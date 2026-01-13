12.01.2026, 16:21 79621

В ЕАЭС установили порог беспошлинного ввоза в 200 евро для онлайн-покупок

В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии принял ряд решений, которые устанавливают условия и правила ввоза товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами на иностранных маркетплейсах, сообщили в ЕЭК.

Как рассказали в ЕЭК, порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем.

В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм со всей стоимости покупки. Для отдельных видов товаров, например автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин", - пояснили в пресс-службе.


Кроме того, утвержден перечень товаров, которые будут декларироваться без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом Союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и др.), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.

Планируется, что новый порядок будет введен с 1 июля 2026 года.

Напомним, с 2026 года маркетплейсы будут отчитываться в КГД о реализованных товарах и выплатах физлицам.
 

12.01.2026, 13:45 91851

ВВП Казахстана за 2025 год вырос на 6,5%   

Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,4%
ВВП Казахстана за 2025 год вырос на 6,5%
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-декабря 2025 года, согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6,5%, сообщает пресс-служба правительства.

Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%. Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,4%. Показатели обусловлены увеличением производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%", - заявили в пресс-службе.


В частности, рост отмечен в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской, Туркестанской областях, в Астане, Алматы и Шымкенте.

Фото: primeminister.kz

Рост в отрасли транспорта и складирования по итогам года достиг 20,4% благодаря увеличению объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также росту пассажирских перевозок в ряде регионов страны", - сообщили в правительстве.


Также в строительной отрасли рост составил 15,9%, что выше показателя января-ноября 2025 года. Кроме того, положительная динамика сохраняется в торговле: за январь-декабрь 2025 года сфера показала 8,9%.

Фото: primeminister.kz

Показатели в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составили 5,9%. Рост обеспечен положительной динамикой в растениеводстве и в животноводстве. В сфере информации и связи рост составил 3,6%. В целом темпы развития экономики отражает устойчивое развитие ключевых отраслей", - добавили в пресс-службе.


Напомним, инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге.
 
12.01.2026, 12:31 96506

Действительно ли казахстанский бизнес переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне налоговой реформы  

Эксперты консалтинговых и юридических компаний Кыргызстана говорят о взрывном росте спроса на посреднические услуги по регистрации бизнеса от казахстанцев и россиян
Действительно ли казахстанский бизнес переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне налоговой реформы
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Действительно ли казахстанский бизнес массово переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне ужесточения налогового законодательства в РК, сообщает finprom.kz.

В казахстанских СМИ все чаще стали обсуждать тему возможной релокации малого бизнеса в соседние Кыргызстан и Узбекистан. Согласно экспертным мнениям, собранным журналистами, причиной такой юридической передислокации является налоговая реформа. Напомним: с января в Казахстане вступили в силу законодательные новеллы, которые увеличивают фискальную нагрузку на предпринимателей", - заявили аналитики.


В частности, базовая ставка налога на добавленную стоимость увеличивается с 12% до 16%. Кроме того, сильно снижается минимальный порог при учете НДС: с 20 тыс. до 10 тыс. МРП . Небольшим компаниям, подпадающим под новую норму, это грозит дополнительными расходами.

На фоне ужесточения законодательства в Казахстане условия налогового резидентства в Кыргызстане и Узбекистане действительно выглядят более привлекательными. В частности, базовая ставка НДС в этих двух странах остается неизменной и составляет 12%. Помимо этого, власти этих центральноазиатских республик создают новые, заманчивые условия для бизнеса. Например, в КР действуют плоская система налогообложения и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Кроме того, между Кыргызстаном и Россией уже много лет действует соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет засчитывать налоги с доходов единожды в обеих юрисдикциях. Такая ситуация выглядит выгодной для российских предпринимателей, в том числе для переехавших за последние несколько лет в Казахстан. Власти Узбекистана также приготовили для малого бизнеса привлекательные условия", - сообщили они.


finprom.kz

Между тем Министерство финансов РК опровергает факт, что появилось массовое явление переезда казахстанского бизнеса, и называет инфоповод надуманным. По мнению главы ведомства, даже в случае юридической передислокации предпринимателей в соседние страны при работе на казахстанский рынок размер налогов для них не изменится.

Тем временем эксперты консалтинговых и юридических компаний Кыргызстана говорят о взрывном росте спроса на посреднические услуги по регистрации бизнеса от казахстанцев и россиян. Появились и сопутствующие релокационным процессам тренды - заметный рост цен на жилье и аренду офисов и коворкингов в крупных городах КР.

Представленные данные показывают, что в соседних Кыргызстане и Узбекистане растут предпринимательская активность и интерес иностранных инвесторов к развитию бизнеса на территории этих стран. Однако доказательств массового переезда казахстанского бизнеса в КР и РУ пока нет", - добавили аналитики.


Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2026 года.
 
12.01.2026, 12:13 95726

В Минэнерго Казахстана прокомментировали слухи о росте цен на бензин

В Минэнерго Казахстана прокомментировали слухи о росте цен на бензин
Фото: Depositphotos
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию в соцсетях о возможном повышении цен на бензин.

На сегодняшний день в Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92. Эта мера введена для сдерживания инфляции. Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства", - заявили в министерстве.


В ведомстве рассказали, повлияет ли на цены создание общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС с 2027 года.

Данный процесс будет проходить поэтапно. Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана", - сообщили в министерстве, отметив, что при этом нельзя игнорировать объективные рыночные факторы.


По данным Минэнерго, большая разница в ценах с соседними государствами создает риски "серого" экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны.

Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ. Переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей", - отметили в ведомстве.

 
10.01.2026, 18:35 180636

Бизнесу обещают списать пени и штрафы по налогам при погашении основной суммы долга до 1 апреля

Бизнесу обещают списать пени и штрафы по налогам при погашении основной суммы долга до 1 апреля
Фото: правительство
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Превысившие порог для постановки на учет по НДС налогоплательщики не будут привлекаться к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с экспертами экономического блока.

При обсуждении налоговой реформы подчеркнута важность переходного периода. Согласно решению правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года", - проинформировали в правительстве.


Также на встрече были обсуждены меры борьбы с инфляцией, наращивания отечественного производства, вопросы совершенствования налогового администрирования, генерации электроэнергии для развития ИИ, привлечения инвестиций.

Подводя итоги встречи, премьер-министр отметил важность регулярного диалога между правительством и экспертным сообществом и поручил ответственным государственным органам проработать озвученные предложения.

Напомним, предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер месячного расчетного показателя (4325 х 10 000 = 43 250 000 тенге).


 
10.01.2026, 17:30 183901

Производителям в Казахстане необходимо зарегистрироваться в реестре товаропроизводителей до 30 января

В реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена государственная цифровая платформа "Реестр казахстанских товаропроизводителей", предназначенная для подтверждения статуса отечественного производителя и повышения адресности государственной поддержки. В настоящее время система введена в опытную эксплуатацию и доступна для пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Для обеспечения плавного перехода на новую цифровую систему в реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя на основании действующих индустриальных сертификатов. Все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию в информационной системе в рамках правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей", - уточнили в министерстве.


По состоянию на сегодняшний день:

● в системе авторизовались более 2769 компаний;

● поступили 1346 заявок;

В реестр уже включены предприятия машиностроительной отрасли, строительной индустрии и легкой промышленности, в том числе производители железнодорожной техники, автокомпонентов, насосного оборудования, цемента, изделий из бетона, керамической плитки и обуви.

До 30 января производителям, ранее автоматически перенесенным в реестр, необходимо заполнить сведения в системе и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи. В случае невыполнения данного требования предприятия будут исключены из реестра казахстанских товаропроизводителей", - проинформировали в ведомстве.


Как пояснили в Министерстве промышленности, внедрение цифровой платформы направлено на повышение прозрачности процедур, снижение административных барьеров и обеспечение целевого предоставления мер государственной поддержки исключительно предприятиям с реальной производственной деятельностью.
 
09.01.2026, 13:07 244486

Автопром Казахстана установил исторический рекорд: 171 тыс. автомобилей в 2025 году

Инвестиции в отрасль в 2025 году составили 113,6 млрд тенге
Автопром Казахстана установил исторический рекорд: 171 тыс. автомобилей в 2025 году
Фото: Правительство РК
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года автомобильная промышленность Казахстана продемонстрировала лучшие показатели за всю историю отрасли. Произведено более 171 тысячи единиц автотранспортных средств, сообщили в Министерстве промышленности и строительства Казахстана.

В 2025 году в стране произведено 171 144 единицы автотранспортных средств всех типов, что на 17,8% больше, чем в 2024 году. Общий объем выпуска превысил 2,3 трлн тенге.

Отмечается, что автопром обеспечивает 41,7% объема машиностроения и около 8% обрабатывающей промышленности, сохраняя статус одного из ключевых драйверов индустриального роста.

Значительный вклад в динамику отрасли внесли инвестиции в основной капитал, которые в 2025 году составили 113,6 млрд тенге. Средства направлены на модернизацию действующих предприятий, запуск новых производств и расширение линейки автокомпонентов. В Алматы и Костанае введены в эксплуатацию новые заводы - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Kia Qazaqstan", - рассказали в Минпроме.


В структуре выпуска основную долю традиционно заняли легковые автомобили - 158 944 единицы (+19%). Производство коммерческой техники составило 12 200 единиц (+8%).

Среди производителей наибольшие объемы обеспечили предприятия Костанайской и Алматинской областей. Костанайский автозавод Allur произвел 92 100 автомобилей, Hyundai Trans Kazakhstan - 52 040 легковых автомобилей. Новый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan за первые месяцы работы выпустил 15 180 автомобилей, Kia Qazaqstan - 2885 автомобилей.

Напомним, в Казахстане с 1 декабря 2025 года у граждан появилась возможность приобрести автомобиль в лизинг. В октябре прошлого года в стране открылся завод KIA Qazaqstan.
 
06.01.2026, 13:38 504366

В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя

Ставка увеличилась до 3,5% от дохода работника
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года ставка обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) увеличилась до 3,5% от дохода работника, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

По информации ЕНПФ, размер ОПВР поэтапно растет каждый год: 1,5% в 2024 году, 2,5% в 2025 году, 3,5% в 2026 году, 4,5% в 2027 году и в 2028 году составит 5%.

В фонде напомнили, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) в пользу своих работников.

Введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ) и условно-накопительной - за счет взносов работодателей (ОПВР) из ЕНПФ", - рассказали в пресс-службе.


Работодатели освобождены от уплаты ОПВР в пользу следующих работников - родившихся до 1 января 1975 года, лиц пенсионного возраста, лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп, военнослужащих и приравненных к ним лиц. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты работодателем ОПВР возложен на комитет государственных доходов министерства финансов РК.

В ЕНПФ также напомнили, что выплаты за счет ОПВР будут осуществляться пожизненно, но они прекратятся, если получатель уедет на ПМЖ в другую страну или сменит гражданство. При этом, если гражданин уедет из страны, он сможет забрать только накопления, которые хранились на его индивидуальном счете, а вот деньги, которые были уплачены в рамках ОПВР, останутся в ЕНПФ, так как не являются собственностью вкладчика и зачисляются на условные пенсионные счета. Соответственно, накопления, сформированные за счет ОПВР, работники не могут наследовать, и они предназначены для выплаты пенсий по солидарному (распределительному) принципу. Поэтому ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками.

Напомним, с 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободили от ИПН.
 
06.01.2026, 11:45 453511

Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт

Шесть отечественных спутников произведут на экспорт
Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт
Фото: Depositphotos

Министерство искусственного интеллекта начало работу по загрузке мощностей отечественного комплекса по производству спутников. Шесть отечественных спутников произведут на экспорт в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

"В ближайшие годы будет произведено не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли. В том числе планируется экспорт на сумму $75 млн. Это произойдет впервые в истории Казахстана и станет самым технологичным экспортом страны", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что отрасль информационных технологий демонстрирует стремительный рост доходов и объемов экспорта. Доходы IT-рынка за прошлый год составили порядка 2 трлн тенге. При этом глава государства ставил задачу достичь объема экспорта услуг в $1 млрд к 2026 году. По информации вице-премьера, этот показатель ожидается уже по итогам 2025 года.

"Astana Hub является ключевой экосистемой IT-отрасли. Количество участников выросло до 2000, почти 25% из них являются зарубежными компаниями. Стартапы и IT-компании хаба уже создали более 30 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику превысила $900 млн", - подчеркнул Жаслан Мадиев.


