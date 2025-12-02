Более 3 млн тонн зерна нового урожая экспортировал Казахстан

Фото: railways.kz

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая, - С сентября Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".





По данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было экспортировано 2,7 млн тонн.





В нацкомпании отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8% (с 1066 тыс. тонн до 1416 тыс. тонн), в Кыргызстан - в 2 раза (с 44 тыс. тонн до 90 тыс. тонн), в Афганистан - на 28,8% (со 139 тыс. тонн до 179 тыс. тонн).





Напомним, в текущем году Казахстане собрали рекордный урожай зерновых и масличных.



