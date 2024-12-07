В Казахстане получен рекордный урожай зерновых

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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га, сообщается на - Аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га, сообщается на сайте правительства РК.





Также намолочено 3,2 млн тонн масличных культур с урожайностью 10,9 ц/га, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых. Высокая урожайность была достигнута в том числе благодаря правильному применению агротехнологий, качественным семенам, минеральным удобрениям и эффективной защите растений. Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без значительных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая.





В дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации сельскохозяйственных культур. Планируется к 2030 году довести урожайность пшеницы до 20 ц/га.





Общая емкость хранения зерна в республике, по данным акиматов областей, составляет 30 млн тонн, из которых на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях - 12,7 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 17,4 млн тонн. Указанного объема мощностей достаточно для хранения полученного урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет.





На хлебоприемные предприятия поступило около 7,9 млн тонн зерна, из которых 5,7 млн тонн - пшеница. Оставшийся объем зерна хранится у фермеров. В настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 44%. Продолжается работа по перемещению и продаже зерна с целью освобождения элеваторов для приема нового урожая. За период с августа по ноябрь было перевезено 3,5 млн тонн зерна.





В 2024 году общая посевная площадь составила 23,3 млн га, из которых 21,1 млн га - площадь ярового сева. По сравнению с прошлым годом посевные площади пшеницы сократились на 560,9 тыс. га, составив 13,1 млн га. В то же время площадь масличных культур увеличилась на 135,5 тыс. га, достигнув 2,9 млн га", - сообщили в правительстве.





Кроме того, была проведена работа по увеличению площадей посева сахарной свеклы (на 5,5 тыс. га, до 25,2 тыс. га) и по сокращению посевов влагоемких культур: хлопчатника (на 10 тыс. га) и риса (на 2,2 тыс. га).





По данным правительства, Казахстан ежегодно экспортирует 8-9 млн тонн зерновых, из которых 6,5-7,5 млн тонн - пшеница. География экспорта охватывает более 40 стран. Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, Тунис. По состоянию на конец ноября экспортировано 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.





Поставки в Узбекистан увеличились на 42% и составили 944 тыс. тонн, в прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 665 тыс. тонн, поставки в Таджикистан выросли на 49%, с 254 тыс. тонн в 2023 году до 377 тыс. тонн в текущем году. Также отмечается увеличение объемов экспорта в Китай на 17%, с 304 тыс. тонн в прошлом году до 355 тыс. тонн в текущем году, поставки в Афганистан увеличились на 71%, с 67 тыс. тонн в прошлом году до 115 тыс. тонн в текущем году, поставки в Иран увеличились в 30 раз, с 10 тыс. тонн до 299 тыс. тонн.





Прогнозируется, что в текущем году экспортный потенциал достигнет 12 млн тонн. Основными рынками сбыта будут страны Средней Азии, Китай, Афганистан, Италия и другие. Также прорабатывается вопрос перевозки зерна в объемах до 2 млн тонн в такие страны, как Азербайджан, Афганистан (транзитом через Туркменистан), Иран, Ирак, страны Северной Африки и ЕС через порты Черного и Балтийского морей.





Для повышения эффективности работы создан оперативный зерновой штаб, который осуществляет планирование отгрузки зерна как внутри Казахстана, так и на экспорт. В планах дальнейшее расширение географии экспорта путем реализации проектов по созданию международных коридоров.



