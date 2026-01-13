В ЕАЭС установили порог беспошлинного ввоза в 200 евро для онлайн-покупок
В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм со всей стоимости покупки. Для отдельных видов товаров, например автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин", - пояснили в пресс-службе.
новости по теме
ВВП Казахстана за 2025 год вырос на 6,5%
Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%. Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,4%. Показатели обусловлены увеличением производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%", - заявили в пресс-службе.
Рост в отрасли транспорта и складирования по итогам года достиг 20,4% благодаря увеличению объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также росту пассажирских перевозок в ряде регионов страны", - сообщили в правительстве.
Показатели в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составили 5,9%. Рост обеспечен положительной динамикой в растениеводстве и в животноводстве. В сфере информации и связи рост составил 3,6%. В целом темпы развития экономики отражает устойчивое развитие ключевых отраслей", - добавили в пресс-службе.
Действительно ли казахстанский бизнес переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне налоговой реформы
В казахстанских СМИ все чаще стали обсуждать тему возможной релокации малого бизнеса в соседние Кыргызстан и Узбекистан. Согласно экспертным мнениям, собранным журналистами, причиной такой юридической передислокации является налоговая реформа. Напомним: с января в Казахстане вступили в силу законодательные новеллы, которые увеличивают фискальную нагрузку на предпринимателей", - заявили аналитики.
На фоне ужесточения законодательства в Казахстане условия налогового резидентства в Кыргызстане и Узбекистане действительно выглядят более привлекательными. В частности, базовая ставка НДС в этих двух странах остается неизменной и составляет 12%. Помимо этого, власти этих центральноазиатских республик создают новые, заманчивые условия для бизнеса. Например, в КР действуют плоская система налогообложения и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Кроме того, между Кыргызстаном и Россией уже много лет действует соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет засчитывать налоги с доходов единожды в обеих юрисдикциях. Такая ситуация выглядит выгодной для российских предпринимателей, в том числе для переехавших за последние несколько лет в Казахстан. Власти Узбекистана также приготовили для малого бизнеса привлекательные условия", - сообщили они.
Представленные данные показывают, что в соседних Кыргызстане и Узбекистане растут предпринимательская активность и интерес иностранных инвесторов к развитию бизнеса на территории этих стран. Однако доказательств массового переезда казахстанского бизнеса в КР и РУ пока нет", - добавили аналитики.
В Минэнерго Казахстана прокомментировали слухи о росте цен на бензин
На сегодняшний день в Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92. Эта мера введена для сдерживания инфляции. Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства", - заявили в министерстве.
Данный процесс будет проходить поэтапно. Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана", - сообщили в министерстве, отметив, что при этом нельзя игнорировать объективные рыночные факторы.
Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ. Переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей", - отметили в ведомстве.
Бизнесу обещают списать пени и штрафы по налогам при погашении основной суммы долга до 1 апреля
При обсуждении налоговой реформы подчеркнута важность переходного периода. Согласно решению правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года", - проинформировали в правительстве.
Производителям в Казахстане необходимо зарегистрироваться в реестре товаропроизводителей до 30 января
Для обеспечения плавного перехода на новую цифровую систему в реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя на основании действующих индустриальных сертификатов. Все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию в информационной системе в рамках правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей", - уточнили в министерстве.
До 30 января производителям, ранее автоматически перенесенным в реестр, необходимо заполнить сведения в системе и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи. В случае невыполнения данного требования предприятия будут исключены из реестра казахстанских товаропроизводителей", - проинформировали в ведомстве.
Автопром Казахстана установил исторический рекорд: 171 тыс. автомобилей в 2025 году
Значительный вклад в динамику отрасли внесли инвестиции в основной капитал, которые в 2025 году составили 113,6 млрд тенге. Средства направлены на модернизацию действующих предприятий, запуск новых производств и расширение линейки автокомпонентов. В Алматы и Костанае введены в эксплуатацию новые заводы - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Kia Qazaqstan", - рассказали в Минпроме.
В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя
Введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства, накопительной - за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ) и условно-накопительной - за счет взносов работодателей (ОПВР) из ЕНПФ", - рассказали в пресс-службе.
Казахстанские спутники будут поставлять на экспорт
Министерство искусственного интеллекта начало работу по загрузке мощностей отечественного комплекса по производству спутников. Шесть отечественных спутников произведут на экспорт в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
"В ближайшие годы будет произведено не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли. В том числе планируется экспорт на сумму $75 млн. Это произойдет впервые в истории Казахстана и станет самым технологичным экспортом страны", - сообщил вице-премьер.
Он отметил, что отрасль информационных технологий демонстрирует стремительный рост доходов и объемов экспорта. Доходы IT-рынка за прошлый год составили порядка 2 трлн тенге. При этом глава государства ставил задачу достичь объема экспорта услуг в $1 млрд к 2026 году. По информации вице-премьера, этот показатель ожидается уже по итогам 2025 года.
"Astana Hub является ключевой экосистемой IT-отрасли. Количество участников выросло до 2000, почти 25% из них являются зарубежными компаниями. Стартапы и IT-компании хаба уже создали более 30 тыс. рабочих мест, а сумма инвестиций в экономику превысила $900 млн", - подчеркнул Жаслан Мадиев.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.01.2026, 10:40Водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году 13.01.2026, 09:547466Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Шымкенте 13.01.2026, 10:226096Казахстанцы пострадали при крушении катера в Таиланде 13.01.2026, 11:363176Женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области 13.01.2026, 12:092016Прокуратура Алматы пресекла канал незаконной миграции через "резиновую" квартиру 06.01.2026, 12:45563206В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42563146Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:47562986Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:41560916Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 06.01.2026, 13:38503756В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя 30.12.2025, 19:18727686В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 29.12.2025, 13:42612666Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52612631В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12609896Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34609841Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?