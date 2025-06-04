03.06.2025, 15:46 72726
Находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве казахстанца задержали в Албании
Фото: polisia.kz
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Албании Тиране по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В 2023 году подозреваемый открыл частную школу в Алматы, в которой обещал предоставить платные подготовительные курсы для поступления в вузы. Таким образом он обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.
МВД предупреждает, что злоумышленники часто предлагают обучающие курсы с заманчивыми предложениями.
Основные признаки мошеннических курсов: отсутствие лицензии и официальной регистрации; нет прозрачной информации о преподавателях и программе; требование полной оплаты без договора; отсутствие отзывов на независимых платформах. Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию", - отмечают в МВД.
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04.06.2025, 16:11 4506
За деньги давал подследственным пользоваться телефоном: сотрудник столичного ДП осужден за коррупцию
Фото: polisia.kz
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудник изолятора временного содержания департамента полиции Астаны осужден за коррупцию. За взятку он давал подследственным, находящимся в изоляторе, пользоваться телефоном, сообщили в столичном межрайонном суде по уголовным делам.
Как выяснило следствие, обвиняемый, являясь сотрудником изолятора временного содержания ДП Астаны, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном. Все лица впоследствии были привлечены к уголовной ответственности.
Суд признал полицейского виновным в неоднократном получении взятки и приговорил его к лишению свободы сроком на 7 лет.
Двое подсудимых, обвиняемых в даче взятки проведут в тюрьме по три года. Еще один фигурант, обвиняемый по этой же статье оштрафован на сумму разную 15-кратному размеру взятки.
В отношении 23 подсудимых уголовное дело было прекращено в связи с раскаянием, поскольку установлено, что они находясь под следствием вынужденно согласились на дачу взятки, чтобы иметь возможность пользоваться мобильном телефоном для общение с близкими родственниками", - добавили в суде.
04.06.2025, 14:08 8296
Более миллиона доз "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Карагандинской области
Задержаны два жителя Шахтинска 27 и 29 лет
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Караганда. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и изъяли более 1 млн разовых доз, сообщает Polisia.kz.
В поселке Северо-Западный провели спецоперацию по ликвидации лаборатории, где производили синтетические наркотики.
Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 килограммов готового психотропного вещества, что превышает миллион разовых доз. Запрещенные вещества злоумышленники планировали вывести на черный рынок.
Задержаны двое жителей Шахтинска 27 и 29 лет. По месту их проживания обнаружены 355 канистр с химикатами, лабораторное оборудование, включая вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы, а также три автомобиля.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Костанае 16-летнего наркокурьера приговорили к лишению свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.06.2025, 12:19 12086
ОПГ несколько лет продавала новорожденных детей в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорожденными, пресекли в Алматы, сообщает Polisia.kz.
По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, лицам, желающим приобрести ребенка", - рассказали в полиции.
В ходе оперативных мероприятий задокументирован факт попытки продажи новорожденного мальчика за крупную сумму. Во время передачи денег подозреваемые были задержаны с поличным.
Ребенок передан под государственную защиту и размещен в специализированное учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.
Речь идет не о разовой попытке. Мы полагаем, что имела место устойчивая схема, возможно, с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, - это циничное и тяжкое преступление. Ни один такой факт не останется без должной правовой оценки", - подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
Ранее сообщалось, что за торговлю детьми в Казахстане привлечены к ответственности 17 человек.
04.06.2025, 12:08 12891
В Костанае 16-летнего наркокурьера приговорили к лишению свободы
Фото: Depositphotos
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Костанай. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае 16-летнего наркокурьера приговорили к шести годам и восьми месяцам лишению свободы, сообщает Polisia.kz.
16-летнего студента колледжа осудили за хранение синтетических наркотиков. Осенью прошлого года его задержали с 25 свертками запрещенных веществ. Подросток оказался частью наркопреступной сети и выполнял роль закладчика. Суд вынес приговор: шесть лет и восемь месяцев заключения. Решение вступило в силу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что с начала года в регионе прошло более 400 мероприятий по борьбе с наркоманией. В них приняли участие свыше 5000 подростков. Полицейские изъяли около 2,5 килограмма синтетических наркотиков - это эквивалентно 5000 разовых доз.
Ранее несовершеннолетнего наркокурьера задержали в Атырау.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.06.2025, 19:12 66641
Председателя горсуда Уральска арестовали в зале суда
Жумагулову запрещено занимать должности на государственной службе
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Уральск. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 3 июня, в Таскалинском районном суде огласили приговор председателю Уральского городского суда Руслану Жумагулову. В ноябре 2024 года высокопоставленного судью задержали с поличным при получении взятки, сообщает портал "Мой город".
Из материалов дела следует, что Руслан Жумагулов умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление. 19 июня 2024 года ранее осужденный на 14 лет за убийство и разбой мужчина подал ходатайство на условно-досрочное освобождение, которое поступило судье Хайрушевой в Уральский городской суд. Адвокатом осужденный нанял Нуржигита Фазылгалиева, в этом ему помог знакомый. Адвокат запросил за свои услуги 200 тысяч тенге. Фазылгалиев сказал знакомому осужденного, что необходимо дать судье взятку, на что последний согласился.
29 октября Нуржигит Фазылгалиев лично обратился к Жумагулову с просьбой оказать содействие в предоставлении УДО своему клиенту. За это он предложил Жумагулову 200 тысяч тенге.
В этой связи Жумагулов, движимый преступным умыслом, не намереваясь выполнить просьбу адвоката Фазылгалиева и понимая, что решение указанного вопроса не входит в его должностные полномочия, под предлогом помощи последнему решил путем обмана завладеть указанной суммой и пообещал ему оказать содействие. Хотя фактически Жумагулов на решение судьи Хайрушевой повлиять не мог", - говорится в обвинительном акте.
Далее Фазылгалиев, поверив Жумагулову, сообщил своему доверителю, что необходимо передать судье взятку в размере 1,5 миллиона тенге. При этом адвокат решил часть взятки оставить себе. Доверитель обратился в ДКНБ, и в тот же вечер под контролем сотрудников передал Фазылгалиеву 800 тысяч тенге. Второй транш в 500 тысяч тенге доверитель передал адвокату 4 ноября. Фазылгалиев присвоил себе 1,1 миллиона тенге, а 200 тысяч тенге передал Жумагулову. Он прибыл в Уральский городской суд и разместил деньги в сейфе служебного кабинета. Сотрудники КНБ провели обыск в его кабинете и нашли деньги.
Приговором судьи Алии Тебериковой Руслан Жумагулов был признан виновным, его приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе. Ранее Руслан Жумагулов находился под домашним арестом. После вынесения приговора судью взяли под стражу в зале суда.
Нуржигита Фазылгалиева суд также признал виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев 15 дней лишения свободы с конфискацией имущества. Его также взяли под стражу в зале суда. Фазылгалиеву в течение трех лет запрещено заниматься адвокатской деятельностью.
Сами подсудимые полностью признали вину и подписали процессуальное соглашение.
Приговор не вступил в законную силу.
03.06.2025, 10:25 81731
Свыше 8 тысяч вкладчиков и 21 млрд тенге: в Алматинской области выявили финпирамиду
Фото: Depositphotos
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Конаев. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Алматинской области выявлена финансовая пирамида Amanat Drive, сообщает пресс-служба АФМ.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, с целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц.
Компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест", - добавили в агентстве.
Также подчеркивается, что главный организатор пирамиды помещен под стражу.
Ранее создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай.
02.06.2025, 16:24 109956
Сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге
Средства предназначались на ремонт ливневых сетей
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске исполняющий обязанности ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска" и три его подельника осуждены за хищение в особо крупной размере, сообщает пресс-служба судов Северо-Казахстанской области.
Как установило следствие, подсудимый, исполняя обязанности директора ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска", от имени предприятия создал коммерческую организацию и в течение нескольких лет вопреки закону осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.
С тремя сообщниками, которые также являлись сотрудниками ГКП и одновременно руководителями подрядных организаций, в период с 2020 по 2022 годы подсудимый заключал фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Украденные деньги подсудимый пустил на строительство жилого дома и приобретение имущества.
Приговором суда исполняющий обязанности главы коммунального предприятия получил 8 лет лишения свободы, его трое сообщников осуждены на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Имущество, добытое преступным путем, конфисковано и обращено в доход государства. С осужденных взыскан материальный ущерб, причиненный государству, в размере более 805 млн тенге", - заключили в суде.
Напомним, в марте 2024 года Антикор заявил о задержании депутата маслихата СКО, который одновременно являлся руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата Петропавловска", и его заместителя. Сообщалось, что они украли средства, выделенные на ремонт ливневых сетей.
02.06.2025, 12:23 114711
Две крупные ОПГ задержаны в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Две крупные преступные группировки, занимавшиеся хищениями ценных металлов, ГСМ, запчастей и других материальных ценностей, в том числе с крупного промышленного предприятия, задержали в Карагандинской области.
Первую спецоперацию сотрудники УБОП провели 14 мая. Они задержали 18 членов преступной группы, которые на системной основе занимались хищением ТМЦ и горюче-смазочных материалов с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды.
Установлено, что несколько работников указанного предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев осуществляли хищения, впоследствии реализовывая похищенное в нелегальный пункт приема", - сообщает Polisia.kz.
18 фигурантов задержаны с поличным.
Изъяты ГСМ, а также значительное количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику. Кроме того, в ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Спустя неделю, 21 мая, была пресечена преступная деятельность другой группировки из числа жителей указанной области, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов.
В ходе обыска у них изъято около 17 тонн медного концентрата, а также оборудование, используемое при переработке руды, различная документация и деньги.
По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Алпыс.
Напомним, в Павлодарской области ликвидировали ОПГ, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов. У задержанных изъято более 155 тысяч вейпов.
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