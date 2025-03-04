Детей из детдома в Баганашиле не будут переводить в новое здание - Закиева Дополнено
Фото: Акимат Алматинской области
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании, сообщила на своей странице в Instagram детский омбудсмен Динара Закиева.
Новое здание предоставят для детей интерната им. Нусипбаева (ранее писала о сложном положении и отсутствии условий для детей там). Один корпус нового здания будет предоставлен ЦАН (Центру адаптации несовершеннолетних. - Прим. ред.), куда будут принимать детей, поступающих со всех районов области, чтобы не везти в город", - пояснила правозащитница.
Закиева также опубликовала видео строящегося нового корпуса возле города Конаева.
В акимате Алматинской области агентству пообещали в ближайшее время предоставить информацию о судьбе детского дома и его воспитанниках.
Дополнено 03.03.2025, 14.33
Воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде. Вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве", - сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.
Для детального изучения ситуации аким области провел встречу с представителями детского дома, в том числе с директором Розой Бекишевой, педагогами и самими воспитанниками. В обсуждении также участвовали уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, руководитель областного управления образования Салтанат Беспаева, аким Конаева и представители профильных ведомств.
Дети выразили желание остаться в Алматы, так как смена обстановки может негативно сказаться на их адаптации и социализации. Этот фактор стал одним из ключевых при принятии решения", - отметил глава региона Марат Султангазиев.
Одновременно с этим в регионе продолжается строительство нового детского дома. Современное здание площадью 4000 кв. м рассчитано на 240 мест. В нем предусмотрены комфортные жилые помещения, учебные классы и зоны отдыха. Рядом есть школа на 900 мест, а для транспортировки детей будет выделен специальный автобус.
Открытие комплекса запланировано на лето. Кроме того, часть нового здания передадут интернату имени Нусипбаева, который ранее сталкивался с проблемами инфраструктуры. Один из корпусов будет использоваться для нужд Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН), что позволит размещать детей из разных районов области без необходимости их перевозки в другие города", - отметили в облакимате.
Наша цель - создать для детей благоприятную среду, где они будут чувствовать себя защищенными и получат все возможности для развития. Воспитанники детского дома № 1 останутся в Алматы, а вновь поступившие дети будут размещаться в новом, современном комплексе в Конаеве", - подчеркнул Султангазиев.
Ранее воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 выступили против переселения в Конаев. Сироты призвали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей было опубликовано в социальных сетях.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.