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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Льготные кредиты для фермеров станут доступны в декабре текущего года, об этом в ходе первого форума работников сельского хозяйства сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





Залог богатого урожая - своевременное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенние полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти, другие необходимые товары и услуги", - сказал президент.





Он подчеркнул, что Казахстан отошел от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенние полевые и уборочные работы напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге (580 млрд тенге, ранее 180 млрд тенге), в последующем он будет доведен до полутора триллионов тенге.





Урожайность зерновых культур в этом году составила 16 центнеров с гектара, что существенно выше средних многолетних значений. С некоторых полей убрано 40 и более центнеров с гектара при достаточно высоком качестве и уровне клейковины (32%). Это стало возможным благодаря применению современных агротехнологий, использованию высококачественных семян, удобрений и пестицидов, а также обновлению сельхозтехники.





Отмечая рекордный урожай зерновых культур в нынешнем году, президент отметил задачу по его сохранению и недопущению обвала цен.





Поручаю правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. В целях высвобождения мощностей хранения в зерносеющих регионах министерствам сельского хозяйства и транспорта следует оперативно обеспечить перемещение зерна в другие области. Здесь необходима слаженная работа акимов регионов", - сказал глава государства.





Также он обратил внимание на необходимость активной работы по индустриализации АПК.





В ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик мощностью 850 миллионов яиц в год. Планируется создать 6 откормочных площадок на почти 100 тысяч голов крупного рогатого скота, а также запустить комплекс для откорма 50 тысяч голов мелкого рогатого скота. Кроме того, правительством прорабатывается открытие первой специализированной биржи, которая обеспечит цивилизованные правила торговли скотом и позволит устранить непродуктивных посредников между фермерами и покупателями", - поделился планами президент.





Еще одной задачей глава государства определи развитие сельскохозяйственной науки, где одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства. Он обратил внимание на низкую долю отечественных семян в производстве некоторых культур.





Эту проблему нужно срочно решать (...) Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80%, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15%. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран", - распорядился Касым-Жомарт Токаев.





Кроме того, глава государства затронул вопрос повышения доступности сельхозтехники. Он отметил, что правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест.





Следует укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства.





Токаев также обратил внимание, что развитию экспортного потенциала страны препятствуют транспортно-логистические ограничения. В стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ.





В последние годы одним из главных вопросов повестки моих международных переговоров является решение стратегической задачи по становлению Казахстана как полноценного транспортно-логистического центра Евразии. Большое значение в этом вопросе имеет удобный выход на указанные коридоры, а также улучшение внутренней логистики. Поэтому на ближайшие шесть лет (до 2030 года) мы наметили масштабную модернизацию железнодорожной сети. Планируется отремонтировать 11 тысяч и построить более 5 тысяч километров железных дорог (...) Продолжается масштабная работа по развитию сети автомобильных дорог. До конца года будет завершено строительство дорог Астана - Балхаш - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань", - пообещал глава государства.





Дополнено 15.11.2024, 18.20





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана наградил группу работников сферы, сообщает пресс-служба главы государства.





В частности, звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Геннадию Зенченко.





Кроме того, ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".



