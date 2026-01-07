Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт
Министерство искусственного интеллекта начало работу по загрузке мощностей отечественного комплекса по производству спутников. Шесть отечественных спутников произведут на экспорт в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
"В ближайшие годы будет произведено не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли. В том числе планируется экспорт на сумму $75 млн. Это произойдет впервые в истории Казахстана и станет самым технологичным экспортом страны", - сообщил вице-премьер.
Он отметил, что отрасль информационных технологий демонстрирует стремительный рост доходов и объемов экспорта. Доходы IT-рынка за прошлый год составили порядка 2 трлн тенге. При этом глава государства ставил задачу достичь объема экспорта услуг в $1 млрд к 2026 году. По информации вице-премьера, этот показатель ожидается уже по итогам 2025 года.
"Astana Hub является ключевой экосистемой IT-отрасли. Количество участников выросло до 2000, почти 25% из них являются зарубежными компаниями. Стартапы и IT-компании хаба уже создали более 30 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику превысила $900 млн", - подчеркнул Жаслан Мадиев.
новости по теме
В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя
Введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ) и условно-накопительной - за счет взносов работодателей (ОПВР) из ЕНПФ", - рассказали в пресс-службе.
В Казахстане увеличат на 15% расходы бюджета на социально-трудовую сферу
99,3% предусмотренных расходов, или 6 трлн 783 млрд будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить 2,6 млн пенсионеров, 1 трлн 893 млрд тенге - на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек", - проинформировали в министерстве.
- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.
По итогам 2025 года инфляция достигла 12,3%
Месячная инфляция за декабрь 2025 года составила 0,9%, Цены нв продовольственные товары выросли на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,7% платные услуги подорожали на 0,6%", - проинформировали в Бюро нацстатистики.
Структура ИПЦ: продовольственные товары - +13,5% непродовольственные товары - +11,1% платные услуги - +12%", - сообщили в БНС.
По итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%
В рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. Всего в 2025 году в рамках операций зеркалирования продажи из ЗВР составили 7 млрд долларов США. В течение I квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования, в целях нейтрализации прогнозной эмиссии от реализации приоритетного права, а также с учетом оставшейся неизъятой ликвидности за 2025 год на фоне существенного роста цены на золото, планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге", - рассказали в пресс-службе.
ОПЕК+ договорились приостановить увеличение добычи нефти в феврале-марте 2026 года
Цена нефти Brent снизилась на фоне военной операции США в Венесуэле
События в Венесуэле серьезно повлияют на долговременные последствия для нефтяного рынка. Венесуэла может пополнить череду южноамериканских стран, которые в последние годы наращивали нефтедобычу", - отметил в эфире Радио РБК эксперт по энергетике Кирилл Родионов. В целом это будет содействовать стабилизации нефтяных цен ниже текущих уровней, спрогнозировал он.
Мы собираемся поручить нашим крупнейшим нефтяным компаниям Соединенных Штатов - крупнейшим в мире - вложить миллиарды долларов, восстановить сильно поврежденную инфраструктуру (Венесуэлы) - нефтяную инфраструктуру - и начать приносить стране прибыль", - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в субботу, 3 января.
Де-факто, возможно, альянс на бумаге будет сохраняться, но участники альянса будут и дальше повышать квоты, и это в целом также будет способствовать закреплению цен на нефть на более низких, нежели сейчас, уровнях", - сказал Родионов.
Даже при благоприятном сценарии восстановление добычи в Венесуэле займет годы, потребует огромных инвестиций, политической стабильности и решения вопросов безопасности и легальности", - сообщил аналитик Ярослав Кабаков.
Налоговая реформа не должна вызывать панические настроения - президент
Тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан. Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22 процентов. Наша реформа - не рядовая "фискальная кампания", а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача - обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году", - сказал президент.
В ходе обсуждений нынешнее правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта. Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса - государство, бизнес, граждане - добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги - получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в "центре" экономики", - сказал Токаев.
Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов", - отметил президент.
Переход на специальный налоговый режим: когда снимают с учета по НДС
При переходе с общеустановленного порядка налогообложения на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме налогообложения, представляет в налоговый орган ликвидационную налоговую отчетность по НДС. Необходимо отметить, что оборот в виде остатка товаров, по которым НДС ранее относился в зачет, при снятии с учета по НДС является облагаемым оборотом", - говорится в сообщении.
При этом, согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 103 нового Налогового кодекса, снятие с регистрационного учета плательщика НДС производится с даты начала применения СНР. Таким образом, для определения даты снятия с учета по НДС и ставки налога по обороту в виде остатка товаров важна дата начала применения СНР", - отметили в министерстве.
К примеру, если уведомление о применяемом режиме налогообложения подана 5 января 2026 года, то датой снятия с учета по НДС является 5 января 2026 года и ликвидационная отчетность подается за 1 квартал 2026 года", - уточнили в ведомстве.
Налогоплательщики, применявшие СНР до 1 января 2026 года, вправе до 1 марта подать уведомление о применяемом режиме налогообложения и перейти на новый СНР на основе упрощенной декларации с 1 января 2026 года. В данном случае снятие с регистрационного учета по НДС производится с 1 января 2026 года и подается ликвидационная отчетность за 4 квартал 2025 года. Оборот в виде остатка товаров определяется на 31.12.2025 года и применяется ставка 12%", - проинформировали в Минфине.
