Грузия выдала Казахстану фальшивомонетчика

В 2024 году казахстанец ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их в Казахстане

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот с их перемещением через государственную границу Казахстана, - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот с их перемещением через государственную границу Казахстана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.





По данным ведомства, казахстанец подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их в Казахстане. После совершенных преступлений он скрылся и был объявлен в международный розыск.





В мае злоумышленник был задержан в Грузии и экстрадирован на родину.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.





Ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая на данный момент осуждена, напомнили в ведомстве.





Напомним, скрывавшийся 20 лет подозреваемый в наркоторговле экстрадирован из России в Казахстан.





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