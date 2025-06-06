В Атырауском областном суде прошло судебное заседание по резонансному делу жительницы региона
Фото: Kazakhstan Today
Атырау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауском областном суде пересматривается дело Жансаи Каршегеновой, которую в апреле 2025 года суд первой инстанции приговорил по "рыбному делу" к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к выплате более 50 млн тенге материального ущерба, который якобы нанесла женщина флоре и фауне страны, передает корреспондент агентства из зала суда.
Апелляционная инстанция изучает материалы уже состоявшегося процесса и дает им правовую оценку. На рассмотрении трех судей по уголовным делам находится указанное уголовное дело с допросом свидетелей и с прениями сторон", - сообщает журналист Kazakhstan Today.
По его информации, защита осужденной настаивает на том, что в "рыбном деле" отсутствует само событие преступления - нельзя судить за хранение в холодильнике продукта, который ограничен государством в его обороте и промышленном отлове, но тем не менее не запрещен к свободной продаже и может быть легально приобретен. Кроме того, подобные расследования должны проводить не сотрудники департамента экономических расследований, а органы внутренних дел.
Адвокаты считают, что в период следствия рассмотрения дела в суде первой инстанции нарушена конституционная норма о презумпции невиновности - восемь месяцев не следствие доказывало незаконность приобретения ценной рыбы, а Каршегенова свою невиновность, в которую, в итоге, суд все равно не поверил.
Корреспондент Kazakhstan Today отметил позицию гособвинителя, попросившего коллегию суда запретить журналисту аудиозапись открытого заседания с мотивировкой "здесь будет рассматриваться тайна следствия". Тем не менее, суд разрешил вести и запись, и съемку в зале судебного заседания.
Журналист агентства сообщает, что по ходатайству защиты осужденной в суде допросили двух экспертов в области судебной психиатрии Сауле Избасарову и Жанар Жукешеву, которые провели комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование Каршегеновой как по материалам дела, так и по медицинским документам. Они заявили, что после уголовного преследования у Жансаи Каршегеновой возникли серьезные проблемы с ментальным здоровьем, включая посттравматическое расстройство личности.
Был обнаружен фокальный очаг судорожной активности, это подтверждают данные не только электроэнцефлографии, но и магнитно-резонансного обследования мозга. Затем ей провели консультацию и невропатолог-эпилептолог поставил ей диагноз "ситуационно обусловленный фокальный эпилептический припадок, который проявил себя впервые в жизни. Симулировать такое невозможно", - пояснила суду специалист в области психиатрии с 36-летним стажем Сауле Избасарова.
Эксперт довольно подробно отвечала на вопросы адвокатов, а также гособвинителя, который спросил, часто ли эксперты дают правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, ведь специалисты в своем заключении по делу Каршегеновой так и написали, что проблемы с психикой у Каршегеновой случились именно из-за поведения следователя.
Вы во всех своих исследованиях даете правовую оценку действиям?" - задал вопрос прокурор.
На это специалист Избасарова ответила, что правовых оценок она не дает, зато их дает Стамбульский протокол против пыток, ратифицированный Казахстаном, а состояние здоровья Жансаи Каршегеновой подтверждает, что нормы этого протокола были в отношении нее нарушены.
Согласно Стамбульскому протоколу, мы нашли следы этого воздействия в психическом и соматическом состоянии Каршегеновой Жансаи", - подчеркнула эксперт.
Сауле Избасарова также отметила, что в этом деле на чаши весов положены жизнь и здоровье живого человека и мертвой рыбы, и вторая перевесила.
Следующее заседание отложено на 19 июня, суд предупредил стороны о подготовке к прениям.
Как сообщалось ранее, в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Как сообщили представители Жансаи Каршегеновой, в августе 2024 года в рамках следствия по делу ее бывшего мужа в связи с возможными нарушениями в ведении его бизнеса в доме женщины был проведен обыск. В ходе обыска никаких свидетельств по делу ее экс-супруга найдено не было. Однако в доме Жансаи Каршегеновой нашли 90 килограммов осетровых, 146 граммов осетровой икры, 90 тысяч долларов и 4,6 тысячи евро. На нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Женщина предоставила необходимые документы о законном приобретении рыбы и икры. Через месяц ее задержали и водворили в ИВС с многочисленными нарушениями, как утверждают адвокаты Жансаи Каршегеновой.