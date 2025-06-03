02.06.2025, 09:51 39036
Скрывавшийся 20 лет подозреваемый в наркоторговле экстрадирован из России в Казахстан
Фото: скрин из видео ГП
Рассказать друзьям
Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также их контрабанду, сообщили в пресс-службе ведомства.
Указанное лицо в 2003 году было вовлечено в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия. Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта. В ходе спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников были задержаны, при этом у них изъято 35 кг героина и 28 кг опия", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в последующем они были осуждены, а подозреваемый от правоохранительных органов смог скрыться, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
Спустя 20 лет нахождения в розыске в декабре прошлого года он задержан в Самарской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор", - уточнили в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
новости по теме
02.06.2025, 16:24 24256
Сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге
Средства предназначались на ремонт ливневых сетей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске исполняющий обязанности ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска" и три его подельника осуждены за хищение в особо крупной размере, сообщает пресс-служба судов Северо-Казахстанской области.
Как установило следствие, подсудимый, исполняя обязанности директора ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска", от имени предприятия создал коммерческую организацию и в течение нескольких лет вопреки закону осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.
С тремя сообщниками, которые также являлись сотрудниками ГКП и одновременно руководителями подрядных организаций, в период с 2020 по 2022 годы подсудимый заключал фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Украденные деньги подсудимый пустил на строительство жилого дома и приобретение имущества.
Приговором суда исполняющий обязанности главы коммунального предприятия получил 8 лет лишения свободы, его трое сообщников осуждены на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Имущество, добытое преступным путем, конфисковано и обращено в доход государства. С осужденных взыскан материальный ущерб, причиненный государству, в размере более 805 млн тенге", - заключили в суде.
Напомним, в марте 2024 года Антикор заявил о задержании депутата маслихата СКО, который одновременно являлся руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата Петропавловска", и его заместителя. Сообщалось, что они украли средства, выделенные на ремонт ливневых сетей.
02.06.2025, 12:23 31841
Две крупные ОПГ задержаны в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Две крупные преступные группировки, занимавшиеся хищениями ценных металлов, ГСМ, запчастей и других материальных ценностей, в том числе с крупного промышленного предприятия, задержали в Карагандинской области.
Первую спецоперацию сотрудники УБОП провели 14 мая. Они задержали 18 членов преступной группы, которые на системной основе занимались хищением ТМЦ и горюче-смазочных материалов с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды.
Установлено, что несколько работников указанного предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев осуществляли хищения, впоследствии реализовывая похищенное в нелегальный пункт приема", - сообщает Polisia.kz.
18 фигурантов задержаны с поличным.
Изъяты ГСМ, а также значительное количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику. Кроме того, в ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Спустя неделю, 21 мая, была пресечена преступная деятельность другой группировки из числа жителей указанной области, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов.
В ходе обыска у них изъято около 17 тонн медного концентрата, а также оборудование, используемое при переработке руды, различная документация и деньги.
По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Алпыс.
Напомним, в Павлодарской области ликвидировали ОПГ, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов. У задержанных изъято более 155 тысяч вейпов.
02.06.2025, 11:46 33801
Двух карагандинских чиновников оштрафовали за миллионные хищения и взятки
Чиновнику и его подельнику пожизненно запретили занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигоссектора
Рассказать друзьям
Караганда. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде вынесли приговор руководителю департамента государственного имущества и приватизации Карагандинской области Хамзину Д. и руководителю отдела финансового обеспечения этого же департамента Кашкынбаеву К., сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Хамзин признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он уличен в хищении в группе с Кашкынбаевым 2,5 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в департамент аффилированных с ними лиц", - рассказали в Антикоре.
Хамзину и Кашкынбаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 55 млн тенге и 25,4 млн тенге соответственно.
Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
02.06.2025, 11:33 34721
Погранслужба КНБ задержала в мае около 4 тыс. нарушителей
Предотвращено 1443 факта незаконного перемещения через госграницу оружия, валюты, наркотиков, ГСМ и т.д.
Рассказать друзьям
Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В течение мая 2025 года в пограничном пространстве РК задержано 3963 нарушителя законодательства, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК.
В том числе задержаны:
- за нарушение границы - 30 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 26 иностранных граждан.
Предотвращено 1443 факта незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств общим весом более 5 кг, в том числе прекурсоров объемом более 200 литров;
- оружия, боеприпасов - 62 факта (1 ед. охолощенного, 3 ед. огнестрельного, 1 ед. травматического, 464 ед. холодного оружия, 93 боеприпаса, 23 электрошокера);
- религиозной литературы - 26 фактов (135 экз.);
- ГСМ - 373 факта (более 50 тыс. литров) на общую сумму свыше 27 млн тенге;
- товаров народного потребления - 837 фактов на общую сумму более 2,8 млрд тенге;
- валюты - 133 факта на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге.
Пресечено 32 факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- плавательных средств - 21 ед.;
- орудий браконьерского лова - более 40 км сетей;
- рыб осетровых видов - 140 шт. (770 кг);
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 320 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", - рассказали в ведомстве.
02.06.2025, 11:11 35321
В Павлодарской области ликвидировали ОПГ: изъято более 155 тысяч вейпов
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Павлодар. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает пресс-служба АФМ.
В целях конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям - через курьерские службы. Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение. В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что организатор преступной группы помещен под стражу.
В целях конфискации наложен арест на 3 автомашины общей стоимостью 37 млн тенге", - добавили в АФМ.
Ранее склад с вейпами ликвидировали в Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.05.2025, 11:19 99511
12 граждан Казахстана получили от 9 до 18 лет за участие в экстремизме
Большинство осужденных уже имели судимости
Рассказать друзьям
Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27 мая вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской организации, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников", - говорится в сообщении комитета.
Специализированным межрайонным уголовным судом Астаны они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.
Большинство осужденных уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотиков.
Напомним, в апреле 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Астане, Абайской, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов.
30.05.2025, 15:51 129721
Обманувшего казахстанцев на 63 млн тенге мошенника экстрадировали из России
Злоумышленник занимал деньги у знакомых под видом инвестиций в бизнес
Рассказать друзьям
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По информации ведомства, злоумышленник в период с 2022 по 2023 годы в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у своих знакомых крупные денежные суммы, обещая вернуть их с высокой прибылью. Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил.
Уточняется, что он обманул шестерых граждан Казахстана на сумму более 63 млн тенге.
После совершенных афер злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
В ноябре прошлого года его удалось задержать в Екатеринбурге. По запросу Генеральной прокуратуры РК он был экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершенные преступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
30.05.2025, 10:15 124131
В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кызылорда. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды HRT, сообщили в АФМ.
Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран. Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT. Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс. долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1200 долларов.
Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины - BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, по данным АФМ, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астане и Алматы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.06.2025, 09:39В Туркестанской области обнаружили 24 незаконные насосные установки для забора воды 02.06.2025, 10:33За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов обеспечат питьевой водой жителей области Улытау74471За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов обеспечат питьевой водой жителей области Улытау 02.06.2025, 10:4372551Космодром Байконур празднует свое 70-летие 02.06.2025, 08:2565116Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 02.06.2025, 11:3461866В Казахстане кредитный портфель банковского сектора вырос на 4,1% 29.05.2025, 11:33325486В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми 29.05.2025, 19:45325151Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности 30.05.2025, 08:29310946Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52286356Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий 30.05.2025, 10:59277936В Туркестанской области построят групповой водопровод с каскадом ГЭС на реке Угам 06.05.2025, 12:20501421Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13498986Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 05.05.2025, 19:28493596В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 17:33481421Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35451371Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?