Свыше 8 тысяч вкладчиков и 21 млрд тенге: в Алматинской области выявили финпирамиду  

Фото: polisia.kz

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудник изолятора временного содержания департамента полиции Астаны осужден за коррупцию. За взятку он давал подследственным, находящимся в изоляторе, пользоваться телефоном, - Сотрудник изолятора временного содержания департамента полиции Астаны осужден за коррупцию. За взятку он давал подследственным, находящимся в изоляторе, пользоваться телефоном, сообщили в столичном межрайонном суде по уголовным делам.





Как выяснило следствие, обвиняемый, являясь сотрудником изолятора временного содержания ДП Астаны, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном. Все лица впоследствии были привлечены к уголовной ответственности.





Суд признал полицейского виновным в неоднократном получении взятки и приговорил его к лишению свободы сроком на 7 лет.





Двое подсудимых, обвиняемых в даче взятки проведут в тюрьме по три года. Еще один фигурант, обвиняемый по этой же статье оштрафован на сумму разную 15-кратному размеру взятки.





В отношении 23 подсудимых уголовное дело было прекращено в связи с раскаянием, поскольку установлено, что они находясь под следствием вынужденно согласились на дачу взятки, чтобы иметь возможность пользоваться мобильном телефоном для общение с близкими родственниками", - добавили в суде.