12.06.2025, 19:26 50026
В Жетысуской области блогер получил 6 лет за вымогательство
Гражданский иск удовлетворен на сумму 350 тысяч тенге
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Талдыкорган. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре 2024 года житель Каратальского района П., являясь блогером с подписчиками свыше 29 000, вымогал 10 млн тенге у предпринимателя К. за удаление ранее опубликованного им видео в Instagram о некачественном строительстве домов в Каратальском районе, также он угрожал распространить материалы, способные нанести урон деловой репутации предпринимателя, сообщает пресс-служба суда.
При передаче денег П. был задержали полицейские.
Приговором суда П. признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Гражданский иск удовлетворен на сумму 350 тысяч тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Астане пресечена деятельность прибывших из различных регионов страны преступных групп, которые занимались вымогательством и мошенничеством.
новости по теме
12.06.2025, 18:04 56101
Астанчан предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акционерном обществе "Астана-РЭК" предупредили жителе столицы о новой схеме мошенничества, передает корреспондент агентства.
Мошенники представляются сотрудниками АО "Астана-РЭК" и под предлогом замены счетчика просят вас прислать код, пришедший с номера 1414. Ни в коем случае не передавайте код! АО "Астана-РЭК" не требует отправки кодов при замене приборов учета электроэнергии", - заявили в компании.
В пресс-службе призвали жителей столицы быть бдительными и беречь свои данные.
Ранее о новом виде мошенничества предупредили в полиции Алматы.
12.06.2025, 16:01 60506
Осужденные создали ОПГ и вымогали деньги у сокамерников в Абайской области
В действиях осужденных признан опасный рецидив преступлений
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Семей. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор восьмерым ранее осужденным и отбывающим наказание фигурантам дела о создании преступной группы и вымогательствах.
Согласно материалам суда, отбывающие наказание в колонии создали ОПГ, распределив роли между девятью ее участниками. С 2021 по 2024 год преступники вымогали крупные суммы денег у других осужденных.
Отмечается, что потерпевшие просили суд назначить минимальное наказание в связи с полным возмещением причиненного ущерба.
Суд приговорил восьмерых подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на разные сроки - от 8 лет 5 месяцев до 16 лет. В связи с тем что один из фигурантов скончался, в его отношении мера наказания не назначена.
Отбывать наказание вымогатели будут в колонии с максимальной безопасностью. В их действиях признан опасный рецидив преступлений, добавили в суде.
12.06.2025, 09:43 74381
В Алматы ликвидировали две нарколаборатории
Фото: КНБ РК
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2025 года в Алматы Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидированы две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами, сообщили в пресс-службе КНБ.
В момент изготовления наркотических средств задержано трое граждан РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества "мефедрон" и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в комитете.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса, иная информация разглашению не подлежит.
11.06.2025, 19:32 117186
Шестеро задержаны: в центре Алматы группа мужчин вступила в перепалку с полицейскими
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Алматы. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 11 июня, утром на номер 102 поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из заведений в центре Алматы.
Инцидент произошел около ресторана "Театралка" на Абылай хана. На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как группа мужчин вступает в перепалку с полицейскими. Затем несколько полицейских валят мужчину на землю.
На вызов были направлены несколько патрульных экипажей. На месте полицейские столкнулись с группой граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины проявили агрессию и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Все шестеро были задержаны и доставлены в управление полиции Алмалинского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовного дело. В настоящее время проводится расследование.
Помимо этого, нарушители понесут ответственность за административные правонарушения.
Подчеркиваем, что сотрудники полиции действовали строго в рамках закона, реагируя на реальную угрозу общественной безопасности. Никакая форма агрессии или сопротивления представителям власти не может быть оправдана, особенно, когда они выполняют свой долг по охране порядка", - добавили в ДП.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
11.06.2025, 19:01 119306
В Казахстане дропперы во главе с 19-летним парнем украли 250 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб на сумму около 250 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области.
Организатору всего 19 лет, он живет в Алматинской области. Следствие установило, что в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Начав с роли обычного дропа, с июня 2024 года он стал руководить другими дроповодами, а с января 2025 года занял должность куратора. Под его контролем находились трое дроповодов.
Злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, оформленными на 50 подставных людей, чтобы обналичивать похищенные деньги. Также изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний.
По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый.
Один из дроповодов, который в январе 2025 года начинал с простой роли дропа, со временем стал доверенным помощником куратора. Он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других дропов в банки, если их счета блокировали.
Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, в мае депутаты мажилиса парламента предложили поправки в законодательство, согласно которым дропперов будут привлекать к уголовной ответственности.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
11.06.2025, 10:21 137966
Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Актобе. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение", - отметили в АФМ.
По данным ведомства, в результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - уточнили в АФМ.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы.
11.06.2025, 09:49 139701
Разыскиваемый казахстанской полицией иностранец задержан в Черногории
Фото: Polisia.kz
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Будве Черногории задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В период с октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий. Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащие другим ТОО", - проинформировали в МВД.
Общий ущерб составил более 5 млрд тенге.
Напомним, находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве казахстанца задержали в Албании.
10.06.2025, 15:44 131676
Насиловавших пациенток психиатрической клиники санитаров осудили в Шымкенте
Фото: Pexels.com
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Шымкент. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двух санитаров-контролеров женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области осудили на 15 лет колонии за изнасилование пациенток клиники, сообщает пресс-служба суда города Шымкента.
Как выяснило следствие, в июле 2024 года два санитара-контролера женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области неоднократно насиловали двух пациенток, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Свои издевательства медработники совершали в комнате для просмотра телевизора и на площадке, ведущей к уличной лестнице, пользуясь беспомощным состоянием пациенток, отметили в суде.
Суд приговорил насильников к лишению свободы на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Также в пользу каждой из потерпевших суд взыскал по 10 млн тенге морального вреда.
Ранее сообщалось, что экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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