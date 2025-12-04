Групповое избиение парня расследуют в Алматинской области

Фото: Depositphotos

Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб и двоих доставили в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей произошло на трассе Каркаралы - Карагайлы в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Camry и Lada Largus. По предварительным данным, водитель Camry, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП 28-летний водитель Lada Largus скончался на месте происшествия. Его 36-летний пассажир и 41-летний водитель Camry были доставлены в медицинское учреждение", - заявили в пресс-службе ДП.













Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, водитель Camry задержан и водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Между тем в Сети появилась информация о том, что автомобиль Lada Largus принадлежал одному из отделений "Казпочты" и выполнял инкассационные функции.



