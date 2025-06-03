Две крупные ОПГ задержаны в Карагандинской области  

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске исполняющий обязанности ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска" и три его подельника осуждены за хищение в особо крупной размере, - В Петропавловске исполняющий обязанности ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска" и три его подельника осуждены за хищение в особо крупной размере, сообщает пресс-служба судов Северо-Казахстанской области.





Как установило следствие, подсудимый, исполняя обязанности директора ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска", от имени предприятия создал коммерческую организацию и в течение нескольких лет вопреки закону осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.





С тремя сообщниками, которые также являлись сотрудниками ГКП и одновременно руководителями подрядных организаций, в период с 2020 по 2022 годы подсудимый заключал фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.





Украденные деньги подсудимый пустил на строительство жилого дома и приобретение имущества.





Приговором суда исполняющий обязанности главы коммунального предприятия получил 8 лет лишения свободы, его трое сообщников осуждены на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.





Имущество, добытое преступным путем, конфисковано и обращено в доход государства. С осужденных взыскан материальный ущерб, причиненный государству, в размере более 805 млн тенге", - заключили в суде.



