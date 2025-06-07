06.06.2025, 19:20 35331
Экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше
Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства
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Балхаш. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной случай жестокого избиения женщины произошел в Карагандинской области. Экс-полицейский напал на бывшую супругу и нанес ей тяжелые увечья.
О случае насилия написала в соцсетях сестра потерпевшей.
По ее словам, тиран ворвался в дом 4 июня в 4 утра и начал душить и избивать женщину. Сейчас он продолжает беспрепятственно приходить в больницу и угрожать бывшей жене.
Сестра потерпевшей предположила, что сотрудника полиции уволили задним числом.
Инцидент прокомментировали в ДП Карагандинской области.
По заявлению жительницы Балхаша о побоях, нанесенных ее бывшим супругом, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - бывший сотрудник ОВД доставлен в отдел полиции для разбирательства. По предварительным данным, конфликт произошел на почве имущественного спора. Ведется досудебное расследование", - сообщили в департаменте.
В полиции подчеркнули, что закон един для всех и ни связи, ни прошлый статус подозреваемых не дают им иммунитета.
Дело находится под особым контролем руководства ДП Карагандинской области.
Напомним, в ВКО расследуют уголовное дело в отношении экс-полицейского, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.
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06.06.2025, 14:44 45261
Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки задержали в Атырауской области
Фото: Depositphotos
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Атырау. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кульсары, в протоке Курсай, обнаружили тело пропавшей накануне, 5 июня, восьмилетней девочки. Подозреваемый в убийстве задержан.
По данным из соцсетей, сообщение о пропаже ребенка 2018 года рождения поступило 5 июня около 21.28.
Известно, что девочка ушла из дома около полудня и с тех пор не возвращалась. Поскольку ее маршрут был неизвестен, проверялись все камеры видеонаблюдения. К поискам подключилось районное управление по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
В ночь на 6 июня тело ребенка обнаружили в Курсайском канале.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Официальная причина смерти пока не установлена. По факту проводится досудебное расследование", - заявили в полиции.
По подозрению в убийстве ребенка был задержан 36-летний житель города Кульсары.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции", - сообщили в ведомстве.
В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней.
05.06.2025, 22:23 77376
В Атырауском областном суде прошло судебное заседание по резонансному делу жительницы региона
Фото: Kazakhstan Today
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Атырау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауском областном суде пересматривается дело Жансаи Каршегеновой, которую в апреле 2025 года суд первой инстанции приговорил по "рыбному делу" к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к выплате более 50 млн тенге материального ущерба, который якобы нанесла женщина флоре и фауне страны, передает корреспондент агентства из зала суда.
Апелляционная инстанция изучает материалы уже состоявшегося процесса и дает им правовую оценку. На рассмотрении трех судей по уголовным делам находится указанное уголовное дело с допросом свидетелей и с прениями сторон", - сообщает журналист Kazakhstan Today.
По его информации, защита осужденной настаивает на том, что в "рыбном деле" отсутствует само событие преступления - нельзя судить за хранение в холодильнике продукта, который ограничен государством в его обороте и промышленном отлове, но тем не менее не запрещен к свободной продаже и может быть легально приобретен. Кроме того, подобные расследования должны проводить не сотрудники департамента экономических расследований, а органы внутренних дел.
Адвокаты считают, что в период следствия рассмотрения дела в суде первой инстанции нарушена конституционная норма о презумпции невиновности - восемь месяцев не следствие доказывало незаконность приобретения ценной рыбы, а Каршегенова свою невиновность, в которую в итоге суд все равно не поверил.
Корреспондент Kazakhstan Today отметил позицию гособвинителя, попросившего коллегию суда запретить журналисту аудиозапись открытого заседания с мотивировкой "здесь будет рассматриваться тайна следствия". Тем не менее суд разрешил вести и запись, и съемку в зале судебного заседания.
Журналист агентства сообщает, что по ходатайству защиты осужденной в суде допросили двух экспертов в области судебной психиатрии Сауле Избасарову и Жанар Жукешеву, которые провели комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование Каршегеновой как по материалам дела, так и по медицинским документам. Они заявили, что после уголовного преследования у Жансаи Каршегеновой возникли серьезные проблемы с ментальным здоровьем, включая посттравматическое расстройство личности.
Был обнаружен фокальный очаг судорожной активности, это подтверждают данные не только электроэнцефлографии, но и магнитно-резонансного обследования мозга. Затем ей провели консультацию, и невропатолог-эпилептолог поставил ей диагноз "ситуационно обусловленный фокальный эпилептический припадок, который проявил себя впервые в жизни. Симулировать такое невозможно", - пояснила суду специалист в области психиатрии с 36-летним стажем Сауле Избасарова.
Эксперт довольно подробно отвечала на вопросы адвокатов, а также гособвинителя, который спросил, часто ли эксперты дают правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, ведь специалисты в своем заключении по делу Каршегеновой так и написали, что проблемы с психикой у Каршегеновой случились именно из-за поведения следователя.
Вы во всех своих исследованиях даете правовую оценку действиям?" - задал вопрос прокурор.
На это специалист Избасарова ответила, что правовых оценок она не дает, зато их дает Стамбульский протокол против пыток, ратифицированный Казахстаном, а состояние здоровья Жансаи Каршегеновой подтверждает, что нормы этого протокола были в отношении нее нарушены.
Согласно Стамбульскому протоколу, мы нашли следы этого воздействия в психическом и соматическом состоянии Каршегеновой Жансаи", - подчеркнула эксперт.
Сауле Избасарова также отметила, что в этом деле на чаши весов положены жизнь и здоровье живого человека и мертвой рыбы - и вторая перевесила.
Следующее заседание отложено на 19 июня, суд предупредил стороны о подготовке к прениям.
Как сообщалось ранее, в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Как сообщили представители Жансаи Каршегеновой, в августе 2024 года в рамках следствия по делу ее бывшего мужа в связи с возможными нарушениями в ведении его бизнеса в доме женщины был проведен обыск. В ходе обыска никаких свидетельств по делу ее экс-супруга найдено не было. Однако в доме Жансаи Каршегеновой нашли 90 килограммов осетровых, 146 граммов осетровой икры, 90 тысяч долларов и 4,6 тысячи евро. На нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Женщина предоставила необходимые документы о законном приобретении рыбы и икры. Через месяц ее задержали и водворили в ИВС с многочисленными нарушениями, как утверждают адвокаты Жансаи Каршегеновой.
05.06.2025, 19:52 85761
Избиение сотрудников СОБР в Астане: суд вынес приговор
Обвиняемые получили 3 года лишения свободы
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении Т.А., Т.Ж. и Х.С. за причинение вреда здоровью сотрудникам СОБР при осуществлении ими своих служебных обязанностей.
21 января 2025 года примерно в 14.00 подсудимые Т.А., Ж.Т., Х.С. вместе с оперуполномоченным С.М. прибыли в здание управления полиции Есильского района Астаны для оказания помощи в перевозке личных вещей оперуполномоченного С.М. Однако при входе в здание полиции между ними и сотрудниками полиции произошел конфликт, в ходе которого подсудимые применили насилие в отношении сотрудников власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
В результате потерпевшему Е.Д. причинены телесные повреждения средней степени тяжести, потерпевшему С.Н. - легкой степени тяжести.
Потерпевшие претензий к подсудимым не имеют. Подсудимые вину признали частично и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы, в связи с примирением с потерпевшими.
Приговором суда Т.А., Х.С. и Т.Ж. признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
05.06.2025, 19:35 88181
В Алматы ликвидировали наркоканал из США
Изъято более 43 кг марихуаны
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы расследует дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Более 43 кг изъятой марихуаны были ввезены в страну десятками почтовых посылок, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
Посылки предназначались для жителей ряда крупных городов страны, где проведены обыски и задержаны 10 лиц. Как выяснилось, действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. Она состояла из "кураторов", "расфасовщиков" и "дропперов". Их координация осуществлялась в Телеграме.
Владельцем аккаунта и организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в учреждении Павлодарской области. Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте", - говорится в сообщении.
Следствием также установлены лица, финансировавшие покупку наркотиков в США. Ими оказались преступные авторитеты, также отбывающие наказание.
Получаемые доходы легализовывались путем приобретения и регистрации на родственников имущества. Судом наложен арест на 5 квартир и 3 здания, 10 участков и 44 автомашины. Их стоимость превысила 1 млрд тенге.
На сегодня в орбите уголовного преследования 20 граждан, в том числе должностные лица, покровительствовавшие преступной группе.
Ранее более миллиона доз "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Карагандинской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
05.06.2025, 18:04 89901
В хищении более 400 млн тенге подозревают зампредседателя Фонда медстрахования
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В системном хищении более 400 млн тенге подозревают заместителя председателя правления Фонда социального медицинского страхования, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстана.
Изобличен заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования". Он подозревается в системном хищении средств фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению", - заявили в Антикоре.
По данным агентства, "хищение совершалось путем внесения медицинской организацией в информационную систему Damumed заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям Усть-Каменогорска услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования".
Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч приписок. Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств фонда, в том числе путем приобретения дорогостоящего имущества. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", - добавили в пресс-службе.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
05.06.2025, 17:34 91231
Экс-сотрудников Qarmet задержали по делу о хищении 1 млрд тенге
Фото: polisia.kz
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Караганда. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане задержали ряд бывших должностных лиц компании Qarmet и других подрядных организаций по делу о хищении денежных средств на сумму около 1 млрд тенге, сообщает Polisia.kz.
По преступной схеме группа из работников завода, заранее спланировав свои действия, вывозили производственные отходы и выгружали его на бесхозной территории вблизи Темиртау без надлежащей утилизации. В настоящее время в орбите уголовного преследования находятся 14 человек. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
05.06.2025, 16:19 94606
Суд вынес приговор по делу об убийстве Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным суда Алматинской области вынесен приговор в отношении девяти лиц по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, покушении на убийство, хулиганстве, краже, а также недонесении о совершении преступления.
Судья Ержан Жанузаков зачитал обвинительный приговор девяти обвиняемым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, которое было совершенно в октябре прошлого года в Талгаре.
Главный обвиняемый Шынасыл Абзал признан виновным по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство" и приговорен к 23 годам лишения свободы.
Факт того, что именно Шынасыл нанес смертельное ножевое ранение Шерзату Полату, подтверждается заключением медико-криминалистической экспертизы. Экспертиза показала, что именно ножом Шынасыла причинено смертельное ранение (по характеристике лезвия ножа). Нож был изъят в лесополосе, на место указал сам Шынасыл. В ходе следствия Шынасылом были даны признательные показания. При этом действия остальных подсудимых нанесли легкий вред здоровью Шерзата Полата. Это тоже подтверждено заключением экспертизы", - подчеркнули в пресс-службе суда.
Сакиеву Равилю, совершившему одно особо тяжкое и одно тяжкое преступление по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство", по совокупности преступлений окончательно назначено 20 лет лишения свободы.
Тоқтаубаеву Азамату по статьям УК РК "Хулиганство" и "Кража" с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление и неотбытого по ней наказания назначено 15 лет лишения свободы.
Ильясову Нуркиясу по статье УК РК "Хулиганство" с учетом предыдущей судимости и неотбытого по ней наказания назначено 9 лет лишения свободы.
Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу и Қалиахмету Дидару по статье УК РК "Хулиганство" вынесено максимально строгое наказание, предусмотренное законом, - 7 лет лишения свободы каждому.
Хулиганством по закону признается особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия, в том числе с причинением легкого вреда здоровью. Поэтому действия остальных подсудимых, которые причинили легкий вред здоровью потерпевших, в том числе Полату, квалифицированы как хулиганство. Стоит учесть тот факт, что у подсудимых Белгожаева и Ильясова, наносивших удары Полату, в руках имелся нож и заряженное ружье, т.е. они могли ударить ножом либо выстрелить в потерпевшего, однако били его рукояткой ножа и прикладом ружья", - разъяснили в суде.
Несовершеннолетнему Ы. по статье о недонесении о преступлении назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы. Именно он, находясь на месте происшествия, наблюдал за происходящим. Видел, как Шынасыл вытирал ножи и оружие.
В пресс-службе обратили внимание, что у всех подсудимых, кроме несовершеннолетнего, отягчающим обстоятельством признано алкогольное опьянение.
В счет возмещения причиненного морального вреда с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева - 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева - 30 млн тенге. К несовершеннолетнему Ы. гражданский иск потерпевшими не предъявлен", - отметили в суде.
Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях четырех свидетелей.
В суде также озвучили хронологию событий в день убийства Полата.
4 октября 2024 г между Дарханом Әскентай и Шерзатом Полатом произошел конфликт из-за грубого обращения с его отцом К.Нурумовым. Полат нанес обидчику несколько ударов по лицу. После чего Әскентай вызвал по телефону друга - подсудимого Нурбола Тоқтаубаева. Он приехал к магазину на автомобиле, за рулем которого находился несовершеннолетний подсудимый Ы.
По приезде Тоқтаубаев попросил приехать своего знакомого - подсудимого Ш.Белгожаева. В свою очередь Нурумов позвал своего родного брата Н.Гаипбаева, а Шерзат позвал своих четырех друзей. Спустя 10-15 минут приехали подсудимые А.Тоқтаубаев, Н.Ильясов, Р.Сакиев, Ш.Белгожаев, А.Шынасыл, а также Д.Жақсыгелді и Э.Нурбекова. Кроме того, к магазину, где произошел конфликт, приехали Д.Қалиахмет, С.Абдықадыр и Д.Муратов", - уточнили в пресс-службе.
Далее конфликт перерос в групповую драку. В это время Азамат Тоқтаубаев и Ильясов размахивали ножами в сторону Гаипбаева. Также Азамат Токтаубаев ударил камнем по затылку Нурумова, а Шынасыл толкнул бабушку Шерзата Полата.
В драке Абзал Шынасыл ударил ножом в грудь Шерзата. Это ранение, по заключению экспертизы, впоследствии и явилось причиной смерти подростка. Далее Шынасыл и Сакиев нанесли колото-резаные ножевые ранения Гаипбаеву, а Ильясов избивал его прикладом ружья.
Әскентай, Н.Тоқтаубаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл нанесли руками и ногами телесные повреждения Гаипбаеву и Полату. Кроме того, А.Токтаубаев с места происшествия похитил сотовый телефон Гаипбаева", - говорится в материалах суда.
От полученного в грудь ранения Шерзат Полат скончался больнице Талгара. Остальным потерпевшим причинен легкий вред здоровью.
Напомним, что убийство 16-летнего парня в октябре прошлого года вызвало широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней после убийства сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии. 9 декабря 2024 года стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
После происшествия ряд должностных лиц города Талгара и Алматинской области были лишены своих должностей. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
05.06.2025, 09:33 81986
В области Жетысу пресекли попытку вывоза крупной партии свинца стоимостью 60 млн тенге
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу оперативники департамента полиции совместно с департаментом экономических расследований и таможенной службой предотвратили попытку вывоза крупной партии свинца, сообщает Polisia.kz.
Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 млн тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу. Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к организации схемы", - проинформировали в МВД.
Ранее аналогичные факты выявлены в других регионах.
В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность товарищества, пытавшегося вывезти лом черного металла под видом высоколегированной стали. Обнаружено около 1 тысячи тонн металлолома, включая 7 вагонов, подготовленных к отправке в сопредельное государство.
В Мангистауской области выявлен канал морской отправки лома в страну Прикаспийского региона. На территории предприятия найдено более 400 тонн металлолома. Два контейнера были подготовлены к экспорту.
По всем фактам виновные лица привлечены к ответственности. В МВД подчеркнули, что такие действия направлены на сохранение экономического потенциала страны и защиту национальных интересов. Работа по пресечению вывоза стратегически важных ресурсов продолжается.
Ранее сообщалось о незаконном вывозе металлолома из Казахстана в Германию и Нидерланды.
Напомним, запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов продлили еще на полгода.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?