Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт

Фото: Depositphotos

Министерство искусственного интеллекта начало работу по загрузке мощностей отечественного комплекса по производству спутников. Шесть отечественных спутников произведут на экспорт в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

"В ближайшие годы будет произведено не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли. В том числе планируется экспорт на сумму $75 млн. Это произойдет впервые в истории Казахстана и станет самым технологичным экспортом страны", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что отрасль информационных технологий демонстрирует стремительный рост доходов и объемов экспорта. Доходы IT-рынка за прошлый год составили порядка 2 трлн тенге. При этом глава государства ставил задачу достичь объема экспорта услуг в $1 млрд к 2026 году. По информации вице-премьера, этот показатель ожидается уже по итогам 2025 года.

"Astana Hub является ключевой экосистемой IT-отрасли. Количество участников выросло до 2000, почти 25% из них являются зарубежными компаниями. Стартапы и IT-компании хаба уже создали более 30 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику превысила $900 млн", - подчеркнул Жаслан Мадиев.





