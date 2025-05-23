Создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай

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Семей. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бородулихинский районный суд области Абай вынес приговор трем подсудимым, которых обвиняют в создании финансовой пирамиды JDL.





Суд установил, что в период с сентября по ноябрь подсудимые причинили ущерб 22 потерпевшим на сумму 14 374 383 тенге.





Л., Б., К. вину в предъявленном обвинении признали полностью, раскаялись в совершенном преступлении, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - рассказали в суде.





Суд приговорил подсудимых к ограничению свободы сроком на 2 года. Их также лишили права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды с целью привлечения граждан и их денежных средств сроком на 1 год 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания.





Также подсудимых привлекут к общественным работам на сто часов ежегодно и взыщут с них в фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж 55 380 тенге с каждой.





Сотовые телефоны подсудимых конфискованы в доход государства.



