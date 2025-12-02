01.12.2025, 14:44 75576
Более 3 млн тонн зерна нового урожая экспортировал Казахстан
Фото: railways.kz
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было экспортировано 2,7 млн тонн.
В нацкомпании отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8% (с 1066 тыс. тонн до 1416 тыс. тонн), в Кыргызстан - в 2 раза (с 44 тыс. тонн до 90 тыс. тонн), в Афганистан - на 28,8% (со 139 тыс. тонн до 179 тыс. тонн).
Напомним, в текущем году Казахстане собрали рекордный урожай зерновых и масличных.
новости по теме
02.12.2025, 12:51 4161
"Самрук-Казына" завершит и введет в эксплуатацию проекты на 1,1 трлн тенге до конца года
За 10 месяцев 2025 года АО "Самрук-Энерго" произвело 31 млрд кВт/ч электроэнерг
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления акционерного общества "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что до конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию 9 крупных проектов на 1,1 трлн тенге, сообщает Акорда.
Как отметил Нурлан Жакупов, инвестиционный портфель группы фонда насчитывает порядка 130 проектов на сумму 53 трлн тенге.
В текущем году запущен проект по увеличению мощности завода CASPI BITUM, введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 50 МВт, построен опреснительный завод в поселке Кендерли", - заявили в Акорде.
Президенту также была представлена информация о запуске магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал, который обеспечит газификацию 84 населенных пунктов области, контейнерного хаба в Актау, логистического терминала Zhetysu в Алматы и завода по производству оборудования для ветрогенераторов совместно с компанией Sany Re.
Кроме того, согласно данным, которые представил Нурлан Жакупов, за 10 месяцев 2025 года АО "Самрук-Энерго" произвело 31 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 31% от общего производства в Казахстане. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Самрук-Энерго", достигла 7 845 МВт.
Отмечено, что в 2023-2025 годах на социальные проекты и благотворительность выделено 1,5 трлн тенге. Эти средства направлены на строительство медицинских центров, 55 реабилитационных центров, 31 кабинета инклюзии, 18 спортивных комплексов, а также культурных и образовательных учреждений. В рамках инициативы "Таза Қазақстан" высажено 5,8 млн деревьев", - заявили в пресс-службе.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о расширении поддержки отечественного бизнеса со стороны АО "Самрук-Казына".
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности работы фонда, качественную реализацию инвестиционных проектов и обеспечение долгосрочного устойчивого развития национальных активов.
Ранее сообщалось, что финансовые нарушения на 351,8 млн тенге выявила ВАП после проверки фонда "Самрук-Казына".
02.12.2025, 11:45 9061
Казахстан намерен увеличить объемы нефтепереработки до 30 млн тонн в год
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен увеличить объемы нефтепереработки с 18 до 30 млн тонн в год в период с 2025 по 2032 годы, за счет проектов расширения обрабатывающих мощностей, сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов.
К 2040 году планируется запуск нового крупнотоннажного завода мощностью 10 млн тонн переработки нефти в современной топливно-нефтехимической конфигурации и доведение перерабатывающих мощностей с 30 до 40 млн тонн. Глубина переработки нового завода составит 95%. Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", - заявил министр.
Также по его словам, по итогам 2024 года объем производства нефтепродуктов составил 14,52 млн тонн, в 2025 году планируется произвести 14,55 млн тонн продукции.
До 2040 года планируется увеличение производства нефтепродуктов с 14,52 до 29,2 млн тонн. Итоговые значения выработки нефтепродуктов будут зависеть от завершенности предпроектной и проектной документации и потребности на внутреннем и внешнем рынках", - отметил Ерлан Аккенженов.
Кроме того, заявил глава Минэнерго, к 2040 году ожидается устойчивое улучшение качества нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5+ и экспорт на внешние рынки.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре.
02.12.2025, 11:06 13886
Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены намерены заморозить на семь лет
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", передает корреспондент агентства.
Принято решение по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию. В этой связи, данным приказом предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года", - сообщается в кратком содержании НПА.
При этом, отмечается, что утверждение предельных тарифов на 2026-2032 годы не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что предельные тарифы утверждаются на уровне предельных тарифов 2025 года.
Срок ввода в действие утвержденных тарифов - 1 января 2026 года", - заявили разработчики.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что до конца I квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено.
02.12.2025, 10:50 16026
В 2026 году в Казахстане запустят Единый реестр казахстанских товаропроизводителей
Он вводится с 1 января
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Единый реестр казахстанских товаропроизводителей запустят в 2026 году в Казахстане. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства.
С 1 января вводится Единый реестр казахстанских товаропроизводителей для прозрачной и адресной поддержки предприятий с реальной производственной базой", - проинформировал Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, в настоящее время формируется Национальная информационная цифровая экосистема промышленности, обеспечивающая сбор, хранение и анализ данных, а также информационное взаимодействие между государственными органами и предприятиями. Основные компоненты экосистемы уже проходят поэтапный запуск.
Запущена Государственная информационная система Tizilim, позволяющая анализировать закупки недропользователей. В системе зарегистрировано более 6 тыс. заказчиков и 900 поставщиков.
По итогам прошлого года доля предприятий, внедряющих цифровые технологии, выросла с 12,9% до 19%, а их количество увеличилось до более 1 тыс.
Средства кибербезопасности внедрены на 246 предприятиях, облачные технологии - на 142, решения промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта - на 72, промышленные роботы работают на 48 производствах.
Он отметил, что также разработана Дорожная карта по внедрению технологий искусственного интеллекта. На крупных предприятиях, включая "СарыаркаАвтоПром", "Казфосфат", "Qarmet", "Казцинк", ERG, KAZ Minerals, "Astana Motors" реализуется 41 ИИ-решение.
01.12.2025, 16:18 70396
Годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национальной статистики РК опубликовало данные по инфляции, тарифам на коммунальные услуги и ценам на продовольственные товары за ноябрь 2025 года, передает корреспондент агентства.
По итогам ноября годовая инфляция замедлилась и составила 12,4% (в октябре 2025 года - 12,6%), за месяц - 0,8% (в предыдущем месяце - 0,5%).
Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,4% (в октябре 2025 года - 13,5%), платные услуги - на 12,3% (в октябре 2025 года - 12,9%), непродовольственные товары - на 11,2% (в октябре 2025 года - 11%).
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта), жилищные услуги (1,2 процентных пункта)", - говорится в сообщении.
За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1%, непродовольственных товаров - на 0,9%, платных услуг - на 0,3%.
Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
Также обратим внимание, что реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
Исследование показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода. Из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
01.12.2025, 15:05 74286
Алматинский рынок "Байсат" вновь выставили на торги
Стартовая цена составляет 26,7 млрд тенге
Рассказать друзьям
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Принадлежавший ранее сыну Кайрата Сатыбалды рынок "Байсат" выставили на повторные торги, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании по управлению возвращенными активами.
ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщает о размещении на электронной платформе sauda.e-qazyna.kz повторных аукционных торгов по реализации доли участия ТОО "Центр оптово-розничной торговли", - сказано в опубликованном сообщении.
Торги проведут в 11.00 26 декабря.
Стартовая цена составляет 26,7 млрд тенге.
Отметим, что ранее торги по рынку "Байсат" проводились 18 ноября. Тогда стартовая цена составляла 28,6 млрд тенге.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В декабре 2023 года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Сатыбалды.
01.12.2025, 12:25 83376
Сельское хозяйство, логистика, туризм и подготовка кадров: в Туркестане представили ключевые направления инвестирования
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области рамках Turkistan Investment and Tourism Forum - 2025, который собрал более 300 отечественных и зарубежных компаний, были представлены ключевые направления инвестирования, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, ключевыми направлениями инвестирования, представленными на форуме, стали:
- сельское хозяйство и переработка;
- производство строительных материалов;
- логистика;
- туризм и подготовка кадров.
По данным МИД, спикерами выступили генеральный консул Казахстана в Сиане Жошыхан Кыраубаев, посол КНР в РК Хань Чуньлинь и представители провинций Китая.
В своем выступлении казахский дипломат подчеркнул роль казахстанского сухого порта в Сиане как нового центра логистики и предложил открыть "Торговый дом Южного региона" в Сиане и Чэнду для продвижения отечественной продукции", - отметили в пресс-службе.
Также на межрегиональных встречах инвесторы обсудили конкретные проекты с акимами районов и предпринимателями. Подчеркивается, что несколько компаний выразили готовность открыть представительства в СЭЗ Туркестанской области.
Участники высоко оценили организацию форума и благоприятные условия для развития инвестиционного сотрудничества", - добавили в министерстве.
Ранее казахско-китайское сотрудничество обсудили в Пекине.
28.11.2025, 17:12 258031
Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия"
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Нанкин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На платформе содействия беспрепятственной торговле "Китай - Центральная Азия" состоялось официальное присоединение Северо-Казахстанской области. Этот шаг придал новый импульс углублению межрегионального торгово-экономического взаимодействия между Северо-Казахстанской областью и китайской провинцией Цзянсу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Церемония подписания соглашения о присоединении Северо-Казахстанской области (СКО) к данной платформе и открытие представительства Центра по обслуживанию инвесторов СКО состоялась с участием акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, генерального консула Республики Казахстан в Шанхае Нурлана Аккошкарова, главы района Сюаньу города Нанкина Чжан Чжичао, а также вице-президента корпорации Jiangsu SOHO Holding Group Ли Мина.
Цзянсу на протяжении многих лет является второй региональной экономикой Китая, обеспечивающей 15% всей промышленности страны и 3% мировой индустрии (в 2024 году валовой региональный продукт провинции составил 1,9 триллиона долларов США), тогда как СКО является одним из ключевых экономических регионов Казахстана, обладающим большим агропромышленным потенциалом и прочной промышленной базой.
В завершение церемонии открытия стороны провели деловые переговоры с руководством Цзянсу SOHO Holding Group с целью углубления торгово-экономического сотрудничества. Во время встречи аким СКО подробно представил китайскими деловыми кругами преимущества области и обозначил ключевые направления взаимодействия.
Кроме того, на встрече прошла презентация инвестиционного климата и экономического развития Северо-Казахстанской области. Стороны договорились о создании устойчивого механизма коммуникации и совместном продвижении конкретных инвестиционных проектов.
Присоединение области к работе платформы позволит значительно расширить каналы межрегионального сотрудничества и укрепить торгово-экономические связи между севером Казахстана и восточной провинцией Китая.
Отмечается, что к работе платформы уже присоединилась Западно-Казахстанская область.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.12.2025, 09:06Нападение на пятилетнего ребенка на детской площадке в Алматы: мама рассказала о состоянии малыша 02.12.2025, 10:5015411В 2026 году в Казахстане запустят единый реестр казахстанских товаропроизводителей 02.12.2025, 09:4514946С начала года таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов 02.12.2025, 11:0613201Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет 02.12.2025, 08:46Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз"12431Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз" 25.11.2025, 16:40430666В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 26.11.2025, 10:47389596В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых 26.11.2025, 12:35385851"Байтерек" трансформируют в национальный инвестиционный холдинг 26.11.2025, 14:47374466Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду 26.11.2025, 12:11372546Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области 24.11.2025, 17:29526096Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50444576Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40430666В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05429746Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 22.11.2025, 20:16404901Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?