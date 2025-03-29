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28.03.2025, 13:54 37996
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию о задержании полицейского, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних, подтвердили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
Ранее информация о расследовании уголовного дела в отношении экс-полицейского появилась в соцсетях.
Данный факт выявлен сотрудниками департамента полиции Восточно-Казахстанской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сообщаем, что указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в департаменте.
Ранее сообщалось о двух сотрудниках полиции, которые изнасиловали 14-летнюю девочку в Конаеве.
До этого казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины.
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28.03.2025, 21:18 26051
Ударила кулаком в лицо: жительницу Акмолинской области осудили за нападение на фельдшера скорой помощи
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области местную жительницу осудили за нападение на фельдшера скорой помощи, сообщает Степногорский городской суд.
Приговором суда В. назначено привлечение к общественным работам на 400 часов, с установлением особых требований к поведению", - сообщили в суде.
Кроме того, с осужденной взысканы сумма причиненного материального ущерба в размере 90 тысяч тенге и сумма морального вреда в 500 тысяч тенге. Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Фельдшер скорой помощи О. прибыла для оказания медицинской помощи пациенту с приступами эпилепсии. Во дворе дома с пациентом находились В. и другие лица, недовольство которых, что бригада скорой помощи долго ехала на вызов, перешло в словесный конфликт с фельдшером. Для оказания медпомощи пациенту О. переместила его в салон автомашины скорой помощи, куда вместе с ним пыталась зайти и В. Фельдшер воспрепятствовала В., ссылаясь на то, что она не является близким родственником пациента. В ответ В. ударила кулаком в лицо фельдшера", - добавили в суде.
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.
В декабре прошлого года в Костанае избили фельдшера сокрой помощи.
Ранее в Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.
В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
В Талгаре сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата прямо в больнице. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомитьсяс дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.03.2025, 20:48 26866
Фото с искаженным флагом Казахстана: возбуждено уголовное дело
Проводится досудебное расследование
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Атырау. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области полиция возбудила уголовное дело из-за распространившегося в Сети фото с искаженным флагом Казахстана, сообщает департамент полиции региона.
По факту распространенной в социальных сетях фотографии возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Проводится досудебное расследование", - заявили в полиции.
Также сообщается, что установлены и доставлены в полицию все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.
Ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре человека позируют с искаженным флагом Казахстана.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.03.2025, 18:46 29676
Генпрокурор Казахстана заявил о росте подростковой преступности
Асылов поручил составить криминологические паспорта регионов страны
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности, передает корреспондент агентства.
В ряде регионов выросла подростковая преступность. Поручил усилить профилактику, изучить эффективность антибуллинговых программ. Обратил внимание на безопасность в общественных местах", - заявил он на своей странице в Сети.
Также, по его словам, необходимо оснащать опасные участки видеокамерами и освещением, усилить патрулирование.
Граждане должны чувствовать защиту не на словах, а в действии. Вызывает тревогу резкий рост ДТП: +67% за год, +79% пострадавших. Особенно в Атырау, Костанае, Актобе, Жетысу. 72% смертей - на трассах. Поручил контролировать режим труда водителей, обеспечить соблюдение правил перевозки детей. С участием международных экспертов запускаем пилотный проект по анализу безопасности в Талгаре и Рудном. Поручил составить криминологические паспорта регионов, координировать совместно с уполномоченными органами продвижение культуры закона в школах", - добавил Берик Асылов.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
28.03.2025, 13:04 40431
Мошенническую схему вскрыли в центре для детей-инвалидов Павлодара
Ущерб, нанесенный законным представителям несовершеннолетних, составил 7,6 млн тенге
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Павлодар. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В реабилитационном центре для детей-инвалидов Павлодара вскрыта мошенническая схема, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Выявлены факты незаконного взимания руководством одного из реабилитационных центров, финансируемого из местного бюджета, платы за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью. Установлено, что руководитель центра заключал мнимые договоры, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги", - рассказали в ведомстве.
Ущерб, нанесенный законным представителям несовершеннолетних, составил 7,6 млн тенге.
Управление полиции Павлодара возбудило уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".
Ранее сообщалось, что более 400 военнослужащих Нацгвардии не получали положенные выплаты на детей с инвалидностью.
В Шымкенте чиновница брала взятки за установление детям групп инвалидности.
27.03.2025, 16:30 71046
Ущерб в 3 млрд тенге: выявленные в казахстанском футболе нарушения озвучили в Генпрокуратуре
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура озвучила нарушения, выявленные в казахстанском футболе, допущенные при прежнем руководстве Казахстанской федерации футбола.
По информации ведомства, неэффективное управление и финансовые нарушения, выявленные в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов, причинили ущерб в 3 млрд тенге.
Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.
В частности, установлены факты выплаты прежним руководством федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге. При строительстве административного здания федерации и тренировочной базы в городе Талгаре оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге. Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы", - озвучили в пресс-службе ведомства.
Также среди выявленных нарушений - вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которую потрачено 135 млн тенге.
Как пояснили в Генпрокуратуре, документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику.
Проверки в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств.
Начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-руководства Казахстанской федерации футбола начато расследование.
Также напомним, что в настоящее время КФФ возглавляет Марат Омаров. На пост президента федерации он был избран 20 декабря 2024 года. На данной должности он сменил Адлета Барменкулова, об уходе которого федерация сообщила 8 ноября 2024 года.
27.03.2025, 13:18 77631
Порнографический Telegram-канал с участием несовершеннолетних выявили в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Платный Telegram-канал с порнографическими роликами, в том числе с участием несовершеннолетних, обнаружили в Туркестанской области.
Прокуратура инициировала проведение оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе проверки установлено, что в сети Telegram за 2500 тенге предлагались порнографические ролики, в числе которых присутствовали материалы в отношении несовершеннолетних и школьников", - сообщили в прокуратуре.
На сайте были зарегистрированы 8012 подписчиков из Казахстана и стран СНГ.
Установлены организатор сайта и дроперы, которым выплачивались деньги за просмотр, доступ и подписку", - рассказали в ведомстве.
14 марта в Туркестанской и Кызылординской областях члены данной группы были задержаны управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры.
Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом", - уточнили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по статьям 311 "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов" и 312 УК РК "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера".
Ранее сообщалось, что в школах Шахтинска ученики смотрели порнографию на уроках.
В 2024 году в Казахстане зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних. При этом сексуальное насилие составляет почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в РК.
27.03.2025, 12:07 80381
Подозреваемому в убийстве несовершеннолетнего в Костанае грозит пожизненное наказание
Фото: pexels.com
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Костанай. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Костанае.
Расследованием установлено, что 9 января 2025 г. ранее неоднократно судимый житель города Костанай, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю", - сообщили в прокуратуре.
Деяния подозреваемого квалифицированы по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии, и причинение легкого вреда здоровью".
Подозреваемому грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.
Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
Ранее в Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды.
В марте суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
Подробнее узнать о событиях, вызвавших широкий общественный резонанс в Казахстане, можно на сайте информационного агентства Kazakhstan Today в разделе "Тренды. Социальная деградация".
27.03.2025, 11:48 76471
АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы
Фото: скриншот из видео АФМ
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, "заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы KOKE.KZ, TENGO.KZ, HAVA.KZ".
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку", - сообщили в АФМ.
Отмечается, что в итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
Должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии", - сообщили в АФМ.
По информации ведомства, в результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб, по предварительным данным, в размере 30 млрд тенге. Следствие продолжается.
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