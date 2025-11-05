Рекордный урожай зерновых и масличных собрали в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Многомиллиардные долги государства перед фермерами будут оплачены только в следующем году, сообщил на брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.





По его словам, сумма долга в настоящее время составляет более 340 млрд тенге.





341 млрд тенге находится пока в листе ожидания, они будут стопроцентно оплачены", - пообещал Сапаров.





Он подчеркнул, что так происходит каждый год: переходящие долги закрываются из будущего бюджета.





По словам министра, долг будет закрыт только в следующем году, в январе-феврале.





Если в резерве будет экономия денег или уточнение бюджета, то правительство выделит средства. На самом деле мы уже выделили дополнительно 57 млрд тенге и распределили по областям", - сообщил глава ведомства.



