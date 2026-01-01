Обзор основных событий 2025 года по версии Kazakhstan Today
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2025 году.
В КАЗАХСТАНЕ ПРИНЯТ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
Стоит отметить, что, бизнес-сообщество Казахстане не раз высказывалось против отдельных положений кодекса.
К примеру, в сентябре в НПП "Атамекен" заявили, что планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство. Основной причиной беспокойства являлось введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивал на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
В октябре представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг. По мнению авторов петиции, "эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации". Однако петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким. Она планирует обжаловать решение и обратиться в Конституционный суд. Специалист также направила обращение президенту.
Между тем правительство приняло решение о введении ряда мер для снижения негативного влияния на МСБ в связи с введением нового Налогового кодекса. В КГД заявили о внесении изменений в новый кодекс по специальному налоговому режиму.
В частности, вводится СНР для самозанятых; для малого и среднего бизнеса сохраняется СНР на основе упрощенной декларации; крестьянские и фермерские хозяйства, ранее применявшие СНР для КФХ, продолжат уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам. В правительстве заверили, что применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков.
В начале ноября Минздрав заявил, что в стране планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС. Сообщалось, что для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Особое внимание, отметил он, надо уделить совершенствованию налогового администрирования.
Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения. Также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Министр финансов РК Мади Такиев отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии. Между тем, как сообщают СМИ, на фоне налоговой реформы предприниматели из Казахстана начали регистрировать ИП в Кыргызстане.
ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В начале августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.
По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.
Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.
СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В БАГАНАШЫЛЕ ПОТРЯСЛО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В начале марте 2025 на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал. Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений. Сами сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Через несколько дней Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
В июле в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей все-таки состоится. Сообщалось, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов, а перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. Также было поручено провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице и взять объект на баланс города Алматы.
В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводилось администрацией президента. После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении. В частности, в ответ на повторный запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Стоит отметить, что результаты расследования по резонансному инциденту еще неизвестны.
В октябре заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков на пресс-конференции в РСК сообщил, что воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр на период ремонта. В декабре аким города Дархан Сатыбалды уточнил, что новое здание детского дома в Баганашыле намерены ввести в эксплуатацию в сентябре-октябре 2026 года. Об этом сообщают СМИ.
КАЗАХСТАН СОБРАЛ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА
В 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
Рекордные результаты отмечены не только по зерновым - впервые в истории Казахстан собрал около 1 млн тонн бобовых, а также значительный объем масличных культур.
Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га. В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года.
Как пояснили в правительстве, большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенних полевых работ. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге.
В конце октября по линии Аграрной кредитной корпорации был начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года. Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге было подано заявок на 253 млрд тенге, это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тысяч единиц сельхозтехники.
Стоит отметить, что высокие показатели урожая создали прочную основу не только для внутреннего продовольственного обеспечения, но и для экспорта казахстанской сельхозпродукции на внешние рынки.
В частности, по данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. В нацкомпании также отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8%, Кыргызстан - в 2 раза, Афганистан - на 28,8%.
ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА ЗАСТРОЙКУ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ АЛМАТЫ
Застройка верхней части Алматы на протяжении многих лет вызывала острые споры среди горожан и экспертов. В начале августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части города.
Позже в управлении городского планирования и урбанистики уточнили, что запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова. Отмечалось, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.
Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Кроме того, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.
В октябре в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье. Запрет уже вступил в силу.
Также в ноябре акимат Алматы зарезервировал 30 земельных участков в разных районах города на 20 лет. Позже в управлении земельных отношений мегаполиса уточнили, что участки будут использованы в соответствии с генеральным планом города Алматы для государственных нужд.
ИТОГИ АЗИАДЫ-2025 В КИТАЕ: КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 4-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ И ЗАВОЕВАЛ 20 МЕДАЛЕЙ
В 2025 году в китайском городе Харбине прошли зимние Азиатские игры - 2025. По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых. Страна заняла четвертое место в общекомандном зачете.
В частности, золотые медали завоевали биатлонист Владислав Киреев и мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике. Как отмечали в НОК, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая. Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОЯВИЛОСЬ В КАЗАХСТАНЕ
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Кроме того, перед правительством была поставлена задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. Позже указом главы государства Минцифры было реорганизовано в Министерство ИИ. Новое ведомство возглавил Жаслан Мадиев.
Еще одним важным событием стало подписание лидерам Казахстана закона "Об искусственном интеллекте" в ноябре 2025 года. Законом были введены основополагающие принципы функционирования систем ИИ. Кроме того теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач, а на собственников и владельцев были возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем ИИ.
Также в августе в Казахстане был создан цифровой штаб. Как пояснили в правительстве страны, оперативное принятие штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ. В сентябре штаб принял ряд решений по внедрению искусственного интеллекта.
Кроме того, значимым достижением стал запуск суперкомпьютера в Астане. Церемония состоялась в июле. Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе. Как отметили в Акорде, суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании. В ноябре в Министерстве ИИ заявили, что суперкомпьютер Alem.Cloud занял 86 место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира - TOP500.
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАЛКИНГ, ПРИНУЖДЕНИЕ К БРАКУ И ДРОППЕРСТВО
В 2025 году в Казахстане были внесены важные изменения в уголовное законодательство. В частности, в середине июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".
В сентябре вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
Еще одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
Теперь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
Также в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья, устанавливающая ответственность за дропперство - предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях. Как пояснили в МВД, Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
Теперь в зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре в стране уже было зарегистрировано 10 уголовных дел по фактам дропперства.
В КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ
В июле 2025 года на территории Западно-Казахстанской области официально начался отстрел сайгаков, который был временно приостановлен еще зимой прошлого года. Работы по "регулированию численности" степных антилоп продлились до концам ноября. Как пояснили тогда в акимате региона, меры направлены на " поддержания естественного баланса, предотвращения вреда пастбищным угодьям и защиты сельскохозяйственных угодий".
Работы проводились специализированными бригадами, а мясо отстрелянных животных отправили на на переработку. В целом порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане.
В декабре стало известно, что Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака. В Минэкологии заверили, доходы от регулируемой международной торговли рогами пойдут на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.
В то же время тема вызвала широкий общественный резонанс: часть общества поддержала решение, другие выразили обеспокоенность судьбой редкого вида, численность которого удалось восстановить благодаря многолетним программам охраны.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
В КАЗАХСТАНЕ ВЫНЕСЕНЫ ПРИГОВОРЫ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ
В июне 2025 года в Талдыкоргане прошло судебное разбирательство по резонансному делу Шерзата Полата. 16-летний парень был убит в Талгаре в еще начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. На скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе несовершеннолетний, а рассмотрение дела проходило в открытом судебном заседании. Также велась онлайн-трансляция. Главный обвиняемый Шынасыл Абзал приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю назначено 20 лет лишения свободы, Тоқтаубаеву Азамату - 15 лет лишения свободы, Ильясову Нуркиясу - 9 лет лишения свободы, Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему Ы. по статье о недонесении о преступлении назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы.
Еще одним резонансным разбирательством стало дело главы главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана еще осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.
Также громким стало задержание экс-главы "Астана LRT" Талгата Ардана в Анталье в мае 2025 года. Он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы еще в 2024 году. Его признали виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями, вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия.
Тем временем по словам акима Астаны Жениса Касымбека, сам LRT запустят уже в начале 2026 года.
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В 2025 году жители Казахстана отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В стране в честь юбилея Победы был реализован обширный план мероприятий. В частности, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, было принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Кроме того, в Астане состоялся масштабный военный парад и праздничный концерт. А в Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). Потомки участников Великой Отечественной войны прошли по улицам города с их портретами. Колонну участников акции возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций. Завершилось шествие торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы. В акции приняли участие более 30 тысяч человек.
Также в День Победы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев прошла масштабная концертная программа, а вечером алматинцев ждало уникальное световое шоу с участием более 500 дронов. Кроме того, в честь юбилея Нацбанк РК выпустил посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты.
Информационное агентство Kazakhstan Today продолжает публикацию обзора "Социальная деградация", в котором собраны события и тенденции, вызвавшие широкий общественный резонанс в Казахстане.