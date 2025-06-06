Суд вынес приговор по делу об убийстве Шерзата Полата

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Талдыкорган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным суда Алматинской области вынесен - Специализированным межрайонным судом по уголовным суда Алматинской области вынесен приговор в отношении девяти лиц по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, покушении на убийство, хулиганстве, краже, а также недонесении о совершении преступления.





Судья Ержан Жанузаков зачитал обвинительный приговор девяти обвиняемым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, которое было совершенно в октябре прошлого года в Талгаре.





Главный обвиняемый Шынасыл Абзал признан виновным по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство" и приговорен к 23 годам лишения свободы.





Факт того, что именно Шынасыл нанес смертельное ножевое ранение Шерзату Полату, подтверждается заключением медико-криминалистической экспертизы. Экспертиза показала, что именно ножом Шынасыла причинено смертельное ранение (по характеристике лезвия ножа). Нож был изъят в лесополосе, на место указал сам Шынасыл. В ходе следствия Шынасылом были даны признательные показания. При этом действия остальных подсудимых нанесли легкий вред здоровью Шерзата Полата. Это тоже подтверждено заключением экспертизы", - подчеркнули в пресс-службе суда.





Сакиеву Равилю, совершившему одно особо тяжкое и одно тяжкое преступление по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство", по совокупности преступлений окончательно назначено 20 лет лишения свободы.





Тоқтаубаеву Азамату по статьям УК РК "Хулиганство" и "Кража" с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление и неотбытого по ней наказания назначено 15 лет лишения свободы.





Ильясову Нуркиясу по статье УК РК "Хулиганство" с учетом предыдущей судимости и неотбытого по ней наказания назначено 9 лет лишения свободы.





Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу и Қалиахмету Дидару по статье УК РК "Хулиганство" вынесено максимально строгое наказание, предусмотренное законом, - 7 лет лишения свободы каждому.





Хулиганством по закону признается особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия, в том числе с причинением легкого вреда здоровью. Поэтому действия остальных подсудимых, которые причинили легкий вред здоровью потерпевших, в том числе Полату, квалифицированы как хулиганство. Стоит учесть тот факт, что у подсудимых Белгожаева и Ильясова, наносивших удары Полату, в руках имелся нож и заряженное ружье, т.е. они могли ударить ножом либо выстрелить в потерпевшего, однако били его рукояткой ножа и прикладом ружья", - разъяснили в суде.





Несовершеннолетнему Ы. по статье о недонесении о преступлении назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы. Именно он, находясь на месте происшествия, наблюдал за происходящим. Видел, как Шынасыл вытирал ножи и оружие.





В пресс-службе обратили внимание, что у всех подсудимых, кроме несовершеннолетнего, отягчающим обстоятельством признано алкогольное опьянение.





В счет возмещения причиненного морального вреда с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева - 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева - 30 млн тенге. К несовершеннолетнему Ы. гражданский иск потерпевшими не предъявлен", - отметили в суде.





Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях четырех свидетелей.





В суде также озвучили хронологию событий в день убийства Полата.





4 октября 2024 г между Дарханом Әскентай и Шерзатом Полатом произошел конфликт из-за грубого обращения с его отцом К.Нурумовым. Полат нанес обидчику несколько ударов по лицу. После чего Әскентай вызвал по телефону друга - подсудимого Нурбола Тоқтаубаева. Он приехал к магазину на автомобиле, за рулем которого находился несовершеннолетний подсудимый Ы.





По приезде Тоқтаубаев попросил приехать своего знакомого - подсудимого Ш.Белгожаева. В свою очередь Нурумов позвал своего родного брата Н.Гаипбаева, а Шерзат позвал своих четырех друзей. Спустя 10-15 минут приехали подсудимые А.Тоқтаубаев, Н.Ильясов, Р.Сакиев, Ш.Белгожаев, А.Шынасыл, а также Д.Жақсыгелді и Э.Нурбекова. Кроме того, к магазину, где произошел конфликт, приехали Д.Қалиахмет, С.Абдықадыр и Д.Муратов", - уточнили в пресс-службе.





Далее конфликт перерос в групповую драку. В это время Азамат Тоқтаубаев и Ильясов размахивали ножами в сторону Гаипбаева. Также Азамат Токтаубаев ударил камнем по затылку Нурумова, а Шынасыл толкнул бабушку Шерзата Полата.





В драке Абзал Шынасыл ударил ножом в грудь Шерзата. Это ранение, по заключению экспертизы, впоследствии и явилось причиной смерти подростка. Далее Шынасыл и Сакиев нанесли колото-резаные ножевые ранения Гаипбаеву, а Ильясов избивал его прикладом ружья.





Әскентай, Н.Тоқтаубаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл нанесли руками и ногами телесные повреждения Гаипбаеву и Полату. Кроме того, А.Токтаубаев с места происшествия похитил сотовый телефон Гаипбаева", - говорится в материалах суда.





От полученного в грудь ранения Шерзат Полат скончался больнице Талгара. Остальным потерпевшим причинен легкий вред здоровью.





Напомним, что убийство 16-летнего парня в октябре прошлого года вызвало широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней после убийства сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии. 9 декабря 2024 года стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.





После происшествия ряд должностных лиц города Талгара и Алматинской области были лишены своих должностей. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".