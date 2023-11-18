17.11.2023, 15:08 38551
Двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Конаеве Дополнено
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержаны двое подозреваемых в изнасиловании 14-летней девочки. По словам правозащитницы Дины Тансари, насильниками оказались двое сотрудников полиции.
Нам сообщил анонимный источник, что в городе Конаеве два действующих сотрудника полиции, пользуясь своим служебным положением, вступили в половой контакт с 14-ти летней школьницей, сняли это на видео. Нам известно, что один из них инспектор по делам несовершеннолетних, второй сотрудник полиции по охране здания, сейчас оба арестованы и уволены задним числом", - написала Дина Тансари на своей странице в Instagram.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о задержании двух подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения.
7 ноября текущего года в полицию обратилась 43-летняя жительница Алматинской области с заявлением о том, что ранее двое неизвестных лиц совершили в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера. В этот же день зарегистрированы два уголовных дела по статье УК РК "Изнасилование несовершеннолетней", - сказано в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения. По результатам расследования они были взяты под стражу.
В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе ведомства.
Дополнено 17.11.2023, 15.50
В Павлодарской области по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки задержан местный житель.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведется расследование", - сообщили в полиции региона.
По словам матери пострадавшей 12-летней школьницы, девочка познакомилась с извращенцем в соцсетях.
Отметим, это уже второй случай за неделю, когда под подозрение в изнасиловании попадают полицейские. Ранее казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины.
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18.11.2023, 12:15 10926
Подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса казахстанку экстрадировали из Германии
Фото: pexels.com
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы гражданка Казахстана экстрадирована из Германии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, связанных с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Ее также подозревают в легализации денег и имущества, полученного преступным путем.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге", - отметили в Генпрокуратуре.
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, ее объявили в международный розыск. В мае она была задержана на территории Германии.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами.
Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы еще 2 лица, подозреваемых в совершении убийства и наркоторговле. В свою очередь германской стороне выданы 2 лица, разыскиваемых за вымогательство и изнасилование.
В сентябре из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге, который находился в международном розыске с 2014 года.
Также из ОАЭ в РК была экстрадирована находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператор РОП". Ее подозревают в хищении 920 млн тенге.
18.11.2023, 11:53 9246
Довел до суицида: сержанту-контрактнику с заставы "Шолдала" в 2 раза увеличили срок
Фото: gov.kz
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемому в доведении до самоубийства солдата срочника на погранзаставе "Шолдала" сержанту-контрактнику Айбеку Нуртаеву вынесли новый приговор.
Айбек Нуртаев, ранее приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы, согласно решению апелляционной коллегии Военного суда проведет в местах лишения свободы семь лет", - сообщает Sputnik.
В августе военный суд Шымкентского гарнизона оправдал командира отделения по статье о доведении до самоубийства, но признал виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Тогда Нуртаева осудили на 3,5 года лишения свободы. Однако главный вопрос так и остался невыясненным: откуда на теле и одежде погибшего 18-летнего срочника оказались биоматериалы сослуживцев.
Позже рассмотрение дела по факту суицида Бекбола Мираша продолжилось в апелляционной коллегии Военного суда.
На этот раз по результатам разбирательства Айбека Нуртаева признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы", - пишет агентство.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявив о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма.
При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношении всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих. После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
В сентябре главный военный прокурор Казахстана прокомментировал дело о доведении до суицида солдата в Жамбылской области. Он заверил журналистов, что никакого сексуального насилия в отношении погибшего солдата не было.
17.11.2023, 19:19 31881
24-летний парень организовал нарколабораторию в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С. 1999 года рождения руководил подпольным производством синтетических наркотиков в жилом массиве Алатауского района Алматы, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения следственных мероприятий в жилище обнаружено 500 граммов мефедрона. Зарегистрировано уголовное дело. Назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее в Акмолинской области было ликвидировано подпольное наркопроизводство, организованное гражданами стран ближнего зарубежья.
17.11.2023, 17:27 34706
В Петропавловске в очереди на жилье стояли свыше двухсот умерших
Кроме того, выявлено 10 фактов дублирования очередей одних и тех же лиц
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Петропавловск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В очереди на получение квартир в Петропавловске выявили больше двухсот умерших и почти 60 иностранцев.
Должностными лицами городского отдела ЖКХ допущены системные нарушения по порядку предоставления квартир и инвентаризации очередности на получение жилья. Установлены факты нарушения прав четырех детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при постановке на очередь. Выявлено 10 фактов дублирования очередей одних и тех же лиц. Наличие на протяжении длительного времени пустующих квартир. В нарушение требований законодательства на момент проверки в отделе ЖКХ числились в очереди на получение жилья 229 умерших и 58 лиц, выехавших за пределы РК и получивших иностранное гражданство. Выявлены факты незаконного предоставления 12 квартир" - цитирует pkzsk.info заместителя прокурора города Петропавловска младшего советника юстиции Асхата Амитова.
В свою очередь заместитель акима города Петропавловска Калия Туренова заявила, что, по ее мнению, нарушения связаны с тем, что в отделе часто менялись кадры, да и вообще долго отсутствовал руководитель. Председатели жилищной комиссии не знали, что квартиры были предоставлены без их ведома. Это выяснилось во время инвентаризации.
Прошлой осенью работниками Антикоррупционной службы был проведен большой анализ работы деятельности отдела ЖКХ и указан ряд недостатков. С весны создана группа, которая проводит инвентаризацию. Охват жилья большой. Людей у нас мало. Поэтому процесс идет долго. Сегодня мы уже высвободили 12 квартир. Сейчас по ним ведется работа. Четыре из них уже распределили на заседании жилищной комиссии. Трудность заключается в том, что мы не можем найти очередников. Потому что или некорректно указан номер телефона, или некорректно указано место расположения самих очередников. Поэтому во всех соцсетях мы опубликовали объявление, что начинается корректировка очередности, и уже второй день люди приходят и сверяют свою очередность", - добавила Калия Туренова.
Она отметила, что сейчас в отделе нормализуется работа. Уже есть результаты. Но в одночасье привести все в порядок не получится.
Ранее сообщалось, что многодетные семьи и инвалиды получили в аренду квартиры без электричества и газа в Шымкенте.
17.11.2023, 12:06 43796
Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у жителя Павлодарской области
Всего изъято порядка 800 рогов сайги весом около 170 кг
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Павлодар. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у жителя города Аксу Павлодарской области.
Задержан 49-летний житель города Аксу, у которого при обыске гаража обнаружено 8 ящиков, в которых хранились рога сайги. Всего изъято порядка 800 рогов краснокнижного животного весом около 170 кг. Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи у неизвестного в Астане", - сообщает Polisia.kz.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трасологическая. Ущерб государству, причиненный задержанными, составил около 2 млрд тенге", - сообщил начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.
Напомним, в Казахстане разрешили убийство сайгаков с целью регулирования их численности. Также в республике намерены разрешить любительскую охоту на сайгаков.
Инициатива правительства стала одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Также сообщалось, что из-за отстрела сайгаки начали покидать территорию ЗКО и перебираться на территорию соседней, Астраханской области РФ. Туда прибыло уже около 20 тысяч антилоп.
17.11.2023, 11:33 45036
Скрывался от правосудия: разыскиваемого в России убийцу задержали в Экибастузе
Фото: Polisia.kz
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Экибастуз. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за убийство в России гражданина Таджикистана задержали на стройке в Экибастузе.
Гражданин Таджикистана, который с июля этого года находится в межгосударственном розыске, был задержан 15 ноября в ходе рейдового мероприятия на одном из строительных объектов. Он и еще двое граждан этой республики работали на стройке без соответствующего разрешения. Всех задержанных доставили в отдел миграционной службы для установления личности.
При проверке по базе данных выяснено, что трое иностранцев прибыли в Казахстан с частной целью. Также установлено, что 22-летний иностранец в июле этого года был объявлен в межгосударственный розыск УМВД РФ по г. Челябинску за совершение убийства. О задержании сообщено инициаторам розыска", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Еще два иностранца оштрафованы за незаконное пребывание на территории Казахстана.
Ранее в России задержали находившегося в международном розыске казахстанца, подозреваемого в мошенничестве.
16.11.2023, 20:56 68466
Подозреваемый в десятках преступлений задержан в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской задержали 31-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, подозреваемого в совершение ряда преступлений на территории Казахстана, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что житель Жамбылской области, заранее планируя преступление, просил у прохожих телефоны с просьбой позвонить, а затем скрывался. Похищенные мобильники подозреваемый сбывал на рынках больших городов, а деньги тратил на собственные нужды.
На сегодняшний день полицейские доказали причастность подозреваемого к 10 фактам мошенничества и к одному факту угона автотранспорта.
Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи в Кызылординской области, а также оказался причастен к 22 преступлениям, совершенным в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана по статьям "Кража" и "Мошенничество".
В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняется его причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.
16.11.2023, 17:50 70251
Лесные пожары в Костанайской области: экс-руководителю лесхоза ужесточили приговор
Фото:pexels.com
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Костанай. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о лесных пожарах в Костанайской области бывшему руководителю Басаманского лесного хозяйства ужесточили приговор, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
Судебная коллегия, не согласившись с приговором суда первой инстанции, вынесла новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями), по которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что при назначении вида и размера наказания судебная коллегия учла личность осужденного, тяжесть совершенного преступления, последствия в виде причинения не только материального вреда физическим и юридическим лицам и т.д.
Судом также установлено, что ответственность за действия лесозаготовителей должен нести руководитель лесничества, допустивший лесозаготовителей на участки без лесорубочных билетов.
Ж. знал о запрете работ в лесу в пожароопасный период и, игнорируя данное обстоятельство, разрешил незаконную порубку леса, что повлекло тяжкие последствия. Работа лесозаготовителей в пожароопасный период в лесу по незаконному разрешению Ж. повлекло за собой 2 сентября 2022 года масштабный пожар. Тем самым, разрешив лесозаготовителям производство работ в государственном лесном фонде в пожароопасный период Ж., достоверно зная о запрете таких работ, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для лесозаготовителей, то есть явно злоупотребил должностными полномочиями", - добавили в суде.
Ранее бывшей глава лесхоза был приговорен к 4 годам ограничения свободы.
Напомним, сентябре прошлого года на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области начались лесные пожары. Жителей близлежащих сел эвакуировали. Ликвидировать пожар удалось лишь спустя 8 дней, 10 сентября. За неделю от огня пострадали 43 тысячи гектаров территории. В двух населенных пунктах сгорело около 90 домов. Один человек погиб, 12 получили травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести. Также известно о гибели 137 животных и 130 птиц. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?