Казахстанцы использовали более $16 млн по программе "Нацфонд - детям"

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным на 1 августа 2025 года, с 1 февраля 2024 года исполнено 126 468 заявлений на сумму 16,51 млн долларов США - средства были переведены уполномоченным оператором для зачисления на банковские счета заявителей, сообщили в ЕНПФ.





Из них 78 862 заявления на сумму 10,56 млн долларов исполнено для улучшения жилищных условий, 47 606 заявлений на сумму 5,95 млн долларов - на оплату образования", - проинформировали в фонде.





Отмечается, что получатель целевых накоплений (ЦН) имеет право использовать всю сумму либо ее часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счете (ЦНС).





В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для следующих целей: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 76 954 заявления на сумму $10,32 млн), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища - 619 заявлений на сумму $77,82 тыс., приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) - 478 заявлений на сумму $57,02 тыс.





Основными направлениями использования средств в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 41 870 заявлений на сумму $5,29 млн), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4163 заявления на сумму $475,14 тыс.), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1284 заявления на сумму $151,67 тыс.).





Для получения выплат целевых накоплений их получателю либо его законному представителю необходимо обратиться к уполномоченному оператору, с которым у ЕНПФ заключено соответствующее соглашение. Подать заявление можно посредством интернет-ресурса или мобильного приложения одного из следующих уполномоченных операторов: АО "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана". Отметим, что с 1 августа 2025 года данный список дополнен новым уполномоченным оператором АО "Банк ЦентрКредит", - сообщили в ЕНПФ.





Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год - по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году - 232,94 доллара США.





Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.