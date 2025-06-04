Председателя горсуда Уральска арестовали в зале суда

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Уральск. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 3 июня, в Таскалинском районном суде огласили приговор председателю Уральского городского суда Руслану Жумагулову. В ноябре 2024 года высокопоставленного судью задержали с поличным при получении взятки, сообщает портал " - Во вторник, 3 июня, в Таскалинском районном суде огласили приговор председателю Уральского городского суда Руслану Жумагулову. В ноябре 2024 года высокопоставленного судью задержали с поличным при получении взятки, сообщает портал " Мой город ".





Из материалов дела следует, что Руслан Жумагулов умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление. 19 июня 2024 года ранее осужденный на 14 лет за убийство и разбой мужчина подал ходатайство на условно-досрочное освобождение, которое поступило судье Хайрушевой в Уральский городской суд. Адвокатом осужденный нанял Нуржигита Фазылгалиева, в этом ему помог знакомый. Адвокат запросил за свои услуги 200 тысяч тенге. Фазылгалиев сказал знакомому осужденного, что необходимо дать судье взятку, на что последний согласился.





29 октября Нуржигит Фазылгалиев лично обратился к Жумагулову с просьбой оказать содействие в предоставлении УДО своему клиенту. За это он предложил Жумагулову 200 тысяч тенге.





В этой связи Жумагулов, движимый преступным умыслом, не намереваясь выполнить просьбу адвоката Фазылгалиева и понимая, что решение указанного вопроса не входит в его должностные полномочия, под предлогом помощи последнему решил путем обмана завладеть указанной суммой и пообещал ему оказать содействие. Хотя фактически Жумагулов на решение судьи Хайрушевой повлиять не мог", - говорится в обвинительном акте.





Далее Фазылгалиев, поверив Жумагулову, сообщил своему доверителю, что необходимо передать судье взятку в размере 1,5 миллиона тенге. При этом адвокат решил часть взятки оставить себе. Доверитель обратился в ДКНБ, и в тот же вечер под контролем сотрудников передал Фазылгалиеву 800 тысяч тенге. Второй транш в 500 тысяч тенге доверитель передал адвокату 4 ноября. Фазылгалиев присвоил себе 1,1 миллиона тенге, а 200 тысяч тенге передал Жумагулову. Он прибыл в Уральский городской суд и разместил деньги в сейфе служебного кабинета. Сотрудники КНБ провели обыск в его кабинете и нашли деньги.





Приговором судьи Алии Тебериковой Руслан Жумагулов был признан виновным, его приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе. Ранее Руслан Жумагулов находился под домашним арестом. После вынесения приговора судью взяли под стражу в зале суда.





Нуржигита Фазылгалиева суд также признал виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев 15 дней лишения свободы с конфискацией имущества. Его также взяли под стражу в зале суда. Фазылгалиеву в течение трех лет запрещено заниматься адвокатской деятельностью.





Сами подсудимые полностью признали вину и подписали процессуальное соглашение.





Приговор не вступил в законную силу.