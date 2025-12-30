На сколько увеличатся пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году

Рассказать друзьям

Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом о республиканском бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено повышение с 1 января 2026 года всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.





Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.





С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит: 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер будет повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.





Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата - 50 851 тенге, солидарная пенсия - 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит - 60 005 тенге, солидарная - 132 811 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ", - уточнили в Минтруда.





Кроме того, планируется увеличение пособий:





пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;

пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;

пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.





Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.





Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.