Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтамПодписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
23.12.2025, 13:57 31541
В Костанайской области выявлены хищения при закупках медоборудования на сумму свыше 2 млрд тенге
Задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя областного управздрава, а также главный врач и поставщик оборудования
Рассказать друзьям
Костанай. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области выявила коррупционную схему в сфере государственных закупок медицинского оборудования, в результате которой государству причинен ущерб более чем на 2 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Костанайской области установлены факты приобретения медицинскими организациями невостребованного оборудования по завышенной стоимости.
Сумма причиненного ущерба превысила 2 млрд тенге.
По выявленным фактам зарегистрированы уголовные дела. В рамках расследования задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области", главный врач одного из районов, а также поставщик медицинского оборудования.
Расследование продолжается.
Напомним, что в области Жетісу похитили выделенные на ремонт дома культуры 212 млн тенге.
новости по теме
24.12.2025, 15:23 321
Насиловали, издевались и снимали на телефон: о зверских издевательствах школьников над 13-летней девочкой стало известно в Актау
Рассказать друзьям
Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.
Информация о жестоком надругательстве над 13-летней девочкой появилась на странице фонда "Не молчи" в соцсетях. Согласно информации, еще в сентябре 2024 года семиклассницу после школы затащили на стройку, где подвергли групповому изнасилованию и жестоким побоям. Канцелярским ножом на руке изверги вырезали ей ругательное слово. Происходящее снимали на телефон.
Сообщается, что случаев насилия было несколько. Пострадавшая девочка долгое время не рассказывала о происходящем родителям.
По данным фонда, после случившегося школьница погрузилась в сильную депрессию, ей потребовалось тяжелое медикаментозное лечение. Несколько раз она пыталась свети счеты с жизнью. Сейчас она переведена на домашнее обучение.
Также авторы публикации отметили, что насильники не задержаны и до сих пор находятся на свободе.
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Изнасилование несовершеннолетней". Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений против детей, совершаемых в том числе и самими несовершеннолетними.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговорподросткам по делу о гибели девятиклассника.
В Акмолинской области насильник девочки получил пожизненный срок. В Туркестанской области изверг изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю.
В Кызылординской области девушку принуждали заниматься проституцией и принимать наркотики.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
24.12.2025, 13:58 2941
Житель Туркестанской области получил пожизненный срок по делу об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суде по уголовным делам Туркестанской области приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы по делу об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Приговором суда подсудимому путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначено пожизненное лишение свободы. С подсудимого в пользу представителя потерпевшей взыскан моральный вред в размере 50 млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вина подсудимого полностью доказана заключениями судебных экспертиз, видеоматериалами, а также иными материалами уголовного дела. Также сообщается, что приговор суда не вступил в законную силу.
6 июня 2025 года около 00.30 подсудимый напал на несовершеннолетнюю продавца магазина Қ., возвращавшуюся домой после работы. Он изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, затем задушил потерпевшую, умышленно причинив ей смерть", - добавили в суде.
Ранее жителя Атырау приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги.
24.12.2025, 10:13 8921
Подозреваемую в торговле человеческими органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан
Фото: скриншот из видео ГП
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Она подозревается в том, что в период 2017-2018 годы, являясь участником транснациональной организованной преступной группы, осуществляла незаконную куплю-продажу органов человека. Ее роль заключалась в поиске и организации встреч доноров и реципиентов, обеспечение конспирации и организационного сопровождения операций по купле-продаже и трансплантации органов", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что всего участники преступной группы, находясь как на территории Казахстана, так и в других государствах, организовали 56 незаконных сделок по продаже органов живых лиц, то есть куплю-продажу и последующую трансплантацию в организациях здравоохранения Республики Казахстан.
После совершения преступления подозреваемая от органов уголовного преследования скрылась и 5 лет находилась в международном розыске. В марте текущего года она была задержана при попытке пересечения польской границы и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор", - уточнили в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее два участника данной преступной организации были возвращены из Турции и России", - уточнили в пресс-службе.
23.12.2025, 18:28 25046
Жителя Атырау приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги
Подсудимый убил жену на почве ревности
Рассказать друзьям
Атырау. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области рассмотрел дело об убийстве супруги, сообщили в пресс-службе суда.
Как рассказали в суде, в день убийства подсудимый вместе с супругой распивал спиртные напитки. На почве ревности он нанес потерпевшей удары по различным частям тела, в результате чего супруга скончалась.
Приговором суда подсудимый признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК, и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности", - говорится в сообщении.
Раннее житель Карагандинской области получил 18 лет за убийство с особой жестокостью.
23.12.2025, 15:50 27716
Мужчину ранили ножом на столичном вокзале
Подозреваемый задержан
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину ранили ножом на столичном вокзале "Нұрлы Жол", передает корреспондент агентства.
По факту причинения ножевого ранения линейным управлением на станции Астана возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в ИВС. В настоящее время проводится расследование", - сообщает пресс-служба ДП на транспорте.
Ранее информация об инциденте появилась в Сети. В частности, телеграм-канал EGOV.PRESS сообщал, что якобы раненый мужчина был гражданином Монголии.
Напомним, в Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на преподавателя одного из университетов города.
22.12.2025, 16:29 52176
В Шымкенте вынесли приговор по делу ОПГ в спецЦОНе: взятки за водительские экзамены превысили 56 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел резонансное дело о создании организованной преступной группы в специализированном центре обслуживания населения № 2. По делу проходили 15 человек, обвиняемых в получении взяток и легализации преступных доходов, сообщили в пресс-службе суда.
Как установил суд, руководитель спецЦОНа № 2 М. в 2022-2024 годах, используя служебное положение, создал и возглавил организованную преступную группу, которая систематически получала незаконное вознаграждение за содействие в успешной сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.
В преступную схему были вовлечены сотрудники центра, доверенные лица и неработающие граждане. Они подыскивали желающих получить водительские права за деньги - суммы варьировались от 80 тыс. до 400 тыс. тенге. По данным суда, от 395 граждан было получено более 56 млн тенге. Часть этих средств М. легализовал, приобретя движимое имущество на сумму около 12 млн тенге.
Кроме того, двое подсудимых, не входивших в состав ОПГ, также систематически получали взятки за помощь при сдаче экзаменов на общую сумму свыше 9 млн тенге.
Суд признал виновными ряд фигурантов дела. В частности, М. был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, однако освобожден от наказания в связи со смертью. Несколько подсудимых получили реальные сроки лишения свободы - от 4 до 6 лет 8 месяцев. Часть фигурантов была приговорена к одному году лишения свободы, но освобождена от отбывания наказания на основании закона об амнистии.
Девять подсудимых были оправданы по статье об участии в организованной группе за недоказанностью вины.
Движимое имущество, приобретенное на преступные доходы, конфисковано в доход государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее депутат мажилиса Абзал Куспан заявил о системных нарушениях прав человека в следственных изоляторах и колониях Казахстана, указав на рост смертности среди содержащихся под стражей, передает корреспондент агентства. В частности, он напомнил, что 19 августа в СИЗО Шымкента скончался бывший руководитель спецЦОНа № 2. Смерть наступила вследствие сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности.
Напомним, в Алматы группа лиц при содействии сотрудников спецЦОНа Алматы обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию. В результате на учет незаконно поставлены 132 автомашины, государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге.
21.12.2025, 18:00 90001
Нападение на преподавателя одного из университетов Алматы: подозреваемый задержан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на преподавателя одного из университетов города, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в пресс-службе.
Ранее в Сети распространилась информация о нападении на преподавателя.
20.12.2025, 17:28 124511
В Алматы в автобусе напали на иностранца
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространилось видео, на котором пассажир маршрутного автобуса в Алматы проявляет агрессию и пытается ударить ногами иностранного гражданина, сообщает корреспондент агентства.
Установлено, что инцидент произошел 18 декабря этого года. Заявлений и сообщений в органы полиции по данному факту не поступало. Водитель общественного транспорта принял своевременные меры по обеспечению безопасности пассажиров, в результате чего нарушитель был высажен из автобуса", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Вместе с тем по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Также устанавливаются личности иностранного гражданина и других лиц, находившихся в салоне автобуса.
Ранее в Алматы пассажир напал на водителя автобуса.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.12.2025, 09:42 24.12.2025, 11:5513536Токаев посетил завод Tausogar в Астане 24.12.2025, 12:2211626Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству 24.12.2025, 12:399741Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП 24.12.2025, 10:138366Подозреваемую в торговле человеческими органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан 18.12.2025, 18:00444616"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию 18.12.2025, 20:37407976Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным 17.12.2025, 14:49405786Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 18.12.2025, 17:14398131В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 18.12.2025, 16:39380446Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии 05.12.2025, 14:50832416В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829251Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759096Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756006Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752641В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?