошенничеством.
Теперь для получения крупных беззалоговых кредитов потребуется личное присутствие в отделении, а в некоторых случаях - подтверждение через портал eGov. Банки получат больше полномочий по заморозке подозрительных операций. Особый акцент сделан также на борьбу с телефонным мошенничеством. Предлагается разрешить регистрацию на одного человека не более 10 мобильных номеров, а также запретить ввоз и использование без лицензии специального оборудования, к примеру сим-боксов", - отметили в верхней палате.
Концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили ряд новых редакций отдельных статей закона.
Защита военнослужащих от закредитованности
Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитном отчёте указано, что они проходят службу. Будет налажен автоматический обмен информацией между Минобороны и кредитными бюро для реализации этого запрета.
Борьба с телефонным мошенничеством
Операторов связи обяжут создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки. Введено обязательное взаимодействие операторов с Антифрод-центром Нацбанка: в случае выявления мошенничества номера абонентов будут оперативно блокироваться.
Повышение прозрачности банковских операций
Установлены четкие сроки информирования клиентов и уполномоченных органов о неправомерном доступе к банковской тайне и тайне предоставления микрокредита. Банки и микрофинансовые организации должны сообщать об инцидентах в течение одного дня и полностью устранить последствия не позднее десяти рабочих дней.
Либерализация требований для иностранных банков
Упрощается возможность открытия дочерних структур иностранных банков в Казахстане. Теперь минимально необходимый кредитный рейтинг может иметь не только сам иностранный банк, но и его материнская компания.
Правила для инвестиционных и венчурных фондов
Введены понятные стандарты регулирования и надзора за венчурными фондами, определены принципы их прозрачности и защиты интересов инвесторов.
Время взаимодействия коллекторов с должниками
Установлено четкое время взаимодействия коллекторов с должниками: только с 08.00 до 21.00 в будние дни, без исключений.
С предложенными сенаторами поправками закон возвращен в мажилис.
Ранее сообщалось, что не имеющие ЭЦП казахстанцы смогут запретить себе кредиты через голосового бота.
29.05.2025, 16:11 7776
Древние ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей в рамках возврата активов
Фото: Комитет по возврату активов ГП РК
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по возврату активов и компания по управлению возвращенными активами передали в Национальный музей РК исторические ювелирные изделия сакского периода.
Артефакты сакской эпохи представляют собой выдающиеся образцы ювелирного искусства и свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних кочевых народов. По заключению специалистов и экспертов изделия обладают высокой исторической, культурной, научной ценностью и исключительное значение для отечественного и мирового наследия", - рассказали в ведомстве.
Ювелирные изделия относятся к периоду от VII века до н.э. до III века н.э. и выполнены в характерном для степных цивилизаций скифском зверином стиле.
Этот художественный стиль демонстрирует влияние греческой, персидской и древнекитайской культур, гармонично сочетающееся с эстетикой Великой степи. Среди переданных предметов - металлическая скульптура в виде головы орла, кольцо с арабской вязью, пластина с изображением рогатого животного, фигурки крылатого льва, лошади и древнего барса, а также 15 монет и изделия в виде спирали", - говорится в сообщении.
Изделия изготовлены с применением древних техник чеканки, тиснения и гравировки.
Общий вес артефактов превышает 118 граммов.
В прокуратуре подчеркнули, что возвращение этих культурных ценностей стало возможным благодаря системной работе по возврату активов.
В дальнейшем артефакты будут представлены широкой общественности в коллекции Национального музея, где займут достойное место в ряду уникальных свидетельств древней истории Казахстана", - отметили в ведомстве.
29.05.2025, 15:38 9741
Казахстанцы смогут оформлять онлайн паспорта и удостоверения личности
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступил в силу совместный приказ Министерства внутренних дел и Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК о запуске пилотного проекта по выдаче паспортов и удостоверений личности гражданам РК в онлайн-формате.
В документе утверждены мобильные приложения, в которых будут оказываться услуги и алгоритм получения документов.
В нем подчеркивается, что услуга оказывается только, если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней и распространяется только на удостоверения личности, срок действия которых истек.
По другим причинам документирования услуга через ПЭП и мобильные приложения не оказывается. В этом случае услугополучателя уведомляют о необходимости обратиться в ЦОН сообщением "оформление недоступно, обратитесь в ЦОН", - говорится в документе.
Для оформления документа казахстанцы должны самостоятельно заполнить заявку на перевыпуск в мобильных приложениях, после чего будет сформирован талон регистрации, а заявка поступит на проверку в УМС ДП соответствующей области.
После проверки сотрудник УМС ДП направляет заявку в центральный узел РП ДРН для изготовления документов.
В случае аннулирования заявок по причине некачественного фотоизображения или подписи услугополучатель может оформить новую заявку, при этом повторно оплачивает государственную пошлину. Ранее оплаченная государственная пошлина возвращается услугополучателю в соответствии с Налоговым кодексом РК", - говорится в документе.
Выдача готовых паспортов и удостоверений осуществляется в соответствующем регистрационном пункте сотрудником территориального подразделения миграционной службы на основании номера талона регистрации заявки.
Совместный приказ вступил в силу с 28 мая 2025 года и будет действовать по 31 марта 2026 года.
Напомним, в апреле Казахстан возобновил выдачу ИИН иностранцам через диппредставительства в России.
29.05.2025, 15:25 11546
Президент Казахстана принял министра энергетики ОАЭ
Фото: Акорда
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Международного форума "Астана" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи, сообщила пресс-служба Акорды.
Собеседники обсудили пути практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая инициативу по увеличению двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Как сообщил министр, эмиратская сторона уже активно приступила к выполнению соглашений, подписанных в ходе визита наследного принца Абу-Даби в Казахстан.
В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в энергетике, агропромышленном комплексе и транспортной сфере.
29.05.2025, 12:44 21096
Впервые получающих кредит граждан обяжут лично присутствовать в банке
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели законопроект, ужесточающий меры борьбы с мошенниками и закредитованностью населения, передает корреспондент агентства.
Для борьбы с оформлением кредитов на граждан без их согласия вводится требование по личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением займа", - выступил сенатор Сергей Карплюк.
По его словам, для предотвращения необдуманного получения кредитов вводится период охлаждения на 24 часа между заключением договора потребительского онлайн-займа и его фактической выдачей. По истечении данного срока гражданин должен дать согласие на получение займа.
Не соблюдение данных требований является основанием для внесудебного списания кредитов", - сказал депутат.
Также пересматриваются основания для списания мошеннического кредита по решению суда. Будут списываться мошеннические кредиты, оформленные в результате незаконного получения и использования средств идентификации гражданина, а также при нарушении банком или микрофинансовой организацией порядка проведения биометрии либо требований по выявлению и фиксации фактов мошенничества.
Вместе с тем в случае мошенничества с использованием сотовой связи банкам предоставляется право приостановления всех расходных операций по банковскому счету либо электронному кошельку на срок не более 5 рабочих дней при выявлении признаков мошенничества.
Также банки наделяются полномочиями по отклонению платежа или перевода денег, а также ограничению в обслуживании при наличии сведений о подозрительных транзакциях в базе Антифрод-центра Национального банка. Для оперативного обмена сведениями о подозрительных транзакциях к Антифрод-центру подключаются операторы сотовой связи и все правоохранительные органы", - сообщил Сергей Карплюк.
В сфере сотовой связи вводится запрет на продажу сим-карт гражданам без проведения их биометрии; ограничение по количеству сим-карт на одного абонента (до 10 карт), а также запрет на передачу абонентского номера другому лицу.
Для снижения нагрузки на заемщиков устанавливается предельный размер комиссионного вознаграждения страхового агента в пределах 10% от размера страховой премии.
Кроме того, предусматривается списание обязательств граждан-банкротов перед кредиторами, сведения о которых не представлены в кредитные бюро.
Закон также содержит поправки, направленные на смягчение требований по открытию иностранных банков в Казахстане.
Для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Их количество будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании. Снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов, с 20 миллиардов до 10 миллиардов долларов США", - отметил сенатор.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появиться сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.05.2025, 11:45 24551
Токаев: Ядерная энергетика - приоритетное направления национальной стратегии
Однако развитие не может быть устойчивым без решения климатического кризиса
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на пленарной сессии Международного форума "Астана", президент Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетное направление национальной стратегии Казахстана.
Располагая 40% мировых запасов урана, страна рассматривает ядерную энергетику как приоритетное направление своей национальной стратегии. Однако развитие не может быть устойчивым без решения климатического кризиса. Центральная Азия - один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов на планете. Потепление здесь происходит в два раза быстрее, чем в среднем по всему миру. В ответ мы продвигаем прагматичную и согласованную на региональном уровне климатическую повестку. Наши обязательства включают участие в различных международных организациях и соглашениях. В 2026 году Казахстан в партнерстве с ООН проведет региональный экологический саммит, который призван стать платформой для объединения стратегий Центральной Азии и глобальных амбиций", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан по-прежнему привержен стабильной, интегрированной и ориентированной на будущее Центральной Азии, основанной на взаимном уважении и региональной солидарности.
Два месяца назад генеральная ассамблея ООН официально учредила региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Это важная веха в нашем многостороннем взаимодействии по вопросам развития. Центр будет поддерживать совместные проекты, предоставлять техническую экспертизу и координировать международное сотрудничество", - заверил глава государства.
29.05.2025, 10:50 27196
Угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер - лидер Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Международного форума "Астана" заявил, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер, сообщает пресс-служба главы государства.
Текущая мировая ситуация продолжает меняться. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои. На фоне этой неопределенности стоит четкая задача сохранить налаженное сотрудничество и восстановить его в случае, если оно было нарушено. Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав. Недопустимы националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов. В то же время необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры. Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип "Единство в многообразии", - заявил глава государства.
Также в президент отметил, что конфликты и войны продолжают распространяться по континентам и обществам.
Согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 триллионов долларов - это около 13,5% мирового ВВП. Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия. Эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира", - подчеркнули лидер Казахстана.
По его словам, наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности, несущей новые смыслы и новые оценки.
В данном контексте военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными. Вместо того чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщил президент, сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок.
Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что, помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия", - добавил он.
Напомним, Международный форум "Астана" стартовал в столице Казахстана.
29.05.2025, 10:28 31201
Международный форум "Астана" стартовал в столице Казахстана
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Международный форум "Астана" стартовал в столице Республики Казахстан Астане, сообщает пресс-служба президента РК.
Для меня большая честь приветствовать всех вас на Международном форуме "Астана". Мы рады встрече с нашими друзьями и коллегами, представляющими правительства, дипломатические круги, бизнес и академическое сообщество", - заявил глава государства на пленарной сессии форума.
Также он выразил искреннюю благодарность нашим особым гостям.
Мы возлагаем большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня. Мы встречаемся в период глубокой глобальной неопределенности. Возникает соблазн назвать этот момент перекрестком, переломной точкой в мировых делах. Но оставим подобные формулировки историкам. Сейчас гораздо важнее, каким будет наш ответ. Нам предстоит сделать выбор - в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем", - добавил лидер Казахстана.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?