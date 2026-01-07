06.01.2026, 11:45 103821

Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт

Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт
Фото: Depositphotos

Министерство искусственного интеллекта начало работу по загрузке мощностей отечественного комплекса по производству спутников. Шесть отечественных спутников произведут на экспорт в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

"В ближайшие годы будет произведено не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли. В том числе планируется экспорт на сумму $75 млн. Это произойдет впервые в истории Казахстана и станет самым технологичным экспортом страны", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что отрасль информационных технологий демонстрирует стремительный рост доходов и объемов экспорта. Доходы IT-рынка за прошлый год составили порядка 2 трлн тенге. При этом глава государства ставил задачу достичь объема экспорта услуг в $1 млрд к 2026 году. По информации вице-премьера, этот показатель ожидается уже по итогам 2025 года.

"Astana Hub является ключевой экосистемой IT-отрасли. Количество участников выросло до 2000, почти 25% из них являются зарубежными компаниями. Стартапы и IT-компании хаба уже создали более 30 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику превысила $900 млн", - подчеркнул Жаслан Мадиев.


06.01.2026, 13:38

В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя

Ставка увеличилась до 3,5% от дохода работника
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года ставка обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) увеличилась до 3,5% от дохода работника, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

По информации ЕНПФ, размер ОПВР поэтапно растет каждый год: 1,5% в 2024 году, 2,5% в 2025 году, 3,5% в 2026 году, 4,5% в 2027 году и в 2028 году составит 5%.

В фонде напомнили, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) в пользу своих работников.

Введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ) и условно-накопительной - за счет взносов работодателей (ОПВР) из ЕНПФ", - рассказали в пресс-службе.


Работодатели освобождены от уплаты ОПВР в пользу следующих работников - родившихся до 1 января 1975 года, лиц пенсионного возраста, лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп, военнослужащих и приравненных к ним лиц. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты работодателем ОПВР возложен на комитет государственных доходов министерства финансов РК.

В ЕНПФ также напомнили, что выплаты за счет ОПВР будут осуществляться пожизненно, но они прекратятся, если получатель уедет на ПМЖ в другую страну или сменит гражданство. При этом, если гражданин уедет из страны, он сможет забрать только накопления, которые хранились на его индивидуальном счете, а вот деньги, которые были уплачены в рамках ОПВР, останутся в ЕНПФ, так как не являются собственностью вкладчика и зачисляются на условные пенсионные счета. Соответственно, накопления, сформированные за счет ОПВР, работники не могут наследовать, и они предназначены для выплаты пенсий по солидарному (распределительному) принципу. Поэтому ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками.

Напомним, с 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободили от ИПН.
 
06.01.2026, 09:42

В Казахстане увеличат на 15% расходы бюджета на социально-трудовую сферу

Большая часть будет направлена на социальные выплаты
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2026 году предусмотрены на сумму 6 трлн 833 млрд тенге, что на 15,1%, или 897,7 млрд тенге больше расходов 2025 года. Расходы на социально-трудовую сферу по отношению к ВВП составляют 3,7%, а к республиканскому бюджету - 24,6%, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.

99,3% предусмотренных расходов, или 6 трлн 783 млрд будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить 2,6 млн пенсионеров, 1 трлн 893 млрд тенге - на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек", - проинформировали в министерстве.


Оставшиеся средства будут направлены на оказание услуг по предоставлению лицам с инвалидностью протезно-ортопедической помощи, слухоречевой реабилитации детям с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, оказание услуг по обеспечению выплаты пенсий и пособий и др.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2025 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5 трлн 858 млрд тенге для 4,6 млн человек, в том числе для порядка 2,5 млн пенсионеров и более 2,1 млн получателей государственных пособий.

Напомним, с 1 января 2026 года размеры всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Нацбанком РК. С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.

Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата - 50 851 тенге, солидарная пенсия - 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит - 60 005 тенге, солидарная - 132 811 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2026 года:

  • пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;
  • пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;
  • пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.

Также на 10% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
 
05.01.2026, 18:14

По итогам 2025 года инфляция достигла 12,3%

По итогам 2025 года инфляция достигла 12,3%
Фото: Depositphotos
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики РК опубликовало данные по инфляции за декабрь 2025 года, передает корреспондент агентства.

Месячная инфляция за декабрь 2025 года составила 0,9%, Цены нв продовольственные товары выросли на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,7% платные услуги подорожали на 0,6%", - проинформировали в Бюро нацстатистики.


При этом годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%

Структура ИПЦ: продовольственные товары - +13,5% непродовольственные товары - +11,1% платные услуги - +12%", - сообщили в БНС.


Как отметили в БНС, среди регионов низкая годовая инфляция наблюдается в городе Алматы и Костанайской области - по 11,7%, а также в области Абай, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях - по 11,8%.
 
05.01.2026, 15:03

По итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%

В 2025 году из Национального фонда было продано 8,2 млрд долларов США
По итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году курс тенге укрепился на 3,7% с 525,10 до 505,73 тенге за доллар США, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

По информации Нацбанка в 2025 году объем торгов составил 63 млрд долларов США, увеличившись на 15%.

По итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3%, до 505,73 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 280 млн долларов США до 359 млн долларов США. Общий объем торгов составил 7,9 млрд долларов США.

Для выделения трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирования инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал" в декабре 2025 года из Национального фонда было продано 400 млн долларов США, что составило 5% от общего объема торгов или около 18 млн долларов США в день. При этом, всего в 2025 году из Национального фонда было продано 8,2 млрд долларов США.

По прогнозным заявкам правительства для конвертации трансфертов в республиканский бюджет в январе 2026 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. Всего в 2025 году в рамках операций зеркалирования продажи из ЗВР составили 7 млрд долларов США. В течение I квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования, в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото, планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге", - рассказали в пресс-службе.


Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 315 млн долларов США.
 
05.01.2026, 14:23

ОПЕК+ договорились приостановить увеличение добычи нефти в феврале-марте 2026 года

Квота Казахстана на добычу нефти в феврале и марте 2026 года составит 1,569 млн баррелей в сутки
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в ходе онлайн-встречи подтвердили приверженность стабильности рынка на фоне устойчивых перспектив мировой экономики и благоприятных фундаментальных показателей нефтяного рынка, что отражается в низком уровне запасов, говорится на сайте ОПЕК.

Участники встречи подтвердили принятое 2 ноября 2025 года решение приостановить увеличение добычи в феврале и марте 2026 года с учетом сезонных факторов.

Согласно данным ОПЕК+, квота Казахстана на добычу нефти в феврале и марте 2026 года составляет 1,569 млн баррелей в сутки.

www.opec.org

Восемь стран также вновь заявили, что объем в 1,65 млн баррелей в сутки может быть возвращен на рынок частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и на поэтапной основе. Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать ситуацию на рынке и, в рамках постоянных усилий по поддержанию стабильности, подчеркнули важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости для продолжения паузы либо разворота дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее реализованные добровольные сокращения в объеме 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года.

Участники подтвердили свою коллективную приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи. Также они подтвердили намерение полностью компенсировать любые объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 года.

Сообщается, что страны ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для оценки рыночной ситуации, уровня соблюдения договоренностей и выполнения компенсационных обязательств. Следующая встреча запланирована на 1 февраля 2026 года.

Напомним, что цена нефти Brent снизилась на фоне военной операции США в Венесуэле.
 
05.01.2026, 10:14

Цена нефти Brent снизилась на фоне военной операции США в Венесуэле

Цена нефти Brent снизилась на фоне военной операции США в Венесуэле
Фото: Depositphotos
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,23% на старте торгов 5 января и на минимуме составила $60 за баррель, свидетельствуют данные на 2:00 мск. К 2:21 мск снижение замедлилось до 0,33%, нефть торговалась на уровне $60,55 за баррель, сообщает РБК.

Напомним, США ночью 3 января провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны. Позже стало известно, что Мадуро дотавлен в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине. Мадуро и его жене предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков.

США возьмут на себя управление Венесуэлой, пока не будет достигнут надлежащий переход власти, сообщил Трамп на пресс-конференции вечером 3 января. По его словам, управлять республикой будет "команда", в которую войдут в том числе госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Торги нефтяными фьючерсами не проводятся в выходные дни, поэтому рынок отыгрывает новости только сейчас.

Как правило, подобные потрясения в нефтедобывающих странах ведут к заметному росту цен на нефть. Однако реакция рынка была слабой.

Это огромное геополитическое событие, которое обычно должно оказывать позитивное влияние или подталкивать цены на нефть. Но рынки уже учли в ценах конфликт с Венесуэлой, который нарушит экспорт нефти, отмечает главный аналитик и руководитель отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Кроме того, против роста цен на нефть играют фундаментальные показатели. "Суть в том, что на рынке по-прежнему слишком много нефти, и поэтому цены на нефть не взлетят до небес", - подчеркивает Расмуссен.

На мировом рынке нефти складывается избыток предложения, сопровождаемый относительно слабым спросом, пишет Расмуссен. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировые запасы нефти в 2026 году превысят спрос на 3,84 млн баррелей в день, что, по подсчетам Bloomberg, станет рекордным переизбытком.

На фоне растущих опасений по поводу переизбытка предложения цены на нефть Brent в 2025 году упали на 18,5%, что стало самым большим снижением с 2020 года.

По мнению аналитиков, опрошенных CNBC, цены на нефть могут еще больше снизиться, поскольку свержение режима Мадуро повышает вероятность увеличения добычи нефти в Венесуэле.

События в Венесуэле серьезно повлияют на долговременные последствия для нефтяного рынка. Венесуэла может пополнить череду южноамериканских стран, которые в последние годы наращивали нефтедобычу", - отметил в эфире Радио РБК эксперт по энергетике Кирилл Родионов. В целом это будет содействовать стабилизации нефтяных цен ниже текущих уровней, спрогнозировал он.


Хотя Венесуэла когда-то была нефтедобывающей державой, ее добыча резко сократилась за последние два десятилетия и, по данным Bloomberg, сейчас составляет менее 1% мировых поставок. При этом в стране находится 17,5% мировых доказанных запасов нефти (303,22 млрд барр., по данным ОПЕК). Это больше, чем в любой другой стране в мире.

Мы собираемся поручить нашим крупнейшим нефтяным компаниям Соединенных Штатов - крупнейшим в мире - вложить миллиарды долларов, восстановить сильно поврежденную инфраструктуру (Венесуэлы) - нефтяную инфраструктуру - и начать приносить стране прибыль", - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в субботу, 3 января.


Переоткрытие Венесуэлы для нефтяного рынка также повлечет за собой фактическое прекращение сделки ОПЕК+, предупредил Кирилл Родионов, так как США могут не учитывать интересы Саудовской Аравии.

Де-факто, возможно, альянс на бумаге будет сохраняться, но участники альянса будут и дальше повышать квоты, и это в целом также будет способствовать закреплению цен на нефть на более низких, нежели сейчас, уровнях", - сказал Родионов.


Впрочем, по словам аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg, на полное восстановление критически важной инфраструктуры и бесперебойный отток нефти из Венесуэлы может потребоваться продолжительное время. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA сообщила, что ее трубопроводы не модернизировались в течение 50 лет, и стоимость модернизации инфраструктуры для возвращения к пиковым уровням добычи составит $58 млрд.

Даже при благоприятном сценарии восстановление добычи в Венесуэле займет годы, потребует огромных инвестиций, политической стабильности и решения вопросов безопасности и легальности", - сообщил аналитик Ярослав Кабаков.

 
05.01.2026, 09:45

Налоговая реформа не должна вызывать панические настроения - президент

Налоговая реформа не должна вызывать панические настроения - президент
Фото: Акорда
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan высказался о налоговой реформе в Казахстане.

Тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан. Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22 процентов. Наша реформа - не рядовая "фискальная кампания", а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача - обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году", - сказал президент.


Он отметил, что повысить НДС, причем до 20 процентов, предлагало предыдущее правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике.

В ходе обсуждений нынешнее правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта. Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса - государство, бизнес, граждане - добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги - получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в "центре" экономики", - сказал Токаев.


По его словам, эффективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества.

Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов", - отметил президент.


Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
 
04.01.2026, 19:32

Переход на специальный налоговый режим: когда снимают с учета по НДС

Переход на специальный налоговый режим: когда снимают с учета по НДС
Фото: Depositphotos
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разъяснило порядок снятия с учета по налогу на добавленную стоимость при переходе на специальный налоговый режим, передает корреспондент агентства.

Согласно пункту 1 статьи 103 нового Налогового кодекса, плательщик НДС снимается с регистрационного учета плательщика НДС только при переходе с общеустановленного порядка налогообложения на СНР и прекращении деятельности или ликвидации.

При переходе с общеустановленного порядка налогообложения на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме налогообложения, представляет в налоговый орган ликвидационную налоговую отчетность по НДС. Необходимо отметить, что оборот в виде остатка товаров, по которым НДС ранее относился в зачет, при снятии с учета по НДС является облагаемым оборотом", - говорится в сообщении.


Как рассказали в Минфине, оборот в виде остатка товаров определяется по балансовой стоимости таких товаров, отраженная в бухгалтерском учете без учета переоценки и обесценения. По остаткам товаров составляется налоговый регистр в соответствии со статьей 205 налогового кодекса, на дату, предшествующей дате снятия с учета по НДС. Ставка налога применяется на дату совершения оборота.

При этом, согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 103 нового Налогового кодекса, снятие с регистрационного учета плательщика НДС производится с даты начала применения СНР. Таким образом, для определения даты снятия с учета по НДС и ставки налога по обороту в виде остатка товаров важна дата начала применения СНР", - отметили в министерстве.


Для налогоплательщиков, которые применяют общеустановленный режим, в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 статьи 716 нового Налогового кодекса является дата подачи уведомления о применяемом режиме налогообложения.

К примеру, если уведомление о применяемом режиме налогообложения подана 5 января 2026 года, то датой снятия с учета по НДС является 5 января 2026 года и ликвидационная отчетность подается за 1 квартал 2026 года", - уточнили в ведомстве.


Так как действующие СНР (кроме СНР для крестьянских и фермерских хозяйств) с нового прекращаются, статьей 840 нового Налогового кодекса предусмотрены переходные положения для налогоплательщиков, применявших СНР до 2026 года.

Налогоплательщики, применявшие СНР до 1 января 2026 года, вправе до 1 марта подать уведомление о применяемом режиме налогообложения и перейти на новый СНР на основе упрощенной декларации с 1 января 2026 года. В данном случае снятие с регистрационного учета по НДС производится с 1 января 2026 года и подается ликвидационная отчетность за 4 квартал 2025 года. Оборот в виде остатка товаров определяется на 31.12.2025 года и применяется ставка 12%", - проинформировали в Минфине.


В пресс-службе дополнили, что для налогоплательщиков, переходящих с общеустановленного режима на СНР в 2026 году, датой совершения оборота является день, предшествующий дате снятия с учета по НДС, и применяется ставка в 16%.

Ранее премьер-министр РК высказался о запрете на вычеты расходов при взаимодействии с поставщиками.
 
