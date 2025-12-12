Казахстанца задержали за взлом банковских счетов в Германии

Причиненный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 декабря 2025 года Комитет национальной безопасности Казахстана при координации Генеральной прокуратуры РК и во взаимодействии с Федеральной криминальной полицией Германии провел оперативные мероприятия по пресечению трансграничной киберпреступной деятельности.





По данным КНБ, в Алматинской области был выявлен и задержан гражданин Казахстана, которого подозревают в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории Федеративной Республики Германия. По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.





Во время обысков у задержанного изъяли технические устройства для хранения данных и другие вещественные доказательства.





Следственные мероприятия продолжаются.



