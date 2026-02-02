01.02.2026, 13:10 52861
Возгорание произошло на строящемся мосту через Иртыш в Павлодаре
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Второй раз за сутки произошло возгорание на строящемся мосту через Иртыш в Павлодаре.
1 февраля 2026 года около 10.30 на объекте строительства моста через реку Иртыш в городе Павлодаре (автодорога Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ, км 1381, опора №5) зафиксировано локальное задымление/возгорание тента теплового укрытия пролетного строения", - проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
По данным компании, работы на участке не ведутся.
Они были приостановлены с 31 января 2026 года после аналогичного инцидента на опоре №4. Пострадавших нет. На месте находятся сотрудники ДЧС, проводится ликвидация очага. По факту проводится внутреннее расследование", - отметили в "КазАвтоЖоле".
02.02.2026, 09:30 10791
Пешеход погиб под колесами грузовика в Алматы
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января в Алматы на пересечении улицы Розыбакиева и проспекта Райымбек батыра произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает портал патрульной полиции Алматы Dorpat.kz.
По данным полиции, трагедия произошла на оживленном участке рядом с оптово-розничным рынком, где ежедневно фиксируется плотное скопление автомобилей и пешеходов. Интенсивное движение создает повышенный риск ДТП, которые порой заканчивается летальными исходами.
Мы призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - заявил командир роты полка патрульной полиции Алматы Мирас Мукашев.
Правоохранители отмечают, что пешеходы нередко перебегают дорогу в неположенных местах, игнорируя требования безопасности. Такое поведение, подчеркивают в полиции, нередко становится причиной трагических случаев.
В связи с частыми нарушениями на этом участке дороги полицейские будут проводить рейдовые мероприятия на постоянной основе.
Контроль будет усилен как для водителей, так и для пешеходов, чтобы снизить риск новых происшествий", - подчеркнули в полиции.
01.02.2026, 13:46 51191
Казахстанец пропал после пожара на предприятии в Южной Корее
Фото: Depositphotos
Сеул. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана пропал после пожара на заводе в Южной Корее, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
30 января 2026 года в городе Мэндон-мён Республики Корея произошел пожар на предприятии по производству продуктов питания и напитков. После пожара сразу же были эвакуированы 81 сотрудник, однако местонахождение двух рабочих, в том числе гражданина Казахстана, неизвестно", - проинформировали в МИД РК.
По данным полиции и пожарной охраны, утром 31 января внутри сгоревшего цеха было обнаружено неопознанное тело.
Полиция обратилась в Национальный институт научных исследований для подтверждения личности. Посольство Казахстана находится на связи с полицией и пожарной службой, а также с родственниками пропавшего гражданина РК и держит вопрос на контроле", - отметили в ведомстве.
01.02.2026, 11:47 55336
Цистерны с газом сошли с рельсов в Талдыкоргане
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Талдыкорган. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером на подъездном пути в Талдыкоргане с рельсов сошли две цистерны с газом. Об этом сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
По данным ДЧС, утечки газа не произошло, пострадавших нет.
Инцидент также прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Казахстан темір жолы".
31 января 2026 года в 21.36 на частном подъездном пути ТОО "Bars Build" (станция Талдыкорган) произошел самопроизвольный уход группы из пяти груженых цистерн, стоявших на соединительном пути №215. В результате наезда на тупиковую призму предохранительного пути № 214 допущен сход двух вагонов", - проинформировали в компании.
На участке проводятся восстановительные работы. В 00.25 1 февраля перегон Талдыкорган - Карабулак закрыт для движения. Задержан поезд № 3604.
Данный инцидент произошел на частных подъездных путях, не входящих в зону ответственности АО "НК "КТЖ". Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией", - добавили в КТЖ.
31.01.2026, 18:50 74866
Гибель 10-летней девочки в Акмолинской области: проводится служебная проверка
Фото: Pixabay
Кокшетау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что проводится служебное расследование после гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы, сообщает пресс-служба ведомства.
Как нам стало известно, сейчас проводится досудебное расследование со стороны правоохранительных органов, после которого будет известно о причинах смерти девочки и о всех событиях, которые произошли в этот момент. Управление здравоохранения при этом проведет служебное расследование по данному факту, о результатах которого будет сообщено позже", - сообщил глава управления.
Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы. По данному факту департамент полиции Акмолинской области проводит расследование.
31.01.2026, 11:33 83696
Лифт с девушкой сорвался с высоты восьмого этажа в одном из ЖК Шымкента
Девушка получила серьезную травму ноги
Шымкент. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лифт с девушкой сорвался с высоты восьмого этажа в одном из новых жилых комплексов города Шымкента, сообщает телеканал КТК.
Лифт упал, началась суматоха. Все люди побежали на помощь. Открывали двери, смотрели, фонариком светили: ничего не было видно - ни снизу, ни сверху. В итоге нашли на седьмом этаже. Такое ощущение, будто лифт упал и потом снова поднялся", - заявил охранник ЖК Мухтар Ауелбеков.
Уточняется, что в кабине находилась молодая девушка, которая получила серьезную травму ноги.
Пострадавшая госпитализирована, у нее обнаружен закрытый компрессионный перелом и перелом костей стопы. В настоящее время состояние средней тяжести, она находится под постоянным наблюдением, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Шымкента.
Также отмечается, что ранее подъемник падал в соседнем подъезде. Там обошлось без пострадавших. По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.
Напомним, в прошлом году лифт с работниками обслуживающей организации, проводившими ремонтные работы, сорвался в одном из столичных жилых комплексов Астаны.
В 2024 году в Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту.
Ранее депутатском запросе сенатор Бекбол Орынбасаров заявил, что в Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу для пассажиров. Он отметил, что проблема безопасности лифтов в стране становится все актуальнее, но системных решений до сих пор нет.
По словам сенатора, после передачи контроля за лифтами акиматам отрасль фактически лишилась профессионального надзора. В некоторых регионах отсутствуют специалисты, а проверки носят формальный характер. В Астане, к примеру, всего два сотрудника инспекции следят за более чем 10 тысячами лифтов.
30.01.2026, 11:22 112091
Десятилетняя девочка скончалась во время занятий в Косшы
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилась информация о гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы. По данному факту департамент полиции Акмолинской области проводит расследование.
Факт смерти несовершеннолетней зарегистрирован в отделе полиции города Косшы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, во время занятий у несовершеннолетней ухудшилось состояние здоровья", - проинформировали в департаменте полиции Акмолинской области.
По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.
Напомним, на прошлой неделе девятиклассник скончался в одной из школ Каскелена.
29.01.2026, 12:54 142141
В Караганде скончались двое пострадавших при взрыве газового баллона в киоске
В киоске взорвался 17-литровый газовый баллон
Караганда. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газового баллона в киоске, сообщает телеканал КТК.
Оба пациента были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, с обширными ожогами. С момента поступления им была оказана вся необходимая специализированная помощь, в условиях реанимации с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проведенный комплекс мероприятий, пациенты, к сожалению, скончались", - заявила руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.
По данным телеканала, мощный хлопок случился в небольшом помещении рядом с супермаркетом. Взорвался 17-литровый газовый баллон. После этого начался пожар, который полностью уничтожил постройку. Внутри в тот момент находились четыре человека - это владелец заведения, который сам готовил бургеры и донеры, два курьера и клиент. Трое из них получили ожоги 65, 30 и 10% тела. Четвертого пострадавшего уже выписали из больницы. В реанимации остается еще один пациент.
Ранее в Кентау произошел взрыв газа в заведении общепита, погиб один человек.
29.01.2026, 10:10 139606
В Алматы подросток скончался после падения с высоты
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появились сообщения о гибели 16-летнего подростка после падения с высоты. Трагедия произошла в районе улиц Розыбакиева - Сатпаева.
В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что полиция расследует заявление о многолетней травле и попытке суицида школьницы в Уральске.
Читаемое
02.02.2026, 09:30Пешеход погиб под колесами грузовика в Алматы 02.02.2026, 11:357341Назначен аким Турксибского района Алматы 02.02.2026, 09:106461Токаев посетит с государственным визитом Пакистан 02.02.2026, 10:355961Обманувшего граждан на 5,5 млн тенге лжецелителя осудили в Астане 02.02.2026, 11:545011Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати 28.01.2026, 12:45364081Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане
