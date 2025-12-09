Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимостиКазахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости
08.12.2025, 15:11 34816
В Костанае санитар вытрезвителя жестоко избил пациента
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае санитар городского центра временной адаптации и детоксикации осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациента, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам суда, инцидент произошел в июле текущего года. Подсудимый, являясь санитаром вытрезвителя города Костаная, из-за личной неприязни нанес несколько сильных ударов по голове и телу пациента учреждения. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
С учетом того, что подсудимый не принял мер по возмещению вреда, суд лишил его свободы сроком на 4 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, сроком на 5 лет.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: с подсудимого взыскана компенсация морального вреда.
Напомним, в Актобе медбрата осудили на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство коллеги.
08.12.2025, 16:50 25761
Вооруженный ножом дебошир угрожал работникам магазина электроники в Сатпаеве
Подозреваемый задержан
Сатпаев. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве полиция задержала злоумышленника, который, угрожая ножом, напал на сотрудников магазина электроники.
Видео инцидента в магазине электроники города Сатпаева появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина размахивает ножом перед сотрудниками магазина.
Продавцы, вооружившись подручными средствами, смогли вытеснить нарушителя из помещения, после чего он попытался скрыться", - говорится в посте под видео.
В департаменте полиции области Улытау сообщили, что инцидент произошел 7 декабря в торговом доме, подозреваемый задержан по горячим следам.
Злоумышленник, выражая недовольство в адрес сотрудников магазина, взял с прилавка бытовой нож, угрожал применением насилия и повредил имущество, после чего попытался скрыться с места происшествия. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в ноябре в Актау вооруженный ножом грабитель напал на АЗС.
08.12.2025, 14:44 37111
Выращивали запрещенные растения: лабораторию выявили в одной из квартир Алматы
Фото: polisia.kz
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лабораторию по выращиванию запрещенных растений выявили полицейские в одной из квартир Ауэзовского района города Алматы, сообщает Polisia.kz.
Внутри находились растения, запрещенные к возделыванию и содержащие наркотические вещества. На месте правоохранители провели необходимые первоначальные процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия. Также устанавливаются причастные лица и обстоятельства организации незаконной деятельности.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
08.12.2025, 11:33 47581
АФМ раскрыло схему онлайн‑казино: объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге
В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщили в пресс-службе агентства.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что одновременно ликвидирован сall-центр, обеспечивавший техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами.
В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT", - уточнили в АФМ.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в агентстве.
05.12.2025, 12:30 218736
Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в Восточно-Казахстанской области
Фото: telegram/HALYQSTAN
Риддер. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
Информация об инцидент распространилась в Сети. По данным телеграмм-паблика HALYQSTAN, куски кур на краю золотой звезды рано утром обнаружила местная жительница.
Жители города Риддера в Восточном Казахстане возмущены до предела - в людях не осталось ничего святого, раз кому-то пришло в голову воспользоваться Вечным огнем, чтобы приготовить там курицу", - говорится в сообщении.
В департамента полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали информацию.
Факт осквернения зарегистрирован в отделе полиции города Риддера. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, направленных на установление личности правонарушителей и их неизбежное привлечение к ответственности. Сотрудники полиции отрабатывают прилегающие районы, изучают записи систем видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев", - заявили в пресс-службе.
Стоит отметить, что начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
05.12.2025, 11:51 221861
Студентку одного из колледжей жестоко избили в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Студентку одного из колледжей в городе Алматы жестоко избили, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному заявлению были приняты незамедлительные меры. Установлены все участницы конфликта, вместе с родителями доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия, по завершении которых будет дана квалификация их действиям", - заявили в пресс-службе.
В полиции заверили, что материалы будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сотрудники ювенальной полиции проводят комплекс мероприятий, в том числе меры административного воздействия в отношении родителей. Виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Департамент полиции держит ситуацию на особом контроле и принимает принципиальные меры по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних", - добавили в ДП.
Ранее информация о жестоком избиении девушки появилась в Сети. По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в больнице.
На данный момент она находится в первой детской больнице города с сотрясением головного мозга, ухудшилось зрение на правый глаз, находясь в больнице, несколько раз потеряла сознание. Ребенка били, пинали, исцарапали лицо", - сообщила она на своей странице.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
04.12.2025, 17:07 245806
Житель Карагандинской области получил 18 лет за убийство с особой жестокостью
Фото: Depositphotos
Караганда. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области назначил подсудимому 18 лет лишения свободы за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что вечером 25 июня 2025 года между С., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его гражданской супругой Б. в их квартире возник конфликт. Далее С., продолжая конфликт, взял кухонный нож и нанес Б. множественные ножевые ранения в область щеки, губ, а также головы, после чего покинул место совершения преступления. Б. была доставлена в больницу, где от полученных ножевых ранений скончалась. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, все ранения Б. причинены ей прижизненно", - проинформировали в суде.
Как отметили в пресс-службе, вина С. подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Отягчающим уголовную ответственность и наказание С. судом признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда С. признан виновным по статье "Убийство с особой жестокостью", и ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством.
04.12.2025, 12:26 259046
Оборот свыше $7 млн: в Шымкенте выявили международную наркосеть
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram, сообщил на своей странице в Сети генеральный прокурор страны Берик Асылов.
По его словам, участвовало в преступной схеме более 300 лиц.
Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют - граждане иностранных государств. Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории", - заявил генпрокурор.
В частности, в них изъято:
- 6,1 кг готового мефедрона;
- 330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;
- 2,1 тонны прекурсоров;
- комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.
Также следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров Улытауской и Мангистауской областей удалось раскрыть деятельность двух разветвленных сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков.
В Улытауской области пресечена работа Telegram-наркомагазина (...) Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 миллиарда тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности", - сообщил Асылов.
Кроме того, в Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина.
В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов (...) Судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и криптокошелек с 734 228 долларами", - добавил он.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
04.12.2025, 11:12 240731
Ущерб на 110 млн тенге: в Актюбинской области экс-главу авиаремонтного завода подозревают в хищении
Уголовное дело направлено в суд
Актобе. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы. В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что ущерб государству составил 110 млн тенге. С санкции суда наложен арест на две квартиры и земельный участок подозреваемого.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
