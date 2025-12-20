19.12.2025, 10:44 39836
Крупную партию героина и опия изъяли пограничники в Жамбылской области
Фото: КНБ РК
Тараз. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 14 декабря текущего года в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ, сообщили в КНБ.
Путем применения технических средств в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999". Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин - 0,999 кг, опий - 3,620 кг и гашиш - 25,949 кг", - проинформировали в комитете.
Задержан иностранный гражданин, проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.
19.12.2025, 11:50 38246
В области Жетісу похитили выделенные на ремонт дома культуры 212 млн тенге
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт дома культуры в селе Бактыбай, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2020 году между отделом внутренней политики Ескельдинского района и подрядной организацией заключен договор на капитальный ремонт объекта стоимостью 753 млн тенге. Согласно условиям договора подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года, однако объект до настоящего времени не сдан в эксплуатацию. Следствием установлено фактическое отсутствие ряда работ, которые ранее были приняты и оплачены по актам. В результате ущерб государству превысил 212 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что на имущество причастных лиц наложены ограничения. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
18.12.2025, 18:09 72076
Бывшего акима Риддера осудили на 7 лет за хищения
Фото: pexels
Усть-Каменогорск. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего акима Риддера, экс-руководителя АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" Даулета Батырбаева и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
В 2019 году запущен проект "Модернизация систем уличного освещения города Усть-Каменогорск и города Семей", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения. Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.
Приговором суда Батырбаеву Д.Б., Халитову Ю.Г., Папышеву Н.Т назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и удовлетворен гражданский иск. Также судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка.
Напомним, Батырбаев покинул пост акима Риддера в апреле прошлого года. Как сообщали СМИ, он уволился в связи с семейными обстоятельствами.
18.12.2025, 15:21 77171
Следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом - МВД
Фото: news.ivest.kz
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов в кулуарах мажилиса заявил, что следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом, сообщает издание "Курсив".
Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального закона", - заверил Санжар Адилов.
По его словам, "выполняются следственные действия. Сначала - со стороной потерпевших. Проводятся необходимые экспертизы. Сейчас по мере процессуальной необходимости проводятся следственные действия непосредственно с подозреваемыми".
В департаменте полиции города Алматы уточнили, что "досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда их деловым интересам и репутации".
Утверждения главного редактора КазТАГ, гражданина А.К. о несвоевременном уведомлении о начале досудебного расследования не соответствуют действительности. Вызов лиц для проведения следственных действий осуществляется на том этапе, когда возникает процессуальная необходимость. На первоначальном этапе следственные действия проводились с участием заявителя, были собраны первичные материалы, назначены и проведены необходимые экспертизы. После получения соответствующих процессуальных и экспертных данных следствие перешло к допросу лиц, чьи действия подлежат правовой оценке. Следственные действия осуществлялись последовательно и в строгом порядке, обусловленном процессуальной необходимостью", - пояснили в пресс-службе ДП.
Между тем, пишет "Курсив", агентство якобы допустило ошибку в запросе, направленном в АРРФР. Как пояснил изданию адвокат Freedom Finance Александр Камендровский, некорректно составленный запрос привел к искажению информации, опубликованной агентством. В частности, по его предположению, в запросе были указаны неверные персональные данные ранее осужденного экс-сотрудника компании.
Напомним, КазТАГ опубликовал ряд материалов о Freedom Holding Corp. В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. Позже полиция завела уголовное дело на генерального директора КазТАГа Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова. В Алматы 15 декабря допросили генерального директора агентства и главного редактора.
При этом, в департаменте полиции подчеркнули, что "доводы главного редактора КазТАГ о применении недозволенных методов следствия, в том числе о пытках являются необоснованными и не подтверждаются объективными данными. Сам по себе вызов в органы полиции для дачи показаний либо участия в следственных действиях не является и не может рассматриваться как применение незаконного метода воздействия. Следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, все процессуальные решения принимаются по согласованию с надзирающим прокурором".
В Генеральной прокуратуре Казахстана также прокомментировали ситуацию.
В масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток.
Под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК. Таким образом, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов прокомментировал журналистам информационную ситуацию вокруг компании. Он подчеркнул, что Freedom Holding Corp. намерена действовать исключительно в рамках закона.
Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.
В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.
При этом в СМИ была опубликована информация о том, что якобы он продолжал работать после своего ареста.
Никаких подтверждающих данное утверждение материалов или доказательств не представлено. Информация об отстранении и увольнении Светового в августе 2024 года есть и в официальном заявлении компании, и в заключении об итогах внутренней служебной проверки в материалах дела. Публикуя такие голословные утверждения, КазТАГ распространяет ложные сведения", - заявил адвокат Александр Камендровский.
Также адвокат уточнил, что уголовное дело в отношении бывшего работника Виталия Светового в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, подчеркнув, что Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Виталия Светового и выступает в суде именно в этом статусе.
Вместе с делом в отношении Светового, активно обсуждалось на платформе КазТАГ уголовное дело по заявлению Капаровой в отношении бывшего работника Т. Бекова и компании Freedom Finance и их акционера Т.Турлова. Хотим пояснить, заявление Капаровой о привлечении Бекова и работников Freedom Broker было необоснованным и незаконным изначально. По результатам расследования в действиях Бекова правоохранительными органами не установлены признаки преступления и прокуратурой в июне 2025 года вынесено постановление о прекращении досудебного расследования по заявлению Капаровой за отсутствием в действиях Бекова состава какого-либо преступления. Данное процессуальное решение прокуратуры признано законным и вышестоящими государственными органами", - сообщил Александр Камендровский.
Что касается сообщений о лицензиях, компания заявила, что публикации о якобы отсутствии у Freedom Finance и FFIN Brokerage Services лицензий для выхода на американскую биржу не соответствуют действительности. В компании подчеркнули, FFIN Brokerage Services имела лицензию международной комиссии по финансовым услугам Белиза (IFSC), что давало право на брокерские операции, включая работу с иностранными ценными бумагами через партнерские отношения с брокерами, имеющими доступ к торгам на американских биржах.
Кроме того, финансовые организации группы официально зарегистрированы и имеют лицензии в своих юрисдикциях. Например, АО "Фридом Финанс" лицензирована Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Freedom Finance Global - комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг AFSA, а Freedom Broker Uzbekistan - Министерством финансов Республики Узбекистан и т.д. Эти лицензии позволяют компаниям вести брокерскую деятельность и работать с иностранными ценными бумагами.
Также в публикациях сообщалось, что якобы никто из вкладчиков не был в прибыли. Между тем на различных интернет-ресурсах представители компании часто озвучивают статистику по инвестиционным идеям. Например, в публикации optimism.kz директор департамента финансового анализа Freedom Broker Ерлан Абдикаримов заявил, что в прошлом году аналитики усилили работу над активными, то есть краткосрочными, перспективными инвестиционными идеями с потенциалом роста дохода на фондовом рынке. Аналитики стремились повысить их частоту и эффективность, и в целом им это удалось: статистика по инвестиционным идеям, представленным департаментом в 2024 году, демонстрирует среднюю доходность в 28,5%, а общее количество сгенерированных идей - 734.
17.12.2025, 16:48 106936
Депутат заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Абзал Куспан в своем депутатском запросе заявил о системных нарушениях прав человека в следственных изоляторах и колониях Казахстана, указав на рост смертности среди содержащихся под стражей, передает корреспондент агентства.
Он напомнил, что 19 августа в СИЗО Шымкента скончался бывший руководитель спецЦОНа № 2. Смерть наступила вследствие сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности. За две недели до этого, 3 августа, в следственном изоляторе Тараза умер 73-летний мужчина, ожидавший рассмотрения апелляционной жалобы. В тот же день в СИЗО Алматы скончался бывший судья от острой сердечной недостаточности, а 8 октября в следственном изоляторе Усть-Каменогорска умер бывший сотрудник полиции, экстрадированный из Турции.
Это не трагические совпадения. Это система, в которой люди умирают, не дожив до суда, апелляции или приговора. Во всех этих делах задержанные и их адвокаты заявляли ходатайства, предоставляли медицинские документы, просили изменить меру пресечения. Суды отказали. Прокуратура промолчала. При этом ни один из судей и прокуроров не был привлечен к серьезной ответственности", - сказал мажилисмен.
Согласно приведенной депутатом статистике, в 2022 году в СИЗО и колониях было зарегистрировано 133 смерти, из них 96 по болезни, в 2023 году - 119, из них 95 по болезни, в 2024 - 148, из них 114 по болезни, и в 2025 году - 124 смерти за 11 месяцев, из них 105 по болезни.
Это не "естественные причины". Это провал медицинского контроля, прокурорского надзора и судебной ответственности. При этом за последние 10 лет количество досрочных освобождений, включая освобождение по болезни, сократилось почти в три раза. Судьи боятся ответственности и выбирают самый безопасный для себя вариант - отказать. Цена этого отказа - человеческая жизнь", - отметил Абзал Куспан.
По его словам, бывшие сотрудницы силовых и государственных органов отбывают наказание вместе с лицами, которых они ранее задерживали или привлекали к ответственности, поскольку для женщин не предусмотрен отдельный режим содержания, как для мужчин. Депутат указал, что это ставит их безопасность под угрозу, и подчеркнул, что во всем мире эту проблему решают созданием защитных блоков внутри женских колоний.
Парламентарий уделил особое внимание "недопустимой" практике оказания медицинской помощи.
Задержанных и осужденных оперируют в наручниках. Женщины рожают в наручниках. Это не преувеличение и не слухи - это годами сложившаяся практика, которая не предусмотрена законом. Ни один закон не разрешает держать человека в наручниках под наркозом, после операции, во время родов. Это произвольное ограничение прав, прямое нарушение Конституции. С точки зрения международного права - это жестокое, бесчеловечное обращение, а по сути - пытка. В стране существует устойчиво сложившаяся практика пыток, за которую никто не отвечает", - заявил Абзал Куспан.
Депутат потребовал дать правовую оценку смертям в СИЗО и учреждениях УИС, проверить реальное состояние медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, проанализировать причины резкого сокращения досрочного освобождения, особенно по болезни, и нормативно закрепить защитные блоки для женщин-осужденных из уязвимых категорий. Он также призвал дать правовую оценку применению наручников при операциях и родах, установить, кто и на каком основании разрешил эту практику, а законодательно запретить использование наручников при хирургических вмешательствах и во время родов, включая послеродовой период.
17.12.2025, 13:29 117676
Обрушение фасада и гибель фельдшера в Астане: возбуждено два уголовных дела
Фото: Кадр из видео ДЧС Астаны
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов сообщил, что по факту обрушения части фасада в Астане, которое повлекло гибель фельдшера сокрой помощи, заведено два уголовных дела.
В кулуарах мажилиса Адилов рассказал журналистам, что по факту обрушения части фасада жилого дома в Астане возбуждено два уголовных дела: по факту недоброкачественного строительства и по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших угрозу жизни людей.
В данном случае погибла фельдшер. В настоящее время в производстве экспертов Министерства юстиции находится ряд судебных экспертиз, мы ожидаем их результаты" - отметил замминистра.
Кроме того, на днях ожидается акт специального расследования, который проводит акимат столицы совместно с профильным министерством.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. 18 ноября стало известно, что 23-летняя фельдшер скончалась.
15.12.2025, 16:40 174401
Насильника девочки приговорили к пожизненному лишению свободы в Акмолинской области
Кокшетау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Насильник несовершеннолетней получил пожизненный срок в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, по делу об изнасиловании несовершеннолетней отсутствовали прямые улики, записи камер видеонаблюдения и очевидцы, способные указать на подозреваемого. Единственными ключевыми обстоятельствами по делу стали показания потерпевшей. Тем не менее следователю удалось установить лицо, причастное к совершению преступления.
Проведенный комплекс следственных действий и судебных экспертиз позволил задержать подозреваемого и избрать в отношении него меру пресечения. После сбора достаточной доказательственной базы материалы были направлены в суд. В декабре суд приговорил насильника к пожизненному лишению свободы.
Ранее убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
Напомним, что в Казахстане выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних
14.12.2025, 12:30 208986
В ЗКО задержали подозреваемого в организации интернет-наркомагазина
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия
Уральск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Иностранный гражданин 1997 года рождения был задержан в арендованном коттедже. При личном обыске у него изъяты два свертка с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Дополнительно при обыске коттеджа обнаружены ZIP-пакет с аналогичным веществом, мобильный телефон iPhone 11 и ноутбук Acer с материалами, предположительно используемыми для распространения синтетических наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое вещество - мефедрон общим весом 2,62 грамма", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
13.12.2025, 10:54 220236
В Алматы с начала 2025 года выявлено около 600 наркопреступлений
Фото: Depositphotos
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала 2025 года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ, сообщает Polisia.kz.
Мы фиксируем все виды наркопреступлений, включая бесконтактные схемы распространения через тайники и электронные платежи. За отчетный период задержано 91 лицо, причастное к закладкам. Ликвидированы две лаборатории синтетических наркотиков, изъято оборудование и прекурсоры на крупные суммы", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
Кроме того, к уголовной ответственности привлечены свыше 440 человек, включая 28 иностранных граждан. Также заблокировано более 1,5 тысячи банковских карт и свыше 1 тысячи криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приостановлены операции на сумму более 68 млн тенге.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
