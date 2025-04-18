Фото: скриншот с онлайн-трансляции ВС

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Талдыкорган. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане сегодня началось главное судебное разбирательство по резонансному делу Шерзата Полата. Рассмотрение дела проходит в открытом судебном заседании, ведется - В Талдыкоргане сегодня началось главное судебное разбирательство по резонансному делу Шерзата Полата. Рассмотрение дела проходит в открытом судебном заседании, ведется онлайн-трансляция





скриншот с онлайн-трансляции ВС





На скамье подсудимых находятся 9 человек, в том числе несовершеннолетний. Обвинения подсудимым в зависимости от совершенного преступления вменяются по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство", "Кража", "Недонесение о преступлении".





Стоит отметить, что обвиняемые отказались от присяжных.





16-летний Шерзат Полат был убит в Талгаре в начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.





Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.





После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.





9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.