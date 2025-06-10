Расхитителям "противопаводковых" денег вынесли приговор в Астане

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Шымкент. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двух санитаров-контролеров женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области осудили на 15 лет колонии за изнасилование пациенток клиники, - Двух санитаров-контролеров женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области осудили на 15 лет колонии за изнасилование пациенток клиники, сообщает пресс-служба суда города Шымкента.





Как выяснило следствие, в июле 2024 года два санитара-контролера женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области неоднократно насиловали двух пациенток, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Свои издевательства медработники совершали в комнате для просмотра телевизора и на площадке, ведущей к уличной лестнице, пользуясь беспомощным состоянием пациенток, отметили в суде.





Суд приговорил насильников к лишению свободы на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Также в пользу каждой из потерпевших суд взыскал по 10 млн тенге морального вреда.





Ранее сообщалось, что экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.



