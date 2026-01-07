В Казахстане увеличат на 15% расходы бюджета на социально-трудовую сферу

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2026 году предусмотрены на сумму 6 трлн 833 млрд тенге, что на 15,1%, или 897,7 млрд тенге больше расходов 2025 года. Расходы на социально-трудовую сферу по отношению к ВВП составляют 3,7%, а к республиканскому бюджету - 24,6%, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.





99,3% предусмотренных расходов, или 6 трлн 783 млрд будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить 2,6 млн пенсионеров, 1 трлн 893 млрд тенге - на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек", - проинформировали в министерстве.





Оставшиеся средства будут направлены на оказание услуг по предоставлению лицам с инвалидностью протезно-ортопедической помощи, слухоречевой реабилитации детям с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, оказание услуг по обеспечению выплаты пенсий и пособий и др.





Как сообщалось ранее, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2025 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5 трлн 858 млрд тенге для 4,6 млн человек, в том числе для порядка 2,5 млн пенсионеров и более 2,1 млн получателей государственных пособий.





Напомним, с 1 января 2026 года размеры всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Нацбанком РК. С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.





Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата - 50 851 тенге, солидарная пенсия - 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит - 60 005 тенге, солидарная - 132 811 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.





Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2026 года:





пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;

пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;

пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.





Также на 10% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.





Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.