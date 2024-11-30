29.11.2024, 14:39 61661
Льготное кредитование фермеров стартовало в Казахстане
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня, 29 ноября, начато раннее финансирование проведения весенних полевых и уборочных работ 2025 года. АО "Аграрная кредитная корпорация" открыто финансирование по программе "Кең дала 2" с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
На весенние полевые и уборочные работы 2025 года будет направлено до 700 млрд тенге, из которых порядка 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала.
По информации правительства, в стране сформирован общий пул заявок от 684 сельхозтоваропроизводителей на сумму порядка 82 млрд тенге, из них в работу уже приняты 176 заявок. Еще по 509 обращениям на 59,9 млрд тенге ведется сбор документов.
Наибольшее количество заявок поступило от фермеров Северо-Казахстанской и Костанайской областей.
Впервые финансирование началось задолго до проведения весенних полевых и уборочных работ, что позволит аграриям заранее закупить семена, удобрения, подготовить технику и качественно провести все необходимые мероприятия (...) Увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения. Финансирование будет доступно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и Аграрную кредитную корпорацию. Также для решения поднимаемых предпринимателями вопросов нехватки залогового обеспечения 85% от суммы займа по программе "Keң дала 2" гарантируются Фондом развития предпринимательства "Даму", - рассказали в пресс-службе кабмина.
Для получения консультаций и подачи заявок необходимо обращаться в ближайшие региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Напомним, объем льготного кредитования аграриев будет доведен до полутора триллионов тенге.
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30.11.2024, 19:42 2771
В Жамбылской области начали строительство завода по производству компонентов ветрогенераторов
Общая стоимость проекта - 114 млн долларов США
Фото: Самрук Казына
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Тараз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и глава китайской компании SANY Renewable Energy заложили фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов, сообщили в фонде.
Предусмотрено строительство завода, который будет производить гондолы, ступицы, башни и другие основные компоненты для ВЭС. Общая стоимость проекта - 114 млн долларов США. Проект будет реализован без дополнительных заемных средств от институтов развития Казахстана. Запуск завода намечен на конец 2025 года", - проинформировали на сайте фонда.
По словам Нурлана Жакупова, на предприятии будут созданы свыше 300 новых рабочих мест. Планируется, что проект обеспечит ветрокомпонентами ВЭС, которые будут строить в Казахстане.
Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого планируется наращивать долю возобновляемых источников энергии в общей генерации электроэнергии страны. В целом для покрытия растущего спроса на электроэнергию "Самрук-Қазына" совместно с партнерами до 2030 года планирует ввести порядка 6ГВт возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
Доля ВИЭ за первые 6 месяцев 2024 года в производстве электроэнергии в РК составила 6,5%.
29.11.2024, 16:55 54061
В 2025 году увеличат выплаты детям из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с увеличением инвестиционного дохода Национального фонда выплаты детям в 2025 году вырастут, сообщила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова.
От управления Нацфондом за 10 месяцев этого года Национальный банк заработал 5,3 млрд долларов, сообщила Молдабекова.
Начисления будут в январе. Мы в прошлом году зачисляли около 100 долларов на каждого ребенка. Как уже отмечалось, 2023 и 2024 годы с точки зрения инвестиционного дохода очень позитивные. Поэтому скользящая средняя повышается. Сумма в январе следующего года будет больше", - заверила зампред Нацбанка.
Напомним, около $3,4 млн перевел ЕНПФ участникам программы "Нацфонд - детям".
29.11.2024, 12:53 68391
Стоит ли жителям Казахстана на фоне укрепления доллара ожидать роста цен на продукты Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге рассказала, стоит ли жителям страны на фоне укрепления доллара ожидать роста цен на продукты, передает корреспондент агентства.
Изменения курса доллара может влиять на товары, экспортируемые из других стран. Но продукты питания я бы, наверное, отнес как раз к тем товарам, по которым у нас большая самообеспеченность. То есть за эти годы Минсельхоз вместе с рынком, с фермерами обеспечило большое предложение отечественных товаров, и у нас самообеспеченность по большей части товаров. Поэтому именно здесь я бы не ожидал какого-то изменения цен", - заявил глава Нацбанка.
Он также призвал жителей страны не зацикливаться на цифре "500".
Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы мы несильно фиксировались на цифре "500". Курс 498, условно, 495 у нас стоит, наверное, около недели-трех, примерно так. Он сейчас стоит на уровне 507. Давайте посчитаем. 497, 498, и 507 - разница в 10 тенге, 10 тенге к 500 - это 2% (...) Поэтому я бы несильно волновался о том, что мгновенно поменяются цены, тем более на продукты питания. По ним мы самообеспечены, почти по всем", - добавил Тимур Сулейменов.
Дополнено 29.11.2024, 14.10
Глава Нацбанка также оценил риск обвала нацвалюты. По его словам, такой угрозы на сегодняшний день нет.
Обвал - это когда курс обваливается вполовину за один день. У нас курс 495-498 наблюдается в течение последних двух недель, может, даже чуть больше. И он снизился до текущих 507. Это 2% - это не обвал", - пояснил Сулейменов.
Напомним, вчера доллар в обменниках Казахстана продавали по цене более 520 тенге за доллар. В Нацбанке прокомментировали резкий рост курса доллара.
29.11.2024, 12:14 68766
Глава Нацбанка сделал заявление по ситуации на валютном рынке
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге сделал заявление по ситуации на валютном рынке, передает корреспондент агентства.
Как вы знаете, курс тенге превысил уровень 500 тенге за доллар под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов. На биржевых торгах курс вчера достигал отметки 519,7 тенге и закрылся на уровне 512 тенге ровно. На рынке нефти сохраняется высокая волатильность, в том числе на фоне сильного доллара и ожидания экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины, увеличение поставок нефти из США и другие меры вновь избранного президента Соединенных Штатов могут привести к переизбытку предложения на рынке", - заявил глава Нацбанка.
По его словам, доллар продолжает укрепляться, что традиционно оказывает давление на валюты развивающихся стран.
Индекс DXY, отражающий динамику курса доллара США к корзине основных мировых валют, вырос до 106,2 пункта, укрепившись почти на 2,2% только с начала месяца. В то же время индекс валют EM с начала месяца снизился на 3% за тот же период. К примеру, за последние два месяца российский рубль снизился на 16,1%, бразильский реал на 10,3%, корейская вона на 6,1%, индонезийская рупия на 4,8%, мексиканская песо на 3,8%", - сообщили Тимур Сулейменов.
Кроме того, отметил глава Нацбанка, за этот период также наблюдается ослабление валют развитых стран.
Я подчеркну, это развитые страны, которые обладают резервными валютами. То есть доллар укрепился и против них. Против японской иены 5,5%, фунт стерлинга снизился на 5,2%, евро снизился на 4,5%. В то же время курс тенге за аналогичный период снизился на 6,6%. Естественно, это связано с большей зависимостью нашей экономики от нефтедобычи. Внутри страны спрос на валюту значительно вырос, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологической отметки 500. В последние дни объем биржевых торгов превышал среднедневные объемы в 2-3 раза. При этом предложения валюты, то есть продавцы на валютном рынке, оставались ограниченными. Совокупность этих факторов оказывает значительное давление на курс тенге", - пояснил он.
По словам Тимура Сулейменова, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая либо крайне низкая ликвидность, что создает условия для спекулятивного давления и нарушает баланс на валютном рынке.
Чтобы стабилизировать ситуацию, сгладить резкие скачки курса и обеспечить рынок валютой, Национальный банк последние дни проводил валютные интервенции. Принятые меры позволили не допустить каких-либо дестабилизирующих колебаний обменного курса, способствовали снижению резких настроений и стабилизации ситуации на рынке. На данный момент доллар торгуется на KASE в размере 507 тенге. Мы продолжаем отслеживать конъюнктуру рынка. Как неоднократно отмечалось, в рамках свободного курса образования Национальный банк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду. Курсы дальше будут формироваться в соответствии с рыночными факторами. Однако в случае сильных колебаний, которые не связаны с объективными фундаментальными факторами Национальный банк готов дальше продолжить проведение валютных интервенций до восстановления справедливого курса образования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка", - сообщил Тимур Сулейменов.
Напомним, вчера доллар в обменниках Казахстана продавали по цене более 520 тенге за доллар. В Нацбанке прокомментировали резкий рост курса доллара.
29.11.2024, 11:36 71031
Аналитик о курсе доллара: отношение к риску нормализуется
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) тенге упал ко всем торгуемым валютам, сообщают аналитики агентства Alpari.
Казахстанский тенге в паре с долларом США продолжает падать на KASE. Это происходит на фоне того, что Нацбанк, вероятно, два дня проводит интервенции, но об объемах таких вмешательств ничего не известно", - пишут авторы материала.
Сессия четверга для доллара завершилась на уровне 513,05 тенге.
Сможет ли рост ставки понизить давление на тенге, открытый вопрос. Скорее нет, чем да. В секторе нефти ситуация стабильно слабая. Баррель Brent держится возле $72,85. Это одна из причин падения курса тенге, но, конечно, не основная", - считают эксперты.
Тем не менее, по их мнению, отношение к риску нормализуется.
Напомним, сегодня Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 15,25% годовых.
Решение принято с опорой на статистику: инфляция в РК за октябрь поднялась до 8,5% г/г. Ослабление тенге также сыграло решающую роль в росте ставки", - отметили аналитики.
В обменных пунктах Алматы доллар по сравнению со вчерашним днем упал в цене и стоит 512 тенге, в столичных обменниках стоимость американской валюты чуть выше и доходит до 514 тенге.
28.11.2024, 18:45 94986
"КазТрансОйл" повысит тарифы за транспортировку нефти на экспорт с января 2025 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейшая нефтепроводная компания Казахстана "КазТрансОйл" в целях экспорт повысит тарифы за транспортировку нефти на экспорт с первого января 2025, сообщает пресс-служба компании.
Для обеспечения надежной транспортировки нефти АО "КазТрансОйл" повысит с 1 января 2025 года тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан на 1150 тенге, до 11 300 тенге за 1 тонну на 1000 км", - проинформировали в компании.
Кроме того, с 1 января 2025 года изменятся тарифы АО "КазТрансОйл" на дополнительные услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам для экспорта за пределы Казахстана.
В частности, тариф на услугу по перевалке нефти на нефтеперекачивающей станции "Макат" в нефтепровод Кенкияк - Атырау составит 2436 тенге за 1 тонну, увеличившись на 152,73 тенге. Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Кенкияк" составит 740 тенге за 1 тонну, увеличившись на 402,5 тенге. Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Атасу" в нефтепровод Атасу - Алашанькоу составит 380 тенге за 1 тонну, увеличившись на 93,87 тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что изменится тариф АО "КазТрансОйл" на перекачку нефти на внутренний рынок Казахстана.
28.11.2024, 12:04 105631
Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 517 тенге
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Доллар со вчерашнего дня вырос более чем на 10 тенге в обменниках Казахстана.
В обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают за 510 тенге, продают за 517. В Алматы курс доллара доходит до 519 тенге.
Курс евро в Алматы колеблется от 543 до 545 тенге, в Астане - от 540 до 547 тенге за евро.
На фоне резкого подорожания американской валюты рубль продолжает дешеветь. В обменниках Алматы и Астаны его стоимость составляет 4,8 - 4,85 тенге.
Ранее доллар резко подорожал в августе. За день американская валюта выросла в цене сразу на 5,8 тенге. Всего с августа доллар подорожал уже на 62 тенге.
Напомним, вчера на заседании мажилиса глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил о рисках для прогноза инфляции, которые возникают из-за изъятий из Нацфонда и подорожания платных услуг. По прогнозам Нацбанка, на конец 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8-9%.
28.11.2024, 11:30 105776
КТЖ и РЖД договорились о стратегическом сотрудничестве в транспортно-логистической сфере
Стороны намерены синхронизировать работу по увеличению пропускной способности девяти межгосударственных стыковых пунктов
Фото: КТЖ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и открытое акционерное общество "Российские железные дороги" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщает пресс-служба КТЖ.
Стороны намерены синхронизировать работу по увеличению пропускной способности девяти межгосударственных стыковых пунктов. Планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры приграничных станций, развитие цифровизации перевозок и трансграничных операций для формирования единого цифрового пространства", - проинформировали в компании.
Кроме того, подчеркивается, что реализация мероприятий повысит эффективность трансъевразийских коридоров, в том числе увеличит объем экспортных и транзитных перевозок в направлении Восток - Запад и международному транспортному коридору Север - Юг.
Напомним, в рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, а также подписана программа межрегионального и приграничного сотрудничества Казахстана и России.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?