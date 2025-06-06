05.06.2025, 19:41 5496
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Суд вынес приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.
Главный обвиняемый Шынасыл Абзал признан виновным по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство". Он приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю, совершившему одно особо тяжкое и одно тяжкое преступление, по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство" по совокупности преступлений окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Тоқтаубаеву Азамату по статьям УК РК "Хулиганство" и "Кража" с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление и неотбытого по ней наказания назначено 15 лет лишения свободы. Ильясову Нуркиясу по статье УК РК "Хулиганство" с учетом предыдущей судимости и неотбытого по ней наказания назначено 9 лет лишения свободы. Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу и Қалиахмету Дидару по статье УК РК "Хулиганство" вынесено максимально строгое наказание, предусмотренное законом, - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему по статье о недонесение о преступлении назначен - 1 год 6 месяцев лишения свободы.
В Атырауском областном суде прошло судебное заседание по резонансному делу жительницы региона.
В суде пересматривается дело Жансаи Каршегеновой, которую в апреле 2025 года суд первой инстанции приговорил по "рыбному делу" к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к выплате более 50 млн тенге материального ущерба, который якобы нанесла женщина флоре и фауне страны. Апелляционная инстанция изучает материалы уже состоявшегося процесса и дает им правовую оценку. На рассмотрении трех судей по уголовным делам находится указанное уголовное дело с допросом свидетелей и с прениями сторон. По ходатайству защиты осужденной в суде допросили двух экспертов в области судебной психиатрии Сауле Избасарову и Жанар Жукешеву, которые провели комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование Каршегеновой как по материалам дела, так и по медицинским документам. Они заявили, что после уголовного преследования у Жансаи Каршегеновой возникли серьезные проблемы с ментальным здоровьем, включая посттравматическое расстройство личности.
ОПГ несколько лет продавала новорожденных детей в Алматы.
По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, лицам, желающим приобрести ребенка. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.
В игровой комнате одного из ресторанов Алматы казахстанец ударил мальчика.
В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в игровой комнате неизвестный несколько раз ударил ребенка. Уполномоченный по делам ребенка в Алматы Диана Ерлан сообщила, что дело по случаю избиения ребенка шести лет в Алматы находится в прокуратуре для правовой оценки. Позже было возбуждено уголовное дело.
12 граждан Казахстана получили от 9 до 18 лет за участие в экстремизме.
Осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников. Кроме того, большинство из них уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотиков.
Семилетний мальчик попал в больницу после избиения подростком в Астане.
В столице 10-летний мальчик избил 7-летнего.По словам матери пострадавшего, у ребенка диагностировали перелом носа и разрыв мягких тканей лица. Сейчас мальчик проходит лечение.Как утверждает женщина, нападение совершил подросток, ученик 6 класса. Законные представители малолетнего агрессора привлечены к ответственности.
Скрывавшийся 20 лет подозреваемый в наркоторговле экстрадирован из России в Казахстан.
Он был вовлечен в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия. Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
В Павлодарской области ОПГ занималась незаконным оборотом вейпов.
Для конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям - через курьерские службы. Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Организатор преступной группы помещен под стражу.
Более миллиона доз "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Карагандинской области.
В поселке Северо-Западный провели спецоперацию по ликвидации лаборатории, где производили синтетические наркотики. Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 килограммов готового психотропного вещества, что превышает миллион разовых доз. Задержаны двое жителей Шахтинска 27 и 29 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Погранслужба КНБ задержала в мае около 4 тысяч нарушителей.
В частности, предотвращено 1443 факта незаконного перемещения через госграницу оружия, валюты, наркотиков, ГСМ и т.д. Также пресечено 32 факта браконьерства в акватории Каспия.
Двух карагандинских чиновников оштрафовали за миллионные хищения и взятки.
Руководитель департамента государственного имущества и приватизации Карагандинской области признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он уличен в хищении в группе с руководителем отдела финансового обеспечения этого же департамента 2,5 млн тенге. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 55 млн тенге и 25,4 млн тенге соответственно.
Две крупные ОПГ задержаны в Карагандинской области.
Группировки занимались хищениями ценных металлов, ГСМ, запчастей и других материальных ценностей, в том числе с крупного промышленного предприятия. По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.
Сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге.
Как установило следствие, подсудимый, исполняя обязанности директора ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска", от имени предприятия создал коммерческую организацию и в течение нескольких лет осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. С тремя сообщниками, которые также являлись сотрудниками ГКП и одновременно руководителями подрядных организаций подсудимый заключал фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг. Приговором суда исполняющий обязанности главы коммунального предприятия получил 8 лет лишения свободы, его трое сообщников осуждены на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
В Алматинской области выявили финпирамиду.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. Главный организатор пирамиды помещен под стражу.
Находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве казахстанца задержали в Албании.
В 2023 году подозреваемый открыл частную школу в Алматы, в которой обещал предоставить платные подготовительные курсы для поступления в вузы. Таким образом он обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.
В Костанае 16-летнего наркокурьера приговорили к лишению свободы.
Студента колледжа осудили за хранение синтетических наркотиков. Осенью прошлого года его задержали с 25 свертками запрещенных веществ. Подросток оказался частью наркопреступной сети и выполнял роль закладчика. Суд вынес приговор: шесть лет и восемь месяцев заключения.
Сотрудник столичного ДП осужден за коррупцию.
Как выяснило следствие, обвиняемый, являясь сотрудником изолятора временного содержания ДП Астаны, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном. Суд признал полицейского виновным в неоднократном получении взятки и приговорил его к лишению свободы сроком на 7 лет.
В области Жетысу пресекли попытку вывоза крупной партии свинца.
Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 млн тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу. Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к организации схемы.
В Мангистау возбудили уголовное из-за неуплаты налогов на 218 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре региона, несмотря на требования закона и уведомления налогового органа, налогоплательщик не исполнил обязательства по уплате начисленной суммы по результатам налоговой проверки. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование.
Председателя горсуда Уральска арестовали в зале суда.
Из материалов дела следует, что он умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление. Председатель горсуда был признан виновным, его приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе. Ранее он находился под домашним арестом. После вынесения приговора судью взяли под стражу в зале суда.
Экс-сотрудников Qarmet задержали по делу о хищении 1 млрд тенге.
По преступной схеме группа из работников завода, заранее спланировав свои действия, вывозили производственные отходы и выгружали его на бесхозной территории вблизи Темиртау без надлежащей утилизации. В настоящее время в орбите уголовного преследования находятся 14 человек. Досудебное расследование продолжается.
В хищении подозревают зампредседателя Фонда медстрахования.
Он подозревается в системном хищении средств фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств фонда, в том числе путем приобретения дорогостоящего имущества. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.
В Алматы ликвидировали наркоканал из США.
Прокуратура Алматы расследуется дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Более 43 кг изъятой марихуаны были ввезены в страну десятками почтовых посылок Посылки предназначались для жителей ряда крупных городов страны, где проведены обыски и задержаны 10 лиц. Как выяснилось, действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. Организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в учреждении Павлодарской области. Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте.
В Астане суд вынес приговор по делу об избиении сотрудников СОБР.
В январе трое подсудимых вместе с оперуполномоченным прибыли в здание управления полиции Есильского района Астаны, чтобы помочь в перевозке личных вещей оперуполномоченного. Однако при входе в здании полиции между ними и сотрудниками полиции произошел конфликт в ходе которого подсудимые применили насилие в отношении сотрудников власти. Приговором суда они признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.
Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки задержали в Атырауской области.
По данным из соцсетей, сообщение о пропаже ребенка 2018 года рождения поступило 5 июня около 21.28. Известно, что девочка ушла из дома около полудня и с тех пор не возвращалась. Поскольку ее маршрут был неизвестен, проверялись все камеры видеонаблюдения. В ночь на 6 июня тело ребенка обнаружили в Курсайском канале. По подозрению в убийстве ребенка был задержан 36-летний житель города Кульсары.
Экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше.
О случае насилия написала в соцсетях сестра потерпевшей. По ее словам, тиран ворвался в дом 4 июня в 4 утра, и начал душить и избивать женщину. Сейчас он продолжает беспрепятственно приходить в больницу и угрожать бывшей жене. В ДП Карагандинской области сообщили, что по заявлению жительницы Балхаша о побоях, нанесенных ее бывшим супругом, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - бывший сотрудник ОВД - доставлен в отдел полиции для разбирательства. Ведется досудебное расследование.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
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29.05.2025, 19:37 33896
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos.com
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Актюбинской области начался процесс по делу о захвате заложников и двойному убийству.
В суде озвучили подробности громкого дела. По словам прокурора Ельдара Абиева, 40-летняя актюбинка познакомилась с будущим сожителем - подсудимым в июле 2024 года. Сообщается, что ссора началась из-за того, что потерпевшая отказалась выходить за сожителя замуж. В январе он пришел в дом ее родителей. Сначала он напал с ножом на мать девушки. Тело пенсионерки подсудимый сбросил в подвал. Затем он напал на девушку, связал ей руки и ноги скотчем и стал избивать. После этого он напал на ее отчима и нанес ему ножевые ранения и несколько раз ударил по голове топором, после чего тоже сбросил в подвал.
Ссора одноклассников закончилась убийством в Алматинской области.
В Каскелене школьник погиб в результате ссоры с одноклассником. По данным СМИ, повздорившие одноклассники учились в 11-м классе. В департаменте полиции области сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Позже заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил, что после убийства выпускника в Каскелене директора школы уволили, а классных руководителей "строго наказали".
Администратора гостиницы убили в Талдыкоргане.
Тело обнаружили во время тушения пожара на первом этаже. В пресс-службе департамента полиции области Жетысу заявили, что возбуждено уголовное дело. По горячим следам задержан и заключен под стражу 23-летний подозреваемый.
Гендиректор природного резервата "Бокейорда" подозревается в коррупции.
Также, по данным Антикора, он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность в резервате. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.
В АФМ заявили, что подозреваемая в мошенничестве Перизат Кайрат затягивала ознакомление с уголовным делом.
В кулуарах мажилиса заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что ей дали срок изучения материалов до 9 июня. Он отметил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК подсудимой дается три дня для заявления ходатайства, затем дело направят в прокуратуру, а оттуда в течение десяти дней оно поступит в суд.
Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Карагандинской области.
Подпольная нарколаборатория была ликвидирована в селе Жанакала Бухар-Жырауского района. Задержан подозреваемый - 38-летний житель Алматинской области. Возбуждено уголовное дело.
В Туркестанской области ликвидировали подпольное казино.
Оперативники выявили три нелегальных точки, предоставляющие услуги электронных азартных игр. В результате задержано четверо подозреваемых - два организатора и два администратора. Все они полностью признали свою вину. В настоящее время по факту организации незаконного игорного бизнеса проводится досудебное расследование.
Перекрыт канал поставки наркотиков в Астану из Испании.
В одном из отделений почтовой связи Астаны была обнаружена посылка, замаскированная под обычный товар. Экспертиза подтвердила наличие более 700 граммов смолы каннабиса. 23-летний курьер наркосети был задержан с поличным при попытке забрать посылку. Позже суд признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.
В области Жетысу раскрыта крупная схема автомошенничества.
Двое подозреваемых обманом и злоупотреблением доверием завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге. Жертвой злоумышленников стал гражданин Китая, которому они пообещали доставить автомобили в Грузию. В результате мошенники присвоили шесть машин. Еще одной жертвой подозреваемых стал индивидуальный предприниматель, занимающийся логистикой и перевозкой автомобилей. Уголовное дело передано в суд, подозреваемые находятся под стражей.
Жительницу Карагандинской области обвиняют в мошенничестве.
Девушка обманом выманивала деньги, обещая легкое трудоустройство в престижные организации. По данным следствия, она предлагала услуги по трудоустройству, убеждая людей внести предоплату. Суммы варьировались от 200 тысяч тенге и выше.
Экс-чиновника осудили за махинации с земельными участками в Алматы.
Бывший сотрудник НАО "Правительство для граждан" обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству. Экс-чиновник предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность. Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились. Он признан виновным по статье 190 "Мошенничество". Бывшему сотруднику НАО "Правительство для граждан" назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Топ-менеджер "Казатомпрома" осужден за продажу урана по заниженной цене.
Согласно материалам суда, в 2021 году подсудимый, будучи главным директором по коммерции АО "Казатомпром", заключил три краткосрочных договора по продаже урана по заниженной цене, причинив таким образом государству ущерб в размере на общую сумму 16,5 млрд тенге.В период с 2021 по 2022 годы он заключил еще 10 договоров по реализации урана по цене ниже среднерыночной. Ущерб государству на этот раз составил 3,6 млрд тенге. Приговором суда топ-менеджер осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.
Пять килограммов "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Алматы.
Для организации лаборатории по производству синтетических наркотиков задержанные арендовали частный дом в поселке Алгабас. При обыске изъято более 5 кг наркотического вещества а-PVP, что представляет собой особо крупный размер. Также установлены и задержаны другие участники преступной схемы - так называемые варщики, курьер интернет-ресурса, а также организатор - владелец интернет-магазина по продаже наркотиков. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
В Астане четверых казахстанцев осудили за вымогательство у несовершеннолетнего.
Осужденные, узнав, что потерпевший собирается на учебу за границу и располагает родительскими денежными средствами, вступили в преступный сговор и потребовали у несовершеннолетнего 20 млн тенге. Преступники приговорены к 10 годам лишения свободы каждый.
В Сатпаеве напавшего на девушку в подъезде горожанина отправили под стражу.
В соцсетях появилось видео с камеры, установленной в подъезде одного из жилых домов в Сатпаеве. На видео заснято нападение на девушку. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Позже постановлением суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.
Виновный в причинении фельдшеру скорой телесных повреждений отделался условным наказанием.
В январе подсудимый в результате возникшего конфликта нанес телесные повреждения фельдшеру скорой, причинившие вред здоровью средней тяжести. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с взысканием материального ущерба.
В ВКО глава филиала "Казселезащиты" осужден по делу о хищении.
Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя города. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
В Алматы завершено расследование по факту мошенничества.
Как сообщили в прокуратуре мегаполиса, мошенница объявляла через мессенджеры, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, тем самым имеет возможность закупать по низким ценам посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически закупала товары на рынках Алматы себе в убыток. Эти убытки убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев. Аферисты тратили деньги обманутых граждан на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд.
В селе Сагыз Атырауской области неизвестный обстрелял автомобиль с людьми.
Инцидент произошел вечером 27 мая в селе Сагыз. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. В управлении здравоохранения региона рассказали, что трое пострадавших были доставлены с различными телесными повреждениями в больницу.
Более полутонны осетровой рыбы изъяли у жителя Жанаозена.
Согласно статье 339 Уголовного кодекса начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и рыб.
Казахстанца подозревают в незаконной микрофинансовой деятельности.
Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
Оружие и килограммы прекурсоров изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области.
В области выявлена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. При обыске обнаружены около 200 граммов синтетических наркотиков, 150 килограммов химических прекурсоров, различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных веществ, более 9 млн тенге денежных средств, а также 2 единицы оружия. Задержаны и водворены в изолятор временного содержания 42-летний организатор и его подельник.
Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности.
Несмотря на правила безопасности и четкое предупреждение, один из посетителей перелез через ограждение, ударил страуса ногой и намеренно пугал животных. На следующий день уже был установлен правонарушитель - несовершеннолетний. Он привлечен к административной ответственности.
Прилетевшую из Сеула казахстанку задержали за скандал на борту самолета.
23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа. После посадки воздушного судна в соответствии с действующим законодательством правонарушительница была передана сотрудникам полиции. Она привлечена к административной ответственности.
В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми.
На скамье подсудимых - 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество, так как деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты. Потерпевшие рассказали, что их били и заставляли употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома, но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.
В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды.
Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран. Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT. Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков. Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины, на которые с санкции суда наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Обманувшего казахстанцев на 63 млн тенге мошенника экстрадировали из России.
Злоумышленник в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у своих знакомых крупные денежные суммы, обещая вернуть их с высокой прибылью. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил. Он обманул шестерых граждан Казахстана на сумму более 63 млн тенге. Он обманул шестерых граждан Казахстана на сумму более 63 млн тенге. После совершенных афер злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
Казахстанец с бензопилой бросался на машины и людей на заправке в ЗКО.
На АЗС "Нефтэк" мужчина с бензопилой вел себя агрессивно - бросался на машины и людей. Полицейские задержали 36-летнего нарушителя. В полиции Бурлинского района заявили, что казахстанца доставили в центр временной адаптации и детоксикации. Сейчас решается вопрос о его помещении в областной центр психического здоровья.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
23.05.2025, 15:06 71376
Опрос КТ: 83% респондентов против возобновления отстрела сайгаков в Казахстане Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Подавляющее большинство респондентов против возобновления отстрела сайгаков в Казахстане, передает корреспондент.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
22.05.2025, 18:56 62351
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Жительница Атырау обвинила следователя в пытках.
В прошлом году после обыска в доме Жансаи Каршегеновой на нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Позже, как сообщили ее представители, женщину задержали с многочисленными нарушениями. Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. В Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Каршегенова обвинила следователя в пытках.
В Мангистауской области выявили канал незаконной миграции.
В регионе пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранцам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН. Задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Атырауской области возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
В телеграм-канале Atyrau Online появилась информация о растлении несовершеннолетней. Как сообщили в полиции региона, по заявлению жительницы Атырау о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено и расследуется уголовное дело.
Казахстанца приговорили к лишению свободы за мошенничество в сфере строительства.
По данным суда, в марте 2021 года подсудимый предоставил фиктивную справку о доходах ТОО и заключил с СПК договор о совместном строительстве жилого комплекса. Кроме того, с августа 2021 года по август 2023 года он заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся домах при условии внесения предоплаты. Потерпевшие перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Подсудимому было назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Расследование по делу работников ветстанции завершили в Туркестанской области.
Следствием установлено, что заведующим и ветеринарами Орангайского, Жана Иканского сельских округов путем незаконного внесения в информационную систему "Идентификация сельскохозяйственных животных" фиктивных данных о наличии в подконтрольном 31 крестьянском хозяйстве фактически несуществующего скота похищено субсидий в общей сумме 271 млн тенге. В настоящее время идет судебное разбирательство.
Главе районного отдела образования и 7 бухгалтерам вынесли приговор за хищения в Алматинской области.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования. Глава отдела приговорена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на государственной службе по 10 лет.
Конфликт закончился поножовщиной в одном из ЖК в Алматы.
В соцсетях распространяется видео массовой драки в жилом комплексе "Уш сункар" в Ауэзовском районе Алматы. В описании к видео говорится, что конфликт возник на паркинге жилого комплекса. В результате несколько участников получили травмы холодным оружием. Им потребовалась медицинская помощь. В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел между жильцами жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело.
В Астане вынесли приговор бывшему вице-министру культуры по делу о крупном хищении при подготовке форума.
Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов приговорен к трем годам лишения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями. Также приговор вынесен главе подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
В Алматы вынесен приговор по делу о хищении сотрудниками полиции списанного оружия.
На скамье подсудимых оказались три сотрудника полиции - старший инспектор отдела военного и специального обеспечения по управлению тыла департамента полиции Алматы, криминалист ДП Алматы и водитель департамента полиции Алматы. Как сообщили в суде, "используя свое служебное положение, они неоднократно по предварительному сговору группой лиц совершили хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, переданных в установленном порядке на хранение в качестве вещественных доказательств на специальный склад департамента полиции города Алматы, осуществляли незаконный выпуск их в оборот". Приговором суда все трое признаны виновными в систематическом хищении и продаже оружия. Организатор схемы - старший инспектор ДП Алматы получил 8 лет лишения свободы, криминалист - 5,5 года. Водитель получил 7 лет лишения свободы.
Житель Кокшетау напал с ножом на супругу в офисе МФО.
В Кокшетау в офисе микрокредитной организации мужчина с ножом набросился на женщину. Как позже выяснилось, потерпевшая является супругой нападавшего. По информации департамента полиции, между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого женщине были нанесены ножевые ранения. Нападавший с места происшествия скрылся. Однако его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
Алматинец осужден за мошенничество и подстрекательство к взятке.
Алматинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом на занятие должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в сумме 50 млн тенге должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги Чапаев - Жангала - Сайхин.
Информацию об интимной связи 14-летней школьницы с учителем в Алматинской области прокомментировали в Минпросвещения.
На пресс-конференции в правительстве министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявил, что "незамедлительно приняли соответствующие меры. И человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Но это не снижает ответственности".
В Алматы двое казахстанцев осуждены на 5 лет по делу о мошенничестве через SIM-box.
По данным прокуратуры, один из них выполнял роль дропера - получателя денежных средств, другой отвечал за техническое сопровождение мошеннической схемы. Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных цифровых технологий. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности.
Осужден экс-глава департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу.
Оглашен приговор в отношении бывшего руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетісу и председателя правления АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания". Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора - в даче взятки в сумме 500 тысяч тенге. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.
Организаторы финпирамиды незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды. Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астаны, Актобе, Уральска и Актау. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Главу центра занятости и ее подельников осудили за крупную растрату в Павлодарской области.
Согласно материалам суда, директор центра занятости в сговоре с двумя подчиненными и тремя гражданами в течение нескольких лет совершили хищение бюджетных средств в размере, превышающем 110 млн тенге. Деньги были украдены путем незаконной выплаты заработной платы, материальной помощи за переселение, а также грантов третьим лицам. Суд назначил главе центра занятости 7 лет лишения свободы, один из ее подчиненных проведет за решеткой три года.
Военный суд Актюбинского гарнизона рассмотрел дело о взятке в 1 млн тенге.
Рассмотрено уголовное дело в отношении начальника Западного регионального управления военного следствия МВД РК и старшего следователя. Сообщается, что они требовали взятку в 1 млн тенге у свидетеля, угрожая увольнением и иными последствиями. Приговором суда начальник Западного регионального управления военного следствия осужден к 9 годам лишения свободы, старший следователь - к 8 годам лишения свободы. Оба лишены воинских званий.
Житель Алматинской области избил женщину.
В Казнете появилось видео, на котором заснято избиение женщины, а находящийся рядом ребенок пытается ее защитить. В описании говорится, что инцидент произошел в Карасайском районе, а на видео заснят скандал между супругами. Также в описании сказано, что в семье девять детей. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт действительно имел место, однако инцидент произошел в 2019 году. По нему в установленном законом порядке было принято соответствующее процессуальное решение.
В Таразе осудили бывшего руководителя отдела строительства и представителя подрядных организаций.
Представитель подрядных организаций признан виновным в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов для социально уязвимых слоев населения, а экс-руководитель городского отдела строительства в том, что в интересах подрядчиков подписал фиктивные акты выполненных работ и произвел перечисление денег. Приговором суда экс-руководителю отдела строительства назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, представителю подрядных организаций - 6 лет лишения свободы.
Полиция задержала наркокурьера на трассе в Акмолинской области.
Установлено, что задержанный осуществлял перевозку наркотических веществ по маршруту Костанай - Семей. Личность курьера подтверждена - им оказался бывший учитель математики. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье в рюкзаке правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком "мефедрон". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Троих создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай.
Суд установил, что в период с сентября по ноябрь подсудимые причинили ущерб 22 потерпевшим на сумму 14 374 383 тенге. Суд приговорил подсудимых к ограничению свободы сроком на 2 года. Их также лишили права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды с целью привлечения граждан и их денежных средств, сроком на 1 год 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания.
В Восточно-Казахстанской области полицейские выявили незаконную добычу золота.
Группу лиц, ведущую незаконную добычу драгоценных полезных ископаемых, удалось выявить с помощью дрона. Аппарат с точностью определил координаты незаконных земельных работ. В ходе спецоперации на месте задержаны шесть правонарушителей. В рамках следственных действий изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы. По данному факту начато досудебное расследование.
Порядка 11,8 млрд тенге составил ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей.
За последние три года территориальными департаментами АФМ расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тысячи автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.
В Шымкенте директор школы и бухгалтер присвоили 71 млн тенге.
Подсудимый, являясь директором общеобразовательной средней школы Шымкента, по предварительному сговору с главным бухгалтером школы при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы. Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также счета близких родственников, после чего обналичивал и присваивал.Им назначено по 8 лет лишения свободы каждому.
Тысячи саженцев похитили из лесного хозяйства в области Абай.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай на территории Бескарагайского района установили тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы". В отношении двух жителей области проводилось досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Приговором суда города Курчатова они признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.
В Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста департамента госдоходов и двух жителей города Тараза.
Последние признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме $200 тыс. за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а специалист областного департамента - в посредничестве во взяточничестве. Приговором суда обвиняемым жителям города назначено наказание в виде 10 лет и 9 лет лишения свободы, специалисту ДГД - 3 года лишения свободы.
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении.
В Астане окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил ДТП с полицейским автомобилем в Алматы.
Согласно информации, распространяемой в соцсетях, задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейском автомобиле. Инцидент произошел в микрорайоне Тастак. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Назначена служебная проверка.
В Караганде жестоко избили пенсионера.
Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу. По словам дочери пенсионера, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове. Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее. Как сообщила женщина, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.
Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео.
В соцсетях появилось видео с камеры, установленной в подъезде одного из жилых домов в Сатпаеве. На видео заснято нападение на девушку. На видео видно, как молодая девушка заходит в подъезд, поднимается по ступенькам. За ней следом забегает мужчина, хватает ее за голову, зажимает рот ладонью, тащит под лестницу и заваливает на пол. На крики девушки отреагировала соседка. Нападавший выбежал из подъезда. В полиции области Улытау заявили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан.
За причастность к терроризму с начала года в Казахстане осудили более 40 человек.
Как сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев, по материалам КНБ за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования. Пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
15.05.2025, 20:38 86876
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Перестрелка произошла в Алматинской области.
В соцсетях появилось сообщение о перестрелке во время торжества в Талгарском районе. Комментируя инцидент, в департаменте полиции региона заявили, что информация о том, что инцидент произошел на свадьбе, не соответствует действительности. По данному факту зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование. В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания.
Подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге казахстанца экстрадировали из Польши.
Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел деньгами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши два грузовых автомобиля, однако, не предоставив их, скрылся с полученными деньгами. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
С начала года в Казахстане изъяты тонны наркотиков.
В частности, изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 кг "синтетики", около 2 тонн марихуаны, 303 кг гашиша. Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъято почти 6 тонн прекурсоров. Ликвидировано 20 организованных преступных групп. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше 1 млрд тенге. Задержано 1783 лица, из них 669 арестовано.
В Костанайской области вынесли приговор главным специалистам отдела фитосанитарного контроля по делу о коррупции.
Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 до 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра. Инспекторы и 13 взяткодателей были приговорены к различным срокам наказания с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, с инспекторов взыскана сумма полученных взяток.
Осужденный по делу о поножовщине экстрадирован из России в Казахстан.
Он еще в 2023 году в Риддере в ходе совместного распития спиртного складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти. Приговором суда он был осужден к наказанию, не связанному с лишением свободы, однако, не выполнив возложенные на него обязанности, уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
В Актюбинской области прокуратура направила в суд дело о двойном убийстве.
Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом, где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли. Потерпевшая была освобождена, а подозреваемый был задержан на месте преступления. Подозреваемому предъявлено обвинение по пунктам 1, 3, 5 части 2 статьи 99 УК (Убийство двух или более лиц), по пунктам 3, 4 части 2 статьи 126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по части 1 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия.
Полицейские задержали пытавшегося ограбить банк в Алматы.
Ночью злоумышленник проник в здание банка через окно и попытался добраться до кассового узла. Однако он не смог преодолеть бронированное стекло и покинул место происшествия. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Штраф за огромную надпись на скале получил житель Мангистау.
Факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области. Надписи появились на скалах в районе 43-го км, популярного места отдыха среди жителей региона. По данным ДП региона, надпись на скалу нанес гражданин 2002 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Штраф составил 20 МРП (78 640 тенге).
В Таразе вынесли приговор бывшему заместителю акима.
Экс-замакима обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним под суд пошел предприниматель, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Занимаясь строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата, бизнесмен не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении строительства по объектам. Экс-замакима подписал эти акты, которые явились основанием для перечисления предпринимателю более 519 млн тенге бюджетных средств. Бизнесмен осужден к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. Экс-чиновник - к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
В Атырау старшеклассники избили учеников младших классов.
В пригородном селе Еркинкала несколько подростков жестоко избили учеников восьмого класса. Причиной стало то, что те отказались после уроков выполнять хозяйственные работы. Сообщается, что подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия.
Экс-глава "Астана LRT" задержан в Турции.
Ранее он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы. В этом году КНБ установлено его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции проведено задержание в Анталье. Судом Антальи принято решение о его депортации в Казахстан, в настоящее время экс-глава "Астана LRT" содержится под стражей.
В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов.
Руководители строительной компании, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия. В результате от дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге. При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Приговором суда руководство компании осуждено к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 года.
В Акмолинской области акима Сергеевского сельского округа осудили за халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей во время паводков.
Во время паводков произошел разрыв дамбы, из-за чего были затоплены 19 жилых домов и территория села Самарка. В результате затопления пострадавшим от паводков из местного бюджета выплачено 8 млн тенге. Тем самым причинен ущерб государству в крупном размере. Аким, являясь лицом, ответственным за состояние ГТС в селе Самарка, не принял меры по увеличению пропускной способности воды на плотине. Суд приговорил акима к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля и лишением права занимать должности на государственной службе.
Незаконный сбыт рогов сайги пресекли в Жетысуской области.
На территории города Текели задержан житель Темиртау, который подозревается в незаконном сбыте рогов сайгаков. В ходе обыска автомобиля марки Subaru были обнаружены три картонные коробки, обмотанные скотчем, внутри которых находились более 300 рогов сайгаков. Изъятые предметы были переданы на судебную экспертизу, а в отношении задержанного проводятся следственные действия.
Организаторы финпирамиды в области Абай обманули граждан на 20 млн тенге.
Две жительницы Семея проводили встречи и семинары в офисе компании в областном центре, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через WhatsApp. Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов. Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года.
В Актау арестовали подозреваемых в серии тяжких преступлений.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Установлена их причастность к вымогательству, незаконному хранению и перевозке оружия и боеприпасов, мошенничеству, перевозке наркотиков и насильственным действиям.
В ЗКО из-за бухгалтера-лудомана десятки людей остались без зарплаты.
Бухгалтер учреждения занимался мошенничеством и перечислил деньги предприятия на свои счета. С 16 октября 2023 года по 1 марта 2024 года, находясь в кабинете главного бухгалтера ТОО, по системе Online bank под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге. За пять месяцев работы он сделал 53 перевода. Суммы разные - от 30 тысяч тенге до пяти млн тенге. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Выделенные на строительство ветроэлектростанции более 8,5 млрд тенге украли у дочерней компании "Самрук-Энерго".
Двое фигурантов в период с 2020 по 2022 год сообща похитили денежные средства, принадлежащие дочерней компании АО "Самрук-Энерго", выделенные на реализацию проекта "Строительство ветряной электростанции в городе Ерейментау мощностью 50 МВт". Хищение было совершено через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании. Приговором суда один из фигурантов был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии с лишением государственной награды - ордена "Құрмет". Второй подсудимый приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на 150,7 млн тенге.
Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. Кроме того, путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы". Подозреваемый арестован.
Актюбинец хотел продать через интернет свои органы за 15 млн тенге.
Подозреваемый задержан. По факту начато досудебное расследование по статье 116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека". Ведется расследование.
Полицейских осудили за вымогательство и превышение полномочий в ВКО.
Трое полицейских, узнав некоторые факты из личной жизни потерпевшего, являющегося публичной личностью, вступили в преступный сговор. Они потребовали у потерпевшего деньги, угрожая в случае невыплаты распространением видеозаписи, полученной с использованием служебного положения. Потерпевший передал денежные средства в сумме 3 000 000 полицейскому. Суд назначил по совокупности преступлений одному из них наказание в виде 6 лет лишения свободы, еще двоим - наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной службе пожизненно.
В Кызылординской области выявили факт незаконной охоты на сайгаков.
Инспекторы преследовали подозреваемых, находившихся в Toyota Land Cruiser без госномеров. Однако браконьеры скрылись с места преступления, бросив машину. В ходе осмотра территории были обнаружены 19 туш животных, предположительно, сайгаков. Возбуждения уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
Жительница Жамбылской области получила срок за избиение приемного сына скалкой.
В декабре 2024 года подсудимая заподозрила приемного сына в хищении 1 млн тенге. Она потребовала вернуть деньги. Когда он ответил, что не брал деньги, женщина схватила деревянную скалку и начала его бить. На следующий день преподаватели колледжа отвезли потерпевшего в больницу. Согласно заключению экспертизы, несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью. Приговором суда подсудимая была признана виновной и ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
100 кг мефедрона изъяли в Алматинской области.
В регионе ликвидирована нарколаборатория промышленного масштаба. Наркопроизводство организовано на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в Талгарском районе. В ходе обыска изъято более 8 тонн прекурсоров и 100 кг готовой продукции - мефедрона.
Опасный рецидивист экстрадирован из Армении в Казахстан.
Осенью прошлого года он в Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти. После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
В Шымкенте мошенник обманул школьника на 2 млн тенге.
По данным следствия, злоумышленник под предлогом продажи "прокачанного" аккаунта мобильной игры Free Fire выманил у школьника более 2 млн тенге. Ученик шестого класса, заинтересовавшись предложением, по указанию подозреваемого сфотографировал банковскую карту своей матери и передал данные, включая код для перевода средств. После обнаружения пропажи денег мать мальчика обратилась в полицию. Полиция задержали подозреваемого.
Родителей привлекли к ответственности за непристойный танец школьниц у обелиска Славы в Павлодаре.
Согласно материалам дела, 2 мая четыре несовершеннолетние девушки в сквере Славы в парке на площади Победы в городе Павлодаре сняли видеоролик с непристойными танцами у обелиска Славы. Родителям суд назначил административное взыскание в виде штрафа каждому в сумме 55 048 тенге.
Двести килограммов взрывчатых веществ изъяли в Акмолинской области.
В регионе выявили канал незаконного оборота взрывчатых веществ. В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято 200 килограммов аммиачной селитры, а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц. По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности. По факту проводится досудебное расследование.
Молодую алматинку задержали за распространение наркотиков.
При личном досмотре у нее изъяли более 20 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество - альфа-PVP - синтетический психостимулятор, известный также как "скорость". Это вещество относится к категории особо опасных наркотиков. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
С начала года в Казахстане ликвидировали свыше 60 каналов поставки наркотиков.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, с начала года в стране пресечено 62 канала поставки наркотиков и психотропных веществ, ликвидировано 10 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято свыше 3,5 тонны наркотических веществ.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
08.05.2025, 20:00 107331
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
КНБ ликвидировал международный канал поставки синтетических наркотиков в Казахстан.
Как сообщили в КНБ, "по предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории региона". По результатам этих мероприятий изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров. По подозрению в хранении наркотических средств был взят под стражу гражданин Казахстана. Проводятся досудебные расследования по статье УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Свыше 20 лет тюрьмы получил убивший в Сарани продавца грабитель.
Жестокую расправу над продавцом минимаркета осужденный учинил в январе этого года. Когда женщина пыталась дать отпор грабителю, он нанес ей несколько смертельных ударов ножом. После того как жертва упала, он забрал из кассы 180 тысяч тенге. По статьям "Разбой" и "Убийство" его приговорили к 23 годам колонии.
Экс-полицейский подозревается в убийстве гражданской жены в Алматы.
Предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой. Он был задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной. В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, заведено уголовное дело.
Очередной факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области.
Надписи появились на скалах в районе 43-го км, популярного места отдыха среди жителей региона. Женщина, отдыхавшая у моря, отметила, что группа туристов оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи приехали на отдых из села Ұштаған. В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что проводятся мероприятия, направленные на установление причастных.
На железнодорожном перегоне Кайрат - Байсерке обнаружили тело.
Грузовой поезд экстренно затормозил из-за того, что на железнодорожном пути находился человек, однако на месте было обнаружено тело без признаков жизни. В полиции возбудили уголовное дело. Также по результатам оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания 49-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Более 100 человек пострадали в результате деятельности финпирамиды в Актюбинской области.
Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов. Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков. Общая сумма привлеченных средств составила 197 млн тенге. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.
КНБ задержал подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
В апреле 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Астане, Абайской, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов. По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим. В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства. Проводятся досудебные расследования.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
01.05.2025, 17:44 120171
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos.com
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики".
По всей стране в апреле были проведены операции. Пресечено 37 фактов сбыта и 37 фактов хранения синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 13,5 килограмма "синтетики", стоимость которой на черном рынке составила бы 405 млн тенге. Задержано и водворено в изолятор временного содержания 29 человек.
В Атырауской области полицейские изъяли около 1,6 тонны рыбы.
В регионе за время проведения мероприятия "Бекіре-2025" выявлено более 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов. По 6 фактам ведутся досудебные расследования, так как в действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления.
Мошеннический колл-центр под руководством казахстанцев выявили в Кыргызстане.
Сотрудники колл-центра систематически занимались психологическим воздействием на граждан Казахстана и Кыргызстана и склоняли их к приобретению биологически активных добавок и бытовой техники. Кроме того, они убеждали клиентов в необходимости покупки лотерейных билетов, где при переводе денег на определенные счета шанс на выигрыш увеличивался кратно. По данным ГКНБ Кыргызстана, задержаны 43 сотрудника колл-центра.
В области Абай незаконно добыли более 68 тысяч тонн песка.
По данным АФМ, в регионе окончено расследование в отношении двух предпринимателей по делу о незаконной добыче песка на территории Семея. Подозреваемыми были незаконно добыто более 68 тысяч тонн песка, а государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.
Браконьеров задержали на озере Балхаш.
Рыбаки занимались незаконным промыслом в период нереста. В результате оперативных действий у браконьеров изъяты моторная лодка, использовавшаяся для незаконного промысла, а также улов весом 181,8 килограмма, включающий судака, берша, воблу и жереха. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Двух насильников приговорили к пожизненному заключению за многолетние издевательства над племянницей.
Из обвинения следует, что они написали супруге своего брата, что расскажут о ее любовных отношениях, и потребовали за молчание 5 миллионов тенге. Также, согласно материалам суда, оба подсудимых неоднократно насиловали дочь своего брата. Когда это случилось в первый раз, девочке было только 8 лет, и эти издевательства над ней продолжались много лет. Суд признал их виновными по обеим статьям и приговорил к пожизненному лишению.
В Семее школьный учитель приставал к девочкам на уроках.
Как сообщили в фонде "Не молчи", "учитель систематически щупал, даже я бы сказала ощупывал девочек на уроках (...) Однажды его приставания попали на камеру, это выложили в школьный чат". В фонде уточнили, что после скандала директор уволил педагога. Однако дети, скинувшие видео, написали, что сейчас этот учитель работает в другой школе. в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщили, что педагог в настоящее время не работает в сфере образования. Комитет также обратился в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям учителя.
В Алматы задержали подозреваемых в мошенничестве.
По данным следствия, преступники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под угрозой уголовной ответственности завладели деньгами и автомобилем местного жителя. Сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
АФМ направило в суд дело по факту мошенничества при строительстве многоэтажек в Каскелене.
По данным агентства, руководители ТОО не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU, НОМЕ МAК. Несмотря на отсутствие обязательной гарантии единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.
В Алматинской области подростков избили в уличном школьном туалете.
В соцсетях распространяется видео, на котором старшеклассник избивает выстроившихся в шеренгу подростков. В описании под видео говорится, что издевательства над сверстниками устроил ученик девятого класса в уличном школьном туалете. В полиции региона сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
В Алматинской области расследуют групповое избиение мужчины.
На территории жилого комплекса "Нурия" в поселке Бесагаш толпа неизвестных жестоко избила парня. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, то по данному инциденту заявлений и сообщений в полицию не поступало, нарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. В настоящее время проводится расследование, заведено уголовное дело.
В Казахстане пресекли контрабанду наркотических средств из США.
На имя казахстанки из США через международные почтовые отправления поступали наркотики, замаскированные под бытовую продукцию. В зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане было изъято 1,2 килограмма гашишного масла. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемой в Алматы обнаружено 4,38 грамма расфасованного мефедрона. Суд признал ее виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Финансовые нарушения на 250 млн тенге выявили в ФК "Актобе".
В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками. Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации клуба. Прокуратурой области начаты 3 досудебных расследования. Также уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.
Экс-главу "Банка Астаны" заочно приговорили лишению свободы.
Суд признал его виновным в хищении денежных средств банка под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в Алматы в предбанкротный период. Экс-председатель совета директоров АО "Банк Астаны" заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Экс-главу управления физкультуры и спорта Алматинской области подозревают в получении взятки.
Его подозревают в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Незаконную схему выдачи водительских удостоверений выявили в Шымкенте.
Расследованием установлено, что "в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения № 2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов". В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения. С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области.
В Мугалжарском районе Актюбинской области ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок. На месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га с глубиной разработки до 5 метров. При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок.
В апреле в Алматы зафиксировано свыше двух тысяч нарушений ПДД водителями мопедов.
В Алматы усиленные экипажи патрульной полиции ежедневно фиксируют факты управления мопедами без регистрации, страховки и водительского удостоверения. С момента вступления в силу новых требований к эксплуатации мопедов в Алматы зарегистрировано более 2,6 тысячи нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями мопедов. Более 800 единиц мототранспорта эвакуированы на специализированную штрафстоянку.
Несовершеннолетнего наркокурьера задержали в Атырау.
У 17-летнего жителя Кызылординской области обнаружили 25 свертков, обернутых в черную изоленту. В каждом из них содержалось порошкообразное вещество белого цвета массой по одному грамму. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком "альфа-PVP" общей массой 24,7 грамма. По решению суда подозреваемый водворен в следственный изолятор.
В Алматы и Семее пресекли теневой оборот свыше 247 тысяч литров нефтепродуктов.
На одной из нефтебаз Алматы обнаружены 177 100 литров ГСМ на сумму более 35 млн тенге. Продукция хранилась в резервуарах, бензовозах и пластиковых емкостях без соответствующих документов. Материалы переданы в департамент экономических расследований Алматы для принятия процессуального решения. Также в Семее выявлена незарегистрированная АЗС, которая работала без постановки на налоговый учет. Изъято более 70 тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 19 млн тенге. Материалы направлены в ДЭР региона.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
24.04.2025, 20:00 131756
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты для получения высокой прибыли. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве у педагога.
По предварительным данным, блогер, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от ее публикации. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск.
Он подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 миллионов тенге. Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
Глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке.
Председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель осуждены на 9 и 8 лет лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки.
В Костанайской области суд вынес приговор за вооруженный налет на АЗС.
Подсудимый угрожал ножом оператору-продавцу АЗС. Ему за назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
В Алматы задержали 19-летнего наркозакладчика.
У парня были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество может являться синтетическим наркотиком. Начато досудебное расследование.
В сотрудника акимата стреляли в Шымкенте.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В Улытауской области с дроперов взыскали десятки миллионов тенге.
Дроперы участвуют в мошеннической схеме против граждан. В области за 2024 год судом удовлетворено 42 иска на сумму 69 млн тенге. В текущем году судом удовлетворено 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.
Троих казахстанцев приговорили к лишению свободы по делу о сбыте наркотиков.
Они приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет. Следствием установлено, что осужденные организовали межрегиональную поставку наркотиков (Изъят мефедрон, кокаина, афганский гашиш, кетамин и LSD. - Прим. ред.) через интернет-площадку в города Караганда, Астана и Актобе.
В Экибастузе суд вынес приговор по нашумевшему делу о массовом отравлении в одном из ресторанов города.
В 2024 году в медицинские учреждения городов Астана, Караганда, Павлодар и Экибастуз с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 граждан, которые накануне находились на торжественном мероприятии в одном из ресторанов города Экибастуз. Виновного приговорили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания. Потерпевшие удовлетворены судебным вердиктом, за исключением ресторатора, обжаловавшего судебный вердикт.
В Жамбылской области осудили замглавврача и главбуха городской многопрофильной больницы.
Замглавврача назначено наказание в виде 9 лет, главному бухгалтеру - 6 лет. Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию.
В Алматы пассажир ударил таксиста за просьбу не курить в салоне.
Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. По факту побоев было возбуждено уголовное дело, а ударившего таксиста пассажира задержали. Подозреваемый водворен в ИВС. Позже агрессивному пассажиру вынесли приговор. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РК "Нанесение побоев" и назначил наказание в виде 12 суток ареста, а также взыскал с него 100 тыс. тенге тенге в счет компенсации морального вреда.
Саженцы сосны на 500 млн тенге украли в Абайской области.
В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы". В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу.
В Караганде вынесли приговор по делу о хищении 339 млн тенге сельхозсубсидий.
Глава крестьянского хозяйства в сговоре с местным ветеринарным врачом для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота, а также о производстве и реализации молочной продукции. Приговором суда подозреваемые признаны виновными по статьям УК РК "Мошенничество", "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Неправомерные уничтожение или модификация информации", им назначено от 5 до 6 лет лишения свободы.
В Казахстане новорожденного выбросили из окна поезда.
В СМИ появилась информация о шокирующем случае, который произошел в поезде Кызылорда - Астана. Как сообщалось, одна из пассажирок родила ребенка, а после выбросила его из окна. В ДП на транспорте заявили, что по данному факту проводится расследование.
В Павлодарской области избили семилетнего мальчика.
В Сети распространилось видео, на котором группа детей избивает мальчика. В ДП области сообщили, что все участники инцидента установлены. Несовершеннолетние вместе с законными представителями доставлены в полицию. Кроме того, дети поставлены на учет.
В Улытауской области осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры.
Суд вынес приговор в отношении четверых подсудимых, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству, а также в незаконном уничтожении и перевозке сайгаков. Каждый из них приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.
В Актобе на восемь лет осужден директор центра обеспечения безопасности дорожного движения.
Антикор установил, что "он в сговоре с индивидуальным предпринимателем присвоил 35 млн тенге путем заключения фиктивного договора госзакупок и оплаты за заведомо невыполненные работы по нанесению дорожной разметки". Кроме того, по данным Антикора, обвиняемый "растратил бюджетные средства в размере 237 млн тенге".
Членам ОПГ вынесли приговор в Карагандинской области.
Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям: создание и руководство ОПГ; незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним;покушение на убийство, совершенное по найму в преступной группе;применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти; грабеж. Преступников приговорили к лишению свободы на срок от 4 лет до 21 года.
Разыскиваемого Казахстаном мошенника задержали в Саудовской Аравии.
По данным полиции, летом 2018 года в Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в размере 5 млн тенге.
Группу вымогателей задержали в Уральске.
Вымогатели искали жертв через сайт знакомств. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной схемы. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска.
АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области.
Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram. Также, по данным АФМ, он легализовал преступные доходы в размере более 60,6 млн тенге.
Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма.
Она использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии. Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы.
В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля и его заместителя.
Они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя - в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге.
Казахстанца осудили на 7 лет за развратные действия в отношении школьницы из Алматы.
Следствием установлено, что он, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой - ученицей 6-го класса одной из гимназий Алматы. Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера.
Чиновника и подрядчика подозревают в хищении выделенных на строительство набережной в Кокшетау 170 млн тенге.
Задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела ЖКХ городского акимата, технического надзора - ТОО "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж".
Суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе.
По материалам суда, в августе 2024 года в городе Акколе один из подсудимых подстрекнул второго к убийству трех человек из-за произошедшего ранее конфликта. Второй обвиняемый застрелил из ружья двух человек, третьему удалось скрыться. В итоге суд назначил подстрекателю 18 лет лишения свободы, он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Стрелявшего признали виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он проведет за решеткой 18,5 лет.
В СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки.
Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей областного центра 27 и 25 лет. Они помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
В Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.
Компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования. В полицию доставлено 62 человека. По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.
В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми.
На скамье подсудимых 45-летний местный житель, его жена и дочь. На патронат они взяли сразу шесть детей, но почти все время избивали и унижали их. Дело рассматривают сразу по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и мошенничество. Сейчас трое из пострадавших детей находятся под присмотром родной бабушки, остальные вернулись в детский дом.
Сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области.
На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке. Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
В Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве.
В прошлом году летом в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. По информации суда, "у подсудимых возник преступный умысел на убийство". Также они привлекли еще четверых участников. Позднее у ЦОНа они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего, который скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив. Двоим подсудимым суд назначил по 19 лет лишения свободы, четверым - по 17 лет. Еще один подсудимый получил 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.
Жительницу Щучинска оштрафовали за избиение воспитанника.
Женщина ударила ребенка по ноге металлической тяпкой. Ей назначен штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
17.04.2025, 18:38 142526
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Житель Каскелена планировал создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане.
Он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. Решением суда города Актобе за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы житель Актюбинской области.
Имущество организаторов незаконных МФО на сумму 32 млрд тенге арестовало АФМ.
Продолжается расследование в отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.
Миллиарды похитили при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак.
В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании-подрядчика и учредитель проектной организации. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора. Дело направлено в суд.
На иностранца напали с ножом на АЗС в Жамбылской области.
Подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться, водворен в ИВС. Расследование на моем личном контроле.Пострадавшему иностранцу полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.
В Алматы полиция расследует заявление о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.
Девочка-подросток обвинила взрослого соседа в изнасиловании. Информацию об этом распространил адвокат несовершеннолетней. Между тем, по информации СМИ, обвиняемый заявил, что дело сфабриковано с целью вымогательства. В ДП Алматы заверили, что назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий.
Сбежавшего из суда в Каскелене подозреваемого задержала полиция.
Подозреваемого задержали в селе Акши Алматинской области. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В Туркестанской области осуждены руководители районного отдела образования.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования. Двое бывших руководителей приговорены к 7 годам, еще один - к 2 годам лишения свободы.
Экс-чиновника МСХ подозревают в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге.
Используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, экс-чиновник и экс-депутат получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге, рассказали в департаменте АФМ Алматинской области. Подозреваемый арестован на 2 месяца.
В Семее ищут нелюдей, которые c особой жестокостью убили собаку.
Тело животного обнаружили прохожие. Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. В департаменте полиции Абайской области подчеркнули, что проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных правонарушению.
Сотруднице пансионата вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами.
Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды. Суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года лишения свободы.
В Актобе подростки попали в полицию после публикации фото в Сети.
Парни позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средних специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы и несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.
В Астане вынесли приговор по делу о незаконном майнинге.
В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса. Приговором суда они признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа.
В Астане главу одного из отделов управления образования осудили за взятки.
Прокурорской проверки было установлено, что руководитель одного из отделов столичного управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело возбудили по факту нападения с ножом на мотоциклиста.
Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением ножа". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске.
В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Проводится проверка.
Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея.
В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. В ДП Абайской области опровергли сообщения.
В Алматы обстреляли машину.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
ОПГ оформила кредиты в 5 млрд тенге на жителей нескольких регионов РК.
Мошенниками незаконно оформлены кредиты на 450 лиц в сумме около 5 млрд тенге. На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемых установлено 24 лица, 15 из них с санкции суда взяты под стражу. Расследование продолжается.
В Костанае воспитатель обожгла утюгом подростка.
Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. Воспитателя уволили. Уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования.
Большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата не признали вину.
Часть подсудимых заявили, что признают свою вину частично. Некоторые вовсе ее не признали. В частности, главный обвиняемый по делу - Абзал Шынасыл отметил, что не признает обвинения в убийстве подростка. Также мать Шерзата Полата дала показания в суде.
Прокуратура Жамбылской области выявила хищение бюджетных средств, предназначенных для финансирования детсада.
Руководство детсада подозревается в незаконном получении бюджетных средств за детей, которые не посещали данное учреждение. Факт хищения зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.
В Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети.
В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
В Жанаозене жестоко избили подростка и его отца.
В настоящее время пострадавший и его отец находятся в Жанаозенской многопрофильной городской больнице. У 11-классника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и подкожная гематома теменной области волосистой части, ушиб и кровоподтек лица, параорбитальной области с обеих сторон, а также ссадины левого коленного сустава. У его отца - закрытый оскольчатый перелом 2-й плюсневой кости левой стопы со смещением костных отломков.
Житель алматинского ЖК напал с ножом на человека в лифте.
В Сети появилось информация о том, что в жилом комплексе Alma City в Алматы мужчина разгуливал по подъезду с ножом в руке и стучал в двери других жителей. Помимо этого, сообщалось, что он напал на человека в лифте. В пресс-службе департамента полиции города заявили, что житель ЖК, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в управление полиции Наурызбайского района. В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.
Младший сержант получил 3 года по делу солдата, впавшего в кому в Отаре.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертиз. Также в пользу потерпевшего взысканы расходы по лечению в размере более 2 млн тенге. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?