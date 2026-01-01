31.12.2025, 09:01 61416
Как правильно встретить новый, 2026 год Лошади
Фото: Искусственный интеллект
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Как правильно встретить новый, 2026 год Красной Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев.
По китайскому календарю предстоящим 2026 годом будет править Красная Огненная Лошадь. Считается, что ее энергия подарит успех тем, кто быстро адаптируется под изменчивое настроение мира, пишет iz.ru.
Красная Огненная Лошадь: чего ждать от 2026 года
Год Красной Огненной Лошади обещает быть благоприятным для профессионального роста и развития, поскольку энергия этого знака способствует инициативности и стремлению к успеху. При этом важно избегать поспешных решений и учитывать возможные риски. Предприниматели и руководители могут ожидать новых возможностей для расширения и укрепления позиций на рынке.
Стихия огня может принести как прибыль, так и финансовые трудности. Важно проявлять осмотрительность в инвестициях и расходах. Год Лошади благоприятен для тех, кто готов к активным действиям и не боится рисковать, но необходимо тщательно анализировать возможные последствия решений, особенно финансовых.
Эмоциональная насыщенность года может повлиять и на личные отношения. Люди будут стремиться к ярким и страстным переживаниям, что может привести как к укреплению связей, так и к конфликтам. Важно проявлять терпимость и понимание, избегать импульсивных поступков и стремиться к гармонии в отношениях.
Несмотря на то что энергия Лошади способствует физической активности, повышенная эмоциональность и стресс могут негативно сказаться на здоровье. В грядущем году рекомендуется уделять внимание психоэмоциональному состоянию, заниматься спортом и соблюдать режим отдыха.
Как встречать год Красной Огненной Лошади
Встречать год Красной Огненной Лошади стоит с учетом его символики - воплощенной энергии, динамики и стремления к успеху.
Для привлечения удачи рекомендуется украшать дом статуэтками лошади с поднятой головой, символизирующими движение вперед. Цветовая гамма должна включать красные, оранжевые, золотые и фиолетовые оттенки, отражающие стихию огня и высокие устремления. Использование этнических мотивов и массивного декора подчеркнет динамичность года.
Для близких стоит выбирать подарки, которые сослужат хорошую службу в любимых активностях и самосовершенствовании, - абонементы в спортклубы, сертификаты на аттракционы, книги, "умные" устройства и подписки на развивающие курсы.
Год Лошади потребует активных действий и энергии, поэтому важно заранее позаботиться о здоровье. Силовые тренировки, йога, пробежки или прогулки на свежем воздухе помогут подготовиться к новым свершениям и переменам, а также справиться с эмоциональным напряжением, которое может возникнуть в год Огненной Лошади.
В целом 2026-й обещает быть ярким и полным событий, поэтому важно встречать его с позитивным настроем, готовностью к переменам и верой в свои силы. Лошадь будет способствовать успеху тем, кто стремится к цели.
Что надеть на Новый год - 2026 по восточному календарю
Год Красной Огненной Лошади требует особого подхода к выбору наряда. Для встречи года идеально подойдут яркие цвета, ассоциирующиеся с огненной стихией, в плане тканей предпочтительны шелк, бархат и атлас, а также кожа, которая добавит уверенности и силы образу. Допустимы тонкая шерсть или кашемир.
В качестве аксессуаров подойдут украшения с огненными камнями - рубины, гранаты, кораллы, а также золотые элементы. Для встречи года можно выбрать платье яркого красного цвета с золотыми или серебряными аксессуарами для женщин или классический костюм с элементами красного для мужчин.
Обувь также должна соответствовать общей концепции - красные туфли или сапоги с золотыми вставками будут как нельзя кстати. При этом стоит избегать слишком темных или тусклых оттенков, таких как черный или серый, которые не соответствуют огненной энергии года. Хотя их можно использовать в комбинации с яркими акцентами.
Чем украсить стол на год Красной Огненной Лошади в 2026 году
Для украшения стола на Новый год - 2026, который будет проходить под знаком Красной Огненной Лошади, также стоит отдать предпочтение ярким и насыщенным цветам. Для оформления стола стоит выбрать скатерть красного или золотого цвета, салфетки могут быть выполнены в тон скатерти или контрастировать с ней. Столовые приборы с золотыми или бронзовыми элементами также прекрасно подчеркнут атмосферу праздника. Для бокалов можно выбрать стекло с золотыми ободками или градиентные бокалы, переходящие от красного к оранжевому.
Центр стола можно украсить статуэткой Лошади, это может быть как традиционная китайская фигурка, так и современная модель. Вокруг статуэтки можно разместить свечи в огненных оттенках - красные, оранжевые.
На новогоднем столе должны преобладать блюда, символизирующие силу и энергию. Рекомендуются салаты с зеленью и морковью, овощные нарезки, хлеб с пряностями и легкие напитки. Избегать следует морепродуктов, мяса и рыбы, а также яств из конины.
На столе также должны быть яркие фрукты, такие как апельсины, гранаты и яблоки, символизирующие богатство и успех. Для сладких угощений подойдут десерты, украшенные золотыми посыпками, пирожные в огненных оттенках или торт с золотыми акцентами.
Какие продукты любит Лошадь
Чтобы год Лошади прошел удачно, стоит отдать предпочтение блюдам из натуральных ингредиентов, отмечает lenta.ru.
На столе обязательно должны быть:
- овощные закуски - символ жизненной энергии;
- мясо - знак силы и стабильности;
- крупы и хлеб - олицетворение достатка и плодородия;
- фрукты и десерты - символ радости и изобилия;
- подойдут также легкие рулеты, овощные запеканки и блюда с красными соусами.
Тему лошади на новогоднем столе можно передать и через подачу блюд. Например, салаты или закуски можно выложить в форме подковы - символа удачи.
Яркий салат с печеной свеклой, козьим сыром и фисташками
Ингредиенты:
- свекла - 3 штуки;
- козий сыр - 120 граммов;
- очищенные несоленые фисташки - 40 граммов;
- микс салатов (рукола, шпинат, латук) - 100 граммов;
- оливковое масло - 2-3 столовые ложки;
- бальзамический уксус или крем - 1-2 чайные ложки;
- соль - по вкусу;
- свежемолотый черный перец - по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу тщательно вымойте, обсушите и заверните каждую в фольгу.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, запекайте свеклу до мягкости (около 40-60 минут, в зависимости от размера). Готовность можно проверить, проткнув свеклу ножом - он должен входить легко.
- Достаньте свеклу из духовки, дайте ей немного остыть. Затем разверните фольгу и очистите от кожуры. Нарежьте свеклу дольками или кубиками.
- В миске смешайте микс салатов. Добавьте нарезанную свеклу, раскрошите козий сыр, посыпьте фисташками.
- В небольшой емкости смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Тщательно взбейте вилкой.
- Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей. Аккуратно перемешайте.
Креветки с апельсином и гранатом
Ингредиенты:
- очищенные креветки - 300 граммов;
- гранат - 1 штука;
- апельсин - 1 шт;
- свежий перец чили - 1/2 штуки;
- зеленый лук - 3-4 пера;
- оливковое масло - 1 столовая ложка.
- Для пряной смеси:
- прованские травы - 1 чайная ложка;
- паприка сладкая - 1/2 чайной ложки;
- чеснок гранулированный (или сухой) - 1 чайная ложка;
- гвоздика - 2 сушеных бутона;
- перец чили молотый - 1/4 чайной ложки;
- морская соль - 1/4 чайной ложки;
- свежемолотый черный перец - по вкусу.
Способ приготовления
- В ступке разотрите бутоны гвоздики и смешайте с прованскими травами, сладкой паприкой, гранулированным чесноком, молотым перцем чили, морской солью и свежемолотым черным перцем.
- Посыпьте очищенные креветки приготовленной пряной смесью и тщательно перемешайте, чтобы каждая креветка была покрыта специями.
- Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте креветки со всех сторон до золотистой корочки, примерно одну-две минуты с каждой стороны. Они должны стать ярко-розовыми и "загорелыми".
- Пока креветки жарятся, почистите гранат и отделите зерна. Свежий перец чили промойте, удалите семена и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Зеленый лук тонко нарежьте наискосок.
- Апельсин очистите от кожуры и белых пленок, вырежьте мякоть сегментами, стараясь сохранить их целыми.
- На большое сервировочное блюдо выложите подготовленные сегменты апельсина. Сверху равномерно распределите обжаренные креветки.
- Добавьте половину зерен граната, часть нарезанного зеленого лука и колец чили. Сверху посыпьте оставшимися зернами граната, зеленым луком и чили. При желании слегка посолите.
Телятина с пюре из сельдерея и соусом из белого вина
Ингредиенты:
- телячья вырезка - 600 граммов;
- сельдерей корень - 400 граммов;
- сливки - 100 миллилитров;
- белое сухое вино - 80 миллилитров;
- масло сливочное - 30 граммов;
- тимьян, соль, перец - по вкусу.
- Способ приготовления
- Обсушите мясо, натрите солью и перцем, а затем обжарьте на сильном огне со всех сторон до корочки. Далее доведите говядину до готовности (medium
- ) в духовке при 180 градусах (10-15 минут).
- Сельдерей очистите, нарежьте и отварите до мягкости. Слейте воду, а затем взбейте сельдерей с теплыми сливками и маслом до гладкости. Посолите по вкусу.
- В сковороду, где жарилось мясо, влейте вино и уварите его наполовину. Снимите с огня, добавьте масло и перемешайте.
- Подайте блюдо - сначала на тарелку выложите пюре из сельдерея, а сверху положите нарезанную телятину и полейте все соусом.
Утка, запеченная с яблоками и апельсинами
Ингредиенты:
- утка целая - 1,5-2 килограмма;
- яблоки - 3-4 штуки;
- апельсины - 1-2 штуки;
- лук репчатый - 1 штука;
- морковь - 1 штука;
- чеснок - 3-4 зубчика;
- розмарин или тимьян - 2-3 веточки;
- соль - по вкусу;
- перец черный свежемолотый - по вкусу;
- мед (по желанию для корочки) - 1-2 столовые ложки;
- масло растительное (для смазывания) - 1-2 столовые ложки.
Способ приготовления
- Утку тщательно промойте изнутри и снаружи, удалите остатки перьев, если есть. Обсушите бумажными полотенцами. Обрежьте лишний жир у гузки и шеи.
- Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте крупными дольками. Апельсин разрежьте пополам или на четвертинки. Лук нарежьте крупными перьями, морковь - крупными кольцами. Чеснок раздавите ножом.
- В отдельной миске смешайте соль, черный перец, измельченный тимьян или розмарин. Натрите утку этой смесью как снаружи, так и внутри.
- Наполните брюшко утки подготовленными яблоками, апельсинами, луком, морковью и чесноком. Зашейте разрез зубочистками или кулинарной нитью, чтобы начинка не выпала.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите утку на противень или в форму для запекания. Первые 30-40 минут запекайте утку при 180 градусах. Затем уменьшите температуру до 160-170 градусов и запекайте еще полтора-два часа. Периодически поливайте утку выделившимся жиром или соками со дна противня.
- Если хотите получить более хрустящую корочку, за 15-20 минут до готовности смажьте утку медом, разведенным с небольшим количеством воды, и увеличьте температуру до 190-200 градусов.
- Готовую утку выньте из духовки, накройте фольгой и дайте ей "отдохнуть" 15-20 минут перед нарезкой. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью и фруктами. Гарниром может служить картофельное пюре, рис или тушеная капуста.
Воздушная галета с грушами и миндалем
Ингредиенты:
- готовое слоеное или песочное тесто - 1 пласт (стандартного размера, около 250-300 граммов);
- груши - 3 штуки (среднего размера, лучше выбирать твердых сортов);
- миндальная мука - 2 столовые ложки;
- сахар - 2 столовые ложки;
- сливочное масло - 10-15 граммов.
Способ приготовления
- Груши вымойте, обсушите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. В отдельной миске смешайте нарезанные груши с двумя столовыми ложками сахара.
- Разверните пласт теста на подготовленном противне. Если используете слоеное тесто, можно слегка раскатать его. Посыпьте центр теста миндальной мукой, отступая от края примерно на три-четыре сантиметра.
- Аккуратно выложите ломтики груш поверх миндальной муки, оставляя свободными края теста.
- Загните свободные края теста на груши, формируя бортик галеты. По желанию можно слегка смазать края теста растопленным сливочным маслом и посыпать небольшим количеством сахара для более румяной и карамелизированной корочки.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень застелите пергаментной бумагой.
- Выпекайте галету в разогретой духовке 25-30 минут или до золотистого цвета теста и мягкости груш.
- Подавайте галету теплой, дополнив шариком холодного ванильного мороженого или ложкой натурального йогурта.
01.01.2026, 11:00 7701
Названы пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год, сообщили в фонде.
Расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Согласно методике, при расчете ПМД на 2026 год использованы следующие социально-экономические показатели на 2026 год, определенные законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы":
- минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции.
Напомним, что ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения вкладчика ежемесячной пенсией не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, рассчитываемая, исходя из текущих и прогнозных социально-экономических показателей, размеров минимальной пенсии, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, а также инфляции и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
01.01.2026, 08:00 8346
Что ждет казахстанцев в январе
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Налоговый кодекс
С 1 января 2026 года вводится в действие новый Налоговый кодекс. Кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.
Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.
Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение.
Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.
Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков.
Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.
Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%.
Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.
Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга.
С 2026 года вводится новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС
Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:
- добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;
- обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
- условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Постановке на учет по НДС не подлежат:
- государственные учреждения;
- филиалы;
- лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).
Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 000 МРП (2,6 млрд тенге).
Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.
Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения.
С 2026 года налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года.
Отмечается, что все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Ряд изменений в налогообложении имущества предусмотрен с 1 января 2026 года.
При исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет - 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году. Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года.
От уплаты налога на транспортные средства освобождаются крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам. Налог исключается на одно легковое моторное транспортное средство с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.
Исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D).
Также внесены следующие изменения:
В целях сокращения форм налоговой отчетности исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства и земельному налогу (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.
Отменяется обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на имущество, если годовая сумма налога не превышает 1 млн тенге. Если такая сумма будет менее 1 млн тенге, налогоплательщик, так же, как по земельному налогу и налогу на транспортные средства, будет представлять только декларацию и, соответственно, производить уплату по итогам года.
Вводится норма, согласно которой при изменении границ населенных пунктов земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения, перешедшие в черту населенных пунктов, будет исчисляться по ставкам для земель сельхозназначения, при условии использования таких участков в сельскохозяйственных целях.
Увеличены ставки оплаты за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.
По земельным участкам сельскохозяйственного назначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Республики Казахстан увеличена ставка по земельному налогу и плате за пользование земельными участками в 2 раза.
Увеличены ставки платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и за захоронение отходов производства и потребления объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.
Исключены из Налогового кодекса плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности, 7 видов государственной пошлины и 6 видов сборов.
С 5 января 2026 года стартует акция "Народный бухгалтер"
Акцию запустили в целях поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учета.
По данным КГД, акция начнется 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года.
Народный бухгалтер" - это бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса. Предприниматели смогут получить понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работы в информационных системах.
Основной формат - офлайн-прием на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах. График работы в первые месяцы январь-февраль 2026 года консультации 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10.00 до 13.00. С марта 2026 года консультации 2 раза в неделю.
Места приема будут обозначены специальными вывесками "Народный бухгалтер", с указанием графика работы и адреса. В рамках акции консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений и для разъяснения норм законодательства наиболее опытные сотрудники органов государственных доходов.
В Астане, Алматы и Шымкенте планируется определить отдельные места проведения консультаций, при возможности во всех районах города. В регионах консультации будут организованы на районном уровне, при необходимости - с выездами специалистов.
Также предусмотрены видеоконсультации и телефонная связь между районными и городскими управлениями в часы приема.
Помимо очных консультаций, предпринимателям будут доступны: онлайн-консультации через официальные ресурсы, вебинары (онлайн и офлайн), тематические консультационные сессии в отчетные периоды.
Взносы в ОСМС повысят с 2026 года
С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода.
Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".
С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний
Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. В него включены 11 заболеваний: туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия, цереброваскулярные болезни.
Из списка были исключены системные поражения соединительной ткани, ревматизм, сахарный диабет и детский церебральный паралич, что вызвало обеспокоенность в обществе.
В Минздраве сообщили, что исключенные заболевания теперь будут лечиться в рамках ОСМС.
Таким образом, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:
• сахарный диабет;
• детский церебральный паралич;
• системные поражения соединительной ткани;
• ревматизм.
При этом объем медицинской помощи не сокращается - изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС.
Первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других (...) Обновление перечня социально значимых заболеваний - это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов", - отметили в Минздраве.
Национальный каталог товаров
Применение Национального каталога станет обязательным с 1 января 2026 года. Система интегрируется с ключевыми государственными и коммерческими системами - госпланирование, таможенная система, ЭСФ, ретейлеры, ОФД, ККМ, товароучетные системы и электронные торговые площадки. Благодаря этому бизнес сможет автоматически выгружать и обновлять товарные карточки, участвовать в закупках и получать меры господдержки.
По данным Минфина, инициатива направлена на устранение дублирования справочников и создание единого цифрового эталона для товаров в таких сферах, как торговля, таможня, госзакупки, планирование и исполнение бюджета. Каталог позволит отслеживать товар от производителя до конечного потребителя, контролировать срок годности и бороться с контрафактом.
С января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech
С июля прошлого года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе.
Отдых в январе
В январе казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 12 выходных и 19 рабочих дней. А при шестидневной рабочей неделе - 7 дней отдыха и 24 рабочих дня.
- 1 и 2 января - праздничные выходные в честь Нового года;
- 3 и 4 января - выходные дни;
- 5 и 6 января - рабочие дни;
- 7 января - выходной день в связи с празднованием Рождества.
Школьник находятся на зимних каникулах - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.
Запрет на вывоз ГСМ
Запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортном вводится сроком на полгода: с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года. Запрет касается в том числе вывоза в страны ЕАЭС.
Также вводится запрет с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и битума нефтяного.
Повышение пенсий и пособий
Законом о республиканском бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено повышение с 1 января 2026 года всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.
Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит: 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер будет повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.
Кроме того, планируется увеличение пособий:
- пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 247 716 до 272 475 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми - со 157 280 до 173 000 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы - с 81 362 до 89 498 тенге, III группы - с 55 474 до 61 021 тенге.
Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
В Казахстане с 2026 года договоры на подачу поливной воды будут заключаться в электронном формате
В целях борьбы с черным рынком воды с 1 января 2026 года договоры между РГП "Казводхоз" и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате.
С 1 января 2026 года доходы физлиц будут рассчитываться налоговиками по-новому
Правила будут действовать в отношении физлиц, не состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой, а также в случаях нарушения порядка ведения учета, или утраты (уничтожения) учетной документации.
Органы госдоходов будут применять следующие виды косвенного метода определения дохода физического лица: метод прироста стоимости активов, метод учета затрат и метод учета движения средств на банковских счетах.
Для ведения расчетов органы госдоходов будут использовать следующие сведения:
- об остатках и движении денег на банковских счетах физического лица, о предоставленных кредитах физическому лицу и расходов на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам;
- об имуществе, находящемся на территории Казахстана, о расходах на медицину и образование, по сделкам и договорам физических лиц, в том числе договорам страхования, сделках физических лиц с ценными бумагами, биржевыми товарами и об отчислениях и выплатах по социальным платежам;
- об имуществе, находящемся в иностранном государстве, в том числе с льготным налогообложением;
- из форм налоговой отчетности, представленные физическими и юридическими лицами;
- полученные по результатам форм налогового и таможенного контроля и др.
В случае, если доходы физлица, отраженные в налоговой отчетности, не соответствуют его расходам, произведенным на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, органы государственных доходов определяют доход и налог на основе произведенных им расходов с учетом доходов прошлых периодов. При отсутствии у физического лица документов, подтверждающих стоимость активов, в том числе объектов незавершенного строительства, транспортных средств, земельных участков, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и иного имущества в доход данного физического лица включается рыночная стоимость указанного актива.
С 1 января 2026 года вводится новый критерий контроля мобильных переводов
Нововведением является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Теперь вводится дополнительное условие: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
Контроль за банкоматами ужесточат в Казахстане
С 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.
Кроме того, банковские данные казахстанцев будут передавать в КГД.
Критерием отнесения операции к имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности является получение одним физлицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для ведения бизнеса, итоговая сумма которых за итоговый период превышает 12-кратный размер МЗП, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет
Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию". Приказом предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года. Срок ввода в действие утвержденных тарифов - 1 января 2026 года.
Напомним, что до конца I квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено.
В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо
Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 1049 утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо. Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
бензин - 38 134 тенге за тонну;
дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:
бензин - 38 634 тенге за тонну;
дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 634 тенге за тонну.
Импорт
бензин - 38 134 тенге за тонну;
дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года
Январское ЕНТ
Тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля. В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
Отмечается, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.
В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий также не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Напомним, с 2027 года в Казахстане начнут тестировать новый формат ЕНТ.
Казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно
С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.
Квоты на иностранных работников в 2026 году изменятся
Со 2 января 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Квота на привлечение иностранных работников в 2026 году составит 0,25% от численности рабочей силы в Казахстане.
В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей. На 2026 год общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.
Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом: 726 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 402 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 5 893 и 3 131 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4 994 человек.
Кроме того, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике.
По данным Минтруда, по состоянию на 1 декабря 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 103 иностранных гражданина.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 817 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 334,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства - 4 993 человека, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 2 316 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 235 человек, обрабатывающей промышленности - 1 155 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 5 604 человека, Узбекистан - 2 110 человек, Турция - 1 036 человек, Индия - 943 человека.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года, в связи с заявками местных исполнительных органов, приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.
С августа 2025 года, в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, приказом министра общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц. На сегодняшний день с учетом потребности регионов данная квота сокращена до 16,7 тыс. единиц.
В Казахстане расширен перечень социально значимых продовольственных товаров
В него включено 31 наименование продуктов питания:
- Мука пшеничная первого сорта
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
- Рожки
- Крупа гречневая (ядрица)
- Рис шлифованный (круглозерный)
- Картофель
- Морковь столовая
- Лук репчатый
- Капуста белокочанная
- Помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные")
- Огурцы (кроме сорта "корнишоны")
- Яблоки
- Сахар белый - сахар-песок
- Масло подсолнечное
- Говядина с костями
- Говядина бескостная
- Мясной фарш
- Баранина, включая бескостную
- Конина, включая бескостную
- Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
- Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
- Куры (тушка)
- Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного)
- Кефир 2-3% жирности (за исключением безлактозного)
- Сметана (за исключением безлактозной)
- Творог: 5-9% жирности (за исключением безлактозного)
- Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности
- Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров)
- Яйцо куриное (I категория)
- Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)
- Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров будет расширен временно для сдерживания спекулятивного роста цен и обеспечения доступности продуктов первой необходимости для населения. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал.
01.01.2026, 00:31 64196
Обзор основных событий 2025 года по версии Kazakhstan Today
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2025 году.
В КАЗАХСТАНЕ ПРИНЯТ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
Стоит отметить, что, бизнес-сообщество Казахстане не раз высказывалось против отдельных положений кодекса.
К примеру, в сентябре в НПП "Атамекен" заявили, что планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство. Основной причиной беспокойства являлось введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивал на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
В октябре представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг. По мнению авторов петиции, "эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации". Однако петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким. Она планирует обжаловать решение и обратиться в Конституционный суд. Специалист также направила обращение президенту.
Между тем правительство приняло решение о введении ряда мер для снижения негативного влияния на МСБ в связи с введением нового Налогового кодекса. В КГД заявили о внесении изменений в новый кодекс по специальному налоговому режиму.
В частности, вводится СНР для самозанятых; для малого и среднего бизнеса сохраняется СНР на основе упрощенной декларации; крестьянские и фермерские хозяйства, ранее применявшие СНР для КФХ, продолжат уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам. В правительстве заверили, что применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков.
В начале ноября Минздрав заявил, что в стране планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС. Сообщалось, что для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Особое внимание, отметил он, надо уделить совершенствованию налогового администрирования.
Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения. Также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Министр финансов РК Мади Такиев отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии. Между тем, как сообщают СМИ, на фоне налоговой реформы предприниматели из Казахстана начали регистрировать ИП в Кыргызстане.
ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В начале августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.
По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.
Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.
СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В БАГАНАШЫЛЕ ПОТРЯСЛО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В начале марте 2025 на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал. Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений. Сами сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Через несколько дней Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
В июле в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей все-таки состоится. Сообщалось, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов, а перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. Также было поручено провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице и взять объект на баланс города Алматы.
В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводилось администрацией президента. После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении. В частности, в ответ на повторный запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Стоит отметить, что результаты расследования по резонансному инциденту еще неизвестны.
В октябре заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков на пресс-конференции в РСК сообщил, что воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр на период ремонта. В декабре аким города Дархан Сатыбалды уточнил, что новое здание детского дома в Баганашыле намерены ввести в эксплуатацию в сентябре-октябре 2026 года. Об этом сообщают СМИ.
КАЗАХСТАН СОБРАЛ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА
В 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
Рекордные результаты отмечены не только по зерновым - впервые в истории Казахстан собрал около 1 млн тонн бобовых, а также значительный объем масличных культур.
Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га. В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года.
Как пояснили в правительстве, большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенних полевых работ. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге.
В конце октября по линии Аграрной кредитной корпорации был начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года. Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге было подано заявок на 253 млрд тенге, это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тысяч единиц сельхозтехники.
Стоит отметить, что высокие показатели урожая создали прочную основу не только для внутреннего продовольственного обеспечения, но и для экспорта казахстанской сельхозпродукции на внешние рынки.
В частности, по данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. В нацкомпании также отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8%, Кыргызстан - в 2 раза, Афганистан - на 28,8%.
ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА ЗАСТРОЙКУ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ АЛМАТЫ
Застройка верхней части Алматы на протяжении многих лет вызывала острые споры среди горожан и экспертов. В начале августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части города.
Позже в управлении городского планирования и урбанистики уточнили, что запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова. Отмечалось, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.
Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Кроме того, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.
В октябре в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье. Запрет уже вступил в силу.
Также в ноябре акимат Алматы зарезервировал 30 земельных участков в разных районах города на 20 лет. Позже в управлении земельных отношений мегаполиса уточнили, что участки будут использованы в соответствии с генеральным планом города Алматы для государственных нужд.
ИТОГИ АЗИАДЫ-2025 В КИТАЕ: КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 4-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ И ЗАВОЕВАЛ 20 МЕДАЛЕЙ
В 2025 году в китайском городе Харбине прошли зимние Азиатские игры - 2025. По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых. Страна заняла четвертое место в общекомандном зачете.
В частности, золотые медали завоевали биатлонист Владислав Киреев и мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике. Как отмечали в НОК, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая. Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОЯВИЛОСЬ В КАЗАХСТАНЕ
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Кроме того, перед правительством была поставлена задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. Позже указом главы государства Минцифры было реорганизовано в Министерство ИИ. Новое ведомство возглавил Жаслан Мадиев.
Еще одним важным событием стало подписание лидерам Казахстана закона "Об искусственном интеллекте" в ноябре 2025 года. Законом были введены основополагающие принципы функционирования систем ИИ. Кроме того теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач, а на собственников и владельцев были возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем ИИ.
Также в августе в Казахстане был создан цифровой штаб. Как пояснили в правительстве страны, оперативное принятие штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ. В сентябре штаб принял ряд решений по внедрению искусственного интеллекта.
Кроме того, значимым достижением стал запуск суперкомпьютера в Астане. Церемония состоялась в июле. Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе. Как отметили в Акорде, суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании. В ноябре в Министерстве ИИ заявили, что суперкомпьютер Alem.Cloud занял 86 место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира - TOP500.
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАЛКИНГ, ПРИНУЖДЕНИЕ К БРАКУ И ДРОППЕРСТВО
В 2025 году в Казахстане были внесены важные изменения в уголовное законодательство. В частности, в середине июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".
В сентябре вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
Еще одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
Теперь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
Также в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья, устанавливающая ответственность за дропперство - предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях. Как пояснили в МВД, Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
Теперь в зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре в стране уже было зарегистрировано 10 уголовных дел по фактам дропперства.
В КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ
В июле 2025 года на территории Западно-Казахстанской области официально начался отстрел сайгаков, который был временно приостановлен еще зимой прошлого года. Работы по "регулированию численности" степных антилоп продлились до концам ноября. Как пояснили тогда в акимате региона, меры направлены на " поддержания естественного баланса, предотвращения вреда пастбищным угодьям и защиты сельскохозяйственных угодий".
Работы проводились специализированными бригадами, а мясо отстрелянных животных отправили на на переработку. В целом порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане.
В декабре стало известно, что Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака. В Минэкологии заверили, доходы от регулируемой международной торговли рогами пойдут на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.
В то же время тема вызвала широкий общественный резонанс: часть общества поддержала решение, другие выразили обеспокоенность судьбой редкого вида, численность которого удалось восстановить благодаря многолетним программам охраны.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
В КАЗАХСТАНЕ ВЫНЕСЕНЫ ПРИГОВОРЫ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ
В июне 2025 года в Талдыкоргане прошло судебное разбирательство по резонансному делу Шерзата Полата. 16-летний парень был убит в Талгаре в еще начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. На скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе несовершеннолетний, а рассмотрение дела проходило в открытом судебном заседании. Также велась онлайн-трансляция. Главный обвиняемый Шынасыл Абзал приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю назначено 20 лет лишения свободы, Тоқтаубаеву Азамату - 15 лет лишения свободы, Ильясову Нуркиясу - 9 лет лишения свободы, Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему Ы. по статье о недонесении о преступлении назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы.
Еще одним резонансным разбирательством стало дело главы главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана еще осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.
Также громким стало задержание экс-главы "Астана LRT" Талгата Ардана в Анталье в мае 2025 года. Он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы еще в 2024 году. Его признали виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями, вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия.
Тем временем по словам акима Астаны Жениса Касымбека, сам LRT запустят уже в начале 2026 года.
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В 2025 году жители Казахстана отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В стране в честь юбилея Победы был реализован обширный план мероприятий. В частности, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, было принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Кроме того, в Астане состоялся масштабный военный парад и праздничный концерт. А в Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). Потомки участников Великой Отечественной войны прошли по улицам города с их портретами. Колонну участников акции возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций. Завершилось шествие торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы. В акции приняли участие более 30 тысяч человек.
Также в День Победы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев прошла масштабная концертная программа, а вечером алматинцев ждало уникальное световое шоу с участием более 500 дронов. Кроме того, в честь юбилея Нацбанк РК выпустил посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты.
Информационное агентство Kazakhstan Today продолжает публикацию обзора "Социальная деградация", в котором собраны события и тенденции, вызвавшие широкий общественный резонанс в Казахстане. Материалы обзора доступны в разделе "Мнения / Тренды". Кроме того, агентство продолжает вещание интернет-телевидения.
31.12.2025, 19:50 41461
С наступающим Новым годом!
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с наступающим Новым 2026 годом!
Наша редакция желает вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и уюта вашему дому и душевного равновесия! Успеха в делах и достатка! Пусть новый год подарит вам радостные события и реализует самые заветные желания!
Мира, любви и взаимопонимания всей нашей планете, дорогие друзья!
31.12.2025, 13:58 49916
В Алматы полиция несет службу в усиленном режиме
В местах массового скопления людей, на центральных улицах и в жилых районах увеличено количество нарядов полиции
Алматы. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы усилены меры по обеспечению общественной и дорожной безопасности в предновогодние и праздничные дни, сообщает Polisia.kz.
Как сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Алматы Серик Шумаев, в местах массового скопления людей, на центральных улицах и в жилых районах увеличено количество нарядов полиции и патрульных экипажей.
Особое внимание уделяется профилактике правонарушении в общественных местах, а также обеспечению безопасности детей и несовершеннолетних в праздничные дни. Полицейские призывают граждан соблюдать правила общественного порядка, не нарушать тишину в жилых дворах и ответственно относиться к безопасности детей и пожилых людей. Полиция продолжит системную профилактическую работу и будет реагировать на все факты правонарушении в установленном порядке", - сказал полицейский.
31.12.2025, 11:21 55046
Гороскоп на 2026 год для всех знаков зодиака
Гороскоп на 2026 год говорит, что это время не про случайное везение. Это год, когда Вселенная достает свой блокнот и говорит: "Ну что, проверим, кто делал выводы?", сообщает Rambler.
Юпитер щедро открывает двери, но только тем, кто действительно готов войти. Сатурн сидит на пороге с галочкой - не пугает, но смотрит строго: все, что построено на иллюзиях, рассыпается, все, что честно - расцветает. Это год фильтрации: людей, смыслов, приоритетов.
Марс дает движение, но не хаотичное - целенаправленное. Венера учит выбирать тепло, а не драму. Меркурий заставит нас говорить прямо, а не "между строк". 2026-й - это про взрослое "да" и осознанное "нет". Он не наградит спонтанных, зато благословит тех, кто идет вглубь. Все, что казалось "пока не время", наконец дозрело. Все, что давно хотелось начать, теперь не страшно.
Весна - точка пробуждения
Юпитер в этот период открывает новые пути: работа, обучение, переезды, судьбоносные встречи. Это момент, когда Вселенная шепчет: "Пора". Для кого-то это будет скачок вверх, для кого-то - смелое "отпустить". Но в обоих случаях - освобождение.
Лето - фаза проверки
Сатурн немного охладит пыл, чтобы напомнить: без структуры любое чудо тает. Возможны временные застои, переоценка целей, эмоциональные "провисания". Но именно в это время формируется крепкий фундамент - тот, на котором потом все держится.
Осень - время вознаграждения
Юпитер снова ускоряет процессы: приходят плоды всего, что вы делали с душой. Финансы растут, карьеры выравниваются, любовь становится честнее. Венера дарит долгожданное тепло - не вспышку, а стабильное сияние. А ближе к декабрю многие почувствуют: "Я больше не тот человек, который начинал этот год - я лучше".
2026 - это не просто новый цикл. Это апгрейд всей системы. Жизнь становится проще, когда перестаешь притворяться. И если 2025 был годом внутреннего напряжения, то 2026 - год внутреннего выдоха. Он не обещает идеала, но гарантирует движение - честное, живое, реальное.
Главные советы от звезд:
- Не сопротивляйтесь переменам - вы и есть они.
- Сохраняйте чувство юмора - оно сильнее паники.
- Идите туда, где страшно, но любопытно - именно там начнется ваше "дальше".
- Мантра года: "Я не жду, когда все сложится - я собираю мир заново, по-своему".
ГОРОСКОП ДЛЯ ОВНА НА 2026 ГОД
Ну что, Овен, пристегнулись? 2026 - это ваш год, когда удивляет каждый день. Он начнется с внутреннего взрыва: Марс включает турборежим, и вы чувствуете, как адреналин наконец снова работает в вашу пользу. Все, что буксовало, срывается с места. Вы больше не ждете разрешения - вы сами себе зеленый свет.
Гороскоп для Овна на январь - март 2026 года
Первая треть года - чистый марш-бросок. Возможен карьерный рывок, внезапная смена курса или шанс, от которого дух захватывает. В голове крутится "пора", и вы действительно начинаете действовать. Только аккуратно: Марс в силе, но импульсивность на пике. Не ввязывайтесь в споры, особенно на работе - там, где можно выиграть делом, не стоит терять время на доказывания. В финансах - первые результаты ваших прошлогодних усилий, но деньги любят расчетливость. В личном - жара. Любовь у Овнов в 2026-м не просто страсть, а фейерверк с элементами риска.
Гороскоп для Овна на апрель - июнь 2026 года
Юпитер открывает перед вами дверь туда, где "все серьезно". Работа, проекты, признание - все вдруг становится возможным. Вы входите в фазу роста, где любая инициатива может стать судьбоносной. Это время крупных шагов: новое направление, переезд, повышение или даже бизнес с нуля. Венера в этот период зажигает любовную линию - кто-то услышит "я тебя люблю", кто-то поймет, что любовь - это не буря, а уверенность. Главное - не забывайте про себя: чем больше отдаете, тем важнее держать внутренний огонь под контролем.
Гороскоп для Овна на июль - сентябрь
Сатурн решает проверить, не слишком ли вы зазнались после успеха. Настроение скачет, мотивация проседает, хочется все бросить и уехать на край света. Не спешите с решениями - этот период не обвал, а проверка. Отдохните, пересоберите силы, уберите шум. Марс снова напомнит: победа - это не постоянное движение, это умение вовремя остановиться и зарядить аккумуляторы. Следите за здоровьем: ваш двигатель - тело, а не кофе и амбиции.
Гороскоп для Овна на октябрь - декабрь
Гороскоп на 2026 год для знака Овна говорит, что финал года - как сцена триумфа. Юпитер возвращает удачу, дела идут вверх, и вы наконец чувствуете: "Вот ради этого я шел". Осень принесет серьезное предложение - контракт, признание, шанс, который укрепит ваш статус. В любви - стабильность после штормов: теперь не страсть рулит вами, а уверенность. К концу года вы станете тем, кто не просто действует, а управляет энергией. 2026 - это год, когда вы перестаете быть героем без плана и превращаетесь в режиссера собственной жизни. Громко, смело, без извинений.
Мантра года: "Я не гашу пламя, я учусь им управлять"
Лучшее время: апрель, июнь и октябрь - моменты, когда весь мир будто синхронизируется с вашим сердцем.
ГОРОСКОП ДЛЯ ТЕЛЬЦА НА 2026 ГОД
Тельцы, 2026-й для вас - год, когда вы наконец скажете: "Я не спешу. Я просто все делаю правильно". И это будет правдой. После пары лет качелей жизнь перестает трясти, и вы медленно, но уверенно берете реванш. Сатурн теперь ваш союзник: он дает структуру, выносливость и то редкое чувство, когда "контроль" перестает быть словом из офисных тренингов, а становится состоянием души.
Гороскоп для Тельца на январь - март 2026 года
Начало года - не взрыв, а тлеющий уголь, который вы сами раскручиваете в пламя. Вы четко понимаете, чего хотите, и начинаете действовать - без истерик, без показухи, но с фундаментом. Финансы стабилизируются, особенно у тех, кто умеет считать, а не надеяться. В карьере - шанс на усиление позиций, кто-то получит повышение, кто-то - новое направление. Марс добавит уверенности: вы звучите громче, даже если говорите тихо. В любви - усталость от игр: хочется настоящего. И если рядом человек, с которым спокойно, - это уже победа.
Гороскоп для Тельца на апрель - июнь 2026 года
Юпитер открывает поле возможностей. Может прийти проект, который сначала кажется неподъемным, но именно он вытянет вас на новый уровень. Все, что связано с деньгами, бизнесом, землей и делами "рук и разума" - идет в рост. Главное - не тормозите от страха потерять стабильность: звезды на вашей стороне. Весна - период, когда вы становитесь магнитом для хороших событий. Венера усиливает харизму: привлекательность, уверенность, стиль - все работает на вас. В отношениях - новая страница: кто-то решит строить семью, кто-то осознает, что пора уйти, чтобы не застрять.
Гороскоп для Тельца на июль - сентябрь 2026 года
Сатурн напомнит, что рост - не марафон без сна. Возможна усталость, апатия, ощущение, что жизнь идет "по второму кругу". Не паникуйте - это фаза проверки. Вам нужно сбросить то, что мешает двигаться дальше. Если чувствуете, что отношения тянут вниз - время отпустить. Если работа выжала все - отпустите тоже. Освобождение даст место новому потоку. Здоровье потребует внимания - особенно питание и режим.
Гороскоп для Тельца на октябрь - декабрь 2026 года
Финал года - как тихий триумф. Без фанфар, но с уверенностью в каждом шаге. Деньги идут стабильным потоком, появляются первые результаты всего, во что вы вкладывались весной. Юпитер поддержит те, кто рискнул - инвестиции, проекты, переезды, все окупается. Венера добавит тепла - к концу года отношения становятся глубже и спокойнее. Ощущение "я на своем месте" наконец перестает быть мечтой.
Гороскоп для Тельца на 2026 год - не про скорость, а про мощь. Вы перестаете доказывать и начинаете излучать. Вас слышат, вам верят, за вами идут. И самое приятное - вы никому ничего не должны.
Мантра года: "Я не гонюсь за землей - я сам становлюсь почвой, где все растет".
Лучшее время: март, июнь и ноябрь - периоды роста, признания и финансовой стабильности.
ГОРОСКОП ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ НА 2026 ГОД
Близнецы, 2026 год будто создан, чтобы вы снова почувствовали азарт жизни. Это ваш личный сериал: быстрый монтаж, острые диалоги и непредсказуемый сюжет. Юпитер вдохновляет и расширяет горизонты - все, что связано с идеями, людьми, обучением и перемещениями, будет фонтанировать. А Сатурн из-за кулис строго напоминает: "гениально - не значит безответственно".
Гороскоп для Близнецов на январь - март 2026 года
Год начинается на скорости света. В голове кипит миллион мыслей, и половина из них реально может стать проектами. Вас зовут на встречу, в команду, на обучение - все сразу. Важно: выбирать, а не хватать. Меркурий (ваш управитель) подталкивает к переговорам, контрактам, презентациям - используйте силу слова. Финансово - нестабильность, но перспективно. В отношениях - легкие флирты, новые знакомства, немного хаоса, который вы почему-то обожаете.
Гороскоп для Близнецов на апрель - июнь 2026 года
Юпитер делает ход конем: появляются предложения, которые невозможно игнорировать. Это время для старта крупных идей, переезда, запуска своего дела или работы мечты. Возможен карьерный рост, особенно у тех, кто умеет работать с информацией, коммуникацией, творчеством. Весной может появиться человек, который скажет что-то простое - и вы вдруг поймете: "Вот оно, направление". Венера добавляет романтики, поездок, вдохновения. Вы на пике обаяния - используйте его с умом.
Гороскоп для Близнецов на июль - сентябрь 2026 года
Сатурн нажимает на тормоз. После эйфории приходит "честная проверка": кто вы без внешнего одобрения? Возможны трудности на работе, разногласия в команде, недопонимания в любви. Не рубите с плеча - это фаза взросления, а не провал. Поддерживайте нервную систему: меньше экранов, больше воздуха. Займитесь телом, а не только идеями - реальность вас благодарит, когда вы перестаете витать в облаках.
Гороскоп для Близнецов на октябрь - декабрь 2026 года
Вы снова в игре - только теперь с четким планом. К концу года вы не просто "ищете себя" - вы знаете, где ваш потенциал монетизируется. У многих - повышение, коллаборации, рост аудитории или клиентов. В любви - осознание: либо это настоящее, либо пора прощаться без сожалений. Юпитер подкинет шанс, о котором вы мечтали в начале года. И, что приятно, вы уже готовы его удержать.
Гороскоп для Близнецов на 2026 год говорит, что это ваш год перемен, но теперь вы не заложник ветра - вы тот, кто им управляет. Все, что казалось случайным, выведет вас туда, где вы должны быть. Главное - не терять чувство юмора и легкость.
Мантра года: "Я не ищу стабильность - я создаю движение, в котором мне спокойно".
Лучшее время: февраль, май и октябрь - идеальные месяцы для решающих встреч и карьерных стартов.
ГОРОСКОП ДЛЯ РАКА НА 2026 ГОД
Раки, для вас 2026-й начнется тихо. Без громких стартов, без фейерверков - но с ощущением, что где-то внутри все перестраивается. Это как весна после долгой зимы: пока никто не видит, под снегом уже растет новая жизнь. Вы почувствуете: пришло время закрыть старые двери и перестать цепляться за то, что перестало быть вашим. Марс в первой трети года придаст решимости - вы наконец скажете то, что давно зрело, или примете решение, от которого зависнет целая глава вашей истории.
Гороскоп для Раков на январь - март 2026 года
Период внутренней перезагрузки. Хочется уединения, покоя, переосмысления. Не сопротивляйтесь - звезды специально сбавляют темп. Это время понять, что вас действительно питает. Возможно, смена работы или крутой поворот в карьере - поначалу страшно, но именно он запустит цепочку счастливых случайностей. В отношениях - честность. Вы или открываетесь, или уходите. Все, что "на полуслове", в 2026-м не выживает.
Гороскоп для Раков на апрель - июнь 2026 года
Юпитер включается на полную мощность. Открываются перспективы, особенно в сфере денег, карьеры и личного развития. Возможно предложение, от которого вы откажетесь по привычке ("слишком хорошо, чтобы быть правдой") - зря. Это ваш шанс. Весна - идеальное время для крупных решений: переезд, запуск дела, смена круга общения. Венера зажигает романтику - возможна встреча, после которой вы забудете, что такое одиночество.
Гороскоп для Раков на июль - сентябрь 2026 года
Вот тут Сатурн решит проверить, насколько вы научились не убегать от реальности. Возможны семейные вопросы, обязательства, бытовые стрессы. Вас будут тянуть в прошлое, и придется выбирать: снова идти по знакомому кругу или двинуться дальше. Здоровье - под вниманием: меньше нервов, больше сна, больше воды, меньше "я справлюсь сам". Вы не одиноки, просто привыкли не просить о помощи.
Гороскоп для Раков на октябрь - декабрь 2026 года
Гороскоп для Рака на 2026 год говорит, что финал года - это вы, спокойный и уверенный, как море перед рассветом. Работа приносит результаты, отношения становятся устойчивыми, внутренний хаос уходит. Вы наконец начинаете жить не в защитной позе, а в принятии. Юпитер дарит приятные совпадения - может, поездку, может, встречу, может, просто ощущение "я дома". Конец года наполнен теплом и уверенностью: да, вы прошли не зря.
2026 - год эмоциональной чистки и мягкого возрождения. Все, что уходит, освобождает место для настоящего. Вы перестаете спасать других и начинаете заботиться о себе - и именно в этот момент все вокруг наконец становится на свои места.
Мантра года: "Я не прячусь в раковину - я строю в ней мир".
Лучшее время: апрель, июнь и ноябрь - периоды, когда судьба говорит с вами на языке совпадений.
ГОРОСКОП ДЛЯ ЛЬВА НА 2026 ГОД
Львы, в 2026-м жизнь перестает быть черновиком. Все, что раньше казалось "паузы ради подготовки", оказывается репетицией перед премьерой. Юпитер снова светит вам в спину, Марс добавляет в кровь воли и драйва, а Венера обещает сюжетную линию, от которой подрагивает пульс. Но! Сатурн - ваш режиссер без улыбки - будет ставить ограничения, проверяя: блеск ли это или просто вспышка. Так что играть придется не громко, а точно.
Гороскоп для Львов на январь - март 2026 года
Начало года - словно вы стоите за кулисами, слышите аплодисменты и ждете, когда поднимется занавес. И вот - момент! Приходит шанс заявить о себе: работа, где можно показать лидерство, проект, где решающее слово - ваше. Важно не переиграть: мир сейчас ценит уверенность без пафоса. В финансах возможен рост, но аккуратнее с рисками. В отношениях - жара. Вас тянет на большие чувства и громкие жесты, но звезды советуют: попробуйте тишину - она звучит громче.
Гороскоп для Львов на апрель - июнь на 2026 год
Юпитер поднимает вас на новую орбиту. Все, что связано с карьерой, влиянием, публичностью, - идет вверх. Может прийти предложение, от которого замирает сердце, или человек, который вдохновит на рывок. Но Сатурн напоминает: за вспышкой должна быть основа. Не хватайтесь за каждый луч прожектора - выбирайте свой. Венера усиливает харизму, и вы буквально светитесь. Любовь, вдохновение, признание - все рядом. Главное - не сжечь себя этим светом.
Гороскоп для Львов на июль - сентябрь на 2026 год
Лето даст передышку. Возможно, вы переоценили силы или устали играть роль "вечно сильного". Отдохните. Перестаньте тащить все на себе - пусть другие тоже попробуют. Сатурн тормозит, но с любовью: он не против успеха, он против выгорания. Отношения могут пройти через проверку. Если рядом человек, который не боится вашей силы - это надолго. Если боится - отпускайте без драмы.
Гороскоп для Львов на октябрь - декабрь на 2026 года
Финал года - золотой кадр. Вы стоите на сцене, а зрители аплодируют стоя. Все, что вы выстраивали последние годы, начинает приносить отдачу. Деньги, признание, статус - не из ниоткуда, а по заслугам. Венера добавляет романтики: пара, начавшаяся весной, становится чем-то реальным. Одинокие Львы получают шанс на встречу, после которой уже не хочется искать. Юпитер к концу года словно подмигивает: "Теперь веришь, что заслужил?".
Гороскоп для Льва на 2026 год - ваш ренессанс. Не без испытаний, но и без фальши. Вы больше не играете "яркого", вы просто светите. И знаете что? Мир вас видит.
Мантра года: "Я не ищу сцену - я сам ею становлюсь".
Лучшее время: апрель, август и декабрь - три акта вашего триумфа.
ГОРОСКОП ДЛЯ ДЕВЫ НА 2026 ГОД
Дева, если бы 2026-й был книгой, она начиналась бы словами: "Я устала быть идеальной, теперь хочу быть счастливой". Сатурн берет вас под крыло и заставляет все структурировать: время, эмоции, цели. Да, местами будет ощущение, будто вы сдали жизнь на переучет. Но Юпитер шепчет: "Ты делаешь все правильно". Этот год - про качество, не количество, и про зрелость, которая не убивает легкость.
Гороскоп для Девы на январь - март 2026 года
Старт года - ясный, чистый, без тумана. Мозг в фокусе, руки в деле, сердце - осторожно открыто. Возможно повышение, предложение, которое вы заслужили, или новая роль, где все зависит только от вас. Главное - не сомневаться в своем уровне. Меркурий дает отличное время для планирования и обучения. В финансах - аккуратный, но уверенный рост. В любви - честный разговор. И пусть он будет не идеальным - зато настоящим.
Гороскоп для Девы на апрель - июнь 2026 года
Юпитер раскрывает двери: приходит вдохновение, вы начинаете видеть перспективу. Это идеальный период для проектов, которые требуют системности и стиля - дизайн, обучение, медицина, организация. Вас замечают, слушают, уважают. Венера делает вас мягче: появляется желание заботиться не по долгу, а по зову сердца. Возможен роман с оттенком интеллекта - любовь, где вас понимают словами, а не драмой. Весна для Дев - как воздух после дождя: все свежее, ясное, спокойное.
Гороскоп для Девы на июль - сентябрь 2026 года
Сатурн притормаживает события. Что-то идет медленнее, чем хотелось бы, но это защита, не препятствие. Звезды говорят: "не гони результат, гони осознанность". В это время стоит заняться телом - питание, сон, спорт. Переутомление и критичность могут обостриться, если вы снова начнете брать слишком много на себя. Отпустите. Иногда лучший контроль - это отпускание.
Гороскоп для Девы на октябрь - декабрь 2026 года
Финал года - ваше "награда нашла героя". Все, что вы делали с усердием, наконец приносит результат. Юпитер и Венера соединяются в вашу пользу - успехи, стабильность, эмоциональная ясность. Это время для закрепления позиций и получения заслуженного уважения. В личной жизни - доверие, спокойствие и то самое ощущение "я дома". Вы перестаете доказывать, что все можете - и просто живете, зная, что можете все. Гороскоп для Девы на 2026 год говорит, что это год внутреннего апгрейда и тихих побед. Без салютов, но с настоящим ощущением: "все, наконец-то на своих местах". И да, вы заслужили эту гармонию.
Мантра года: "Я не исправляю мир - я делаю его красивее, просто будучи собой".
Лучшее время: март, май и октябрь - периоды ясности, признания и эмоционального тепла.
ГОРОСКОП ДЛЯ ВЕСОВ НА 2026 ГОД
Весы, 2026-й не даст вам спокойно стоять на месте - да и зачем? Сатурн в этом году заставит выбрать: либо вы балансируете ради чужого комфорта, либо, наконец, находите собственную ось. Зато Юпитер подбрасывает приятные бонусы: новые союзы, вдохновение, признание. Венера (ваша хозяйка, между прочим) обещает, что любовь в этом году - не просто чувство, а искусство. Главное - не путать гармонию с привычкой.
Гороскоп для Весов на январь - март 2026 года
Начало года - будто вы просыпаетесь после долгого сна. Мир снова яркий, идеи идут потоком, а вы - полны желания менять все: стиль, работу, отношения. Не сдерживайтесь, но не разбрасывайтесь. Марс даст энергию, но и импульсивность. Отличное время для креативных проектов, переездов, новых знакомств. В финансах - легкий рост, если перестанете бояться брать инициативу. В любви - искра. Тот, кто был "просто симпатией", может внезапно стать кем-то гораздо важнее.
Гороскоп для Весов на апрель - июнь 2026 года
Юпитер выводит вас в свет. Возможны предложения, сотрудничества, контракты - особенно в сферах искусства, медиа, преподавания. Это время, когда стоит говорить "да", даже если страшно. Венера усиливает магнетизм, и вы очаровываете без усилий. В отношениях - яркость, но и напряжение: если связь не выдерживает честности, она треснет. Пусть. Все, что настоящее, только крепнет. Весна для вас - экзамен на искренность.
Гороскоп для Весов на Июль - сентябрь 2026 года
Сатурн врубает "режим реальности": работа требует больше времени, чем хотелось бы, и баланс "душа-тело" снова под угрозой. Вы устали всем нравиться, и это прекрасно - наконец-то. Возможно, смена приоритетов: меньше показухи, больше смысла. В этот период важно не терять темп, но и не загонять себя. Организуйте личное пространство, восстановите здоровье, перестаньте брать чужие задачи. Лето - время самоценности.
Гороскоп для Весов на октябрь - декабрь 2026
Финал года - вы снова в равновесии, но на другом уровне. Юпитер и Венера приносят вам заслуженные плоды: стабильность, признание, комфорт. В карьере - успех без выгорания. В отношениях - теплота без драмы. Возможно возвращение старого друга или человека, с которым история так и не была дописана. На этот раз - без хаоса. Конец года приносит редкое ощущение: "я - в центре, и мне спокойно".
Гороскоп для Весов на 2026 год говорит, что это ваш год честности. Вы наконец перестаете пытаться быть "идеальными" и становитесь живыми. И знаете, что случается с Весами, когда они настоящие? Мир сам начинает к ним тянуться.
Лучшее время: апрель, июль и октябрь - фазы, когда вдохновение и результат идут рука об руку.
Мантра года: "Я не ищу баланс - я им дышу".
ГОРОСКОП ДЛЯ СКОРПИОНА НА 2026 ГОД
Скорпионы, для вас 2026-й начинается, как сцена из фильма, где вы идете по горящему мосту, не оглядываясь. Все, что давно отжило, само отвалится: связи, обязательства, сомнения. Кету (планета кармических чисток) берет вас за руку и мягко говорит: "Пора отпустить". Сатурн помогает вам вырасти, а Юпитер - подняться после любого падения. Это год трансформации, когда боль - это просто сигнал о росте.
Гороскоп для Скорпиона на январь - март 2026 года
Первый квартал - как гром после затишья. Возможен кризис, но он честный. Что-то закончится - проект, отношения, старая роль. И слава богу. Марс, ваш управитель, добавляет дерзости: вы не ждете, пока судьба решит, вы решаете сами. Это мощное время для финансового маневра: инвестиции, смена стратегии, новая работа. Главное - действовать с холодной головой и горячим сердцем. Любовь в начале года может быть как буря: захватывает, но требует выдержки.
Гороскоп для Скорпиона на апрель - июнь 2026 года
Юпитер разворачивает сценарий: приходит свет после долгого тоннеля. Новые люди, предложения, сотрудничества. Все, что связано с обучением, психологией, стратегией, исследованием, - идет в гору. Весна - время перерождения, когда вы снова чувствуете азарт. Венера дарит шанс на глубокие отношения: не "химия на три дня", а эмоциональная привязка, где важно каждое слово. Ваша сила - в честности: не бойтесь говорить прямо, даже если звучит остро.
Гороскоп для Скорпиона на Июль - сентябрь 2026 года
Сатурн решает проверить устойчивость вашего нового "я". Возможны сомнения, откаты, ощущение "я застрял". Но на самом деле вы просто перестраиваетесь. Не ломайте себя ради внешнего спокойствия. Это время, когда стоит перезагрузить цели, пересмотреть приоритеты и отпустить еще немного груза. Финансово - стабильно, если не поддадитесь панике. В отношениях - проверка: кто рядом не просто по страсти, а по сути, останется.
Гороскоп для Скорпиона на октябрь - декабрь 2026 года
Финал года - триумф выжившего. Вы выходите на новый уровень - карьерный, личный, духовный. Юпитер и Марс объединяются, создавая мощную комбинацию: все, за что вы беретесь, дает результат. Деньги приходят, связи укрепляются, уверенность растет. Венера смягчает углы: вы учитесь не только побеждать, но и жить в мире без войны. Конец года принесет ощущение контроля без напряжения - редкость для Скорпиона, но заслуженная.
Гороскоп для Скорпиона на 2026 год говорит, что это год, когда вы сбрасываете старую кожу. Да, где-то щиплет, где-то больно, но зато - свободно. Вы снова чувствуете себя живым. И теперь все, что впереди, будет по вашим правилам.
Мантра года: "Я не боюсь конца - я знаю, как начинать заново".
Лучшее время: май, август и ноябрь - периоды решающих поворотов и личных побед.
ГОРОСКОП ДЛЯ СТРЕЛЬЦА НА 2026 ГОД
Стрельцы, для вас 2026-й начнется, как трейлер к фильму о вашем взрослении: масштабно, с огнем и иронией. Все, что вы откладывали, наконец становится возможным, но не без усилий. Сатурн - ваш внутренний редактор - заставит перестать обещать и начать делать. Это год, когда мечты проходят тест на практичность.
Гороскоп для Стрельца на январь - март 2026 года
Начало года - фаза "планируем, как взрослые, действуем, как гении". В голове тысяча идей, но сработает одна - та, что по-настоящему ваша. Возможна смена направления, новая работа, проект или переезд. Юпитер дает шанс расширить горизонты: обучение, международные связи, развитие бизнеса. В отношениях - время ясности. Или дальше вместе, или честно по разным дорогам. Любовь с элементами философии - не про страсть, а про смысл.
Гороскоп для Стрельца на Апрель - июнь 2026 года
Юпитер усиливает эффект: удача в делах, нужные люди, хорошие новости. Это три месяца активного роста. Возможен финансовый прорыв, новый партнер, коллаборация, которая выведет вас на другой уровень. Главное - не распыляться. Венера добавляет романтики, вдохновения и желания снова верить в лучшее. Весна - время, когда вы ощущаете: "я снова в потоке".
Гороскоп для Стрельца на июль - сентябрь 2026 года
Сатурн тормозит темп, и вы впервые за долгое время остаетесь наедине с собой. Может показаться, что все замедлилось - на деле идет кристаллизация целей. Пересмотрите круг общения: не каждый, кто аплодирует, хочет вашего успеха. Займитесь здоровьем, особенно физической формой - тело должно выдержать тот масштаб, который готовит вам Юпитер. В любви - возможен период дистанции, но он поможет понять, чего вы действительно хотите.
Гороскоп для Стрельца на октябрь - декабрь 2026 года
Финал года - вы снова на сцене, но теперь с осознанной улыбкой. Юпитер подкидывает сюрпризы: приглашение, новая должность, интересная поездка или возможность, которую вы даже не искали. Все, что вы делали в начале года, теперь дает плоды. Венера добавляет тепла и мягкости - идеальное время для примирений и сближения. Конец года принесет чувство благодарности и уверенности: "все не зря".
Гороскоп для Стрельца на 2026 год говорит, что это время реализации. Вы перестаете быть вечным искателем и становитесь тем, кто находит. Все получится, если действовать без пафоса, но с верой. Свобода снова с вами - только теперь вы знаете, как ею управлять.
Мантра года: "Я не ищу свой путь - я его выстраиваю".
Лучшее время: май, август и декабрь - точки роста, удачи и ясности.
ГОРОСКОП ДЛЯ КОЗЕРОГА НА 2026 ГОД
Козероги, если бы 2026-й был фильмом, то ваш жанр - "деловая драма с хэппи-эндом". Вы - главный герой, Сатурн - продюсер, Юпитер - инвестор, Венера - сюжетная линия с эмоциями, о которых вы обычно молчите. Это год зрелости, уверенности и стратегического успеха. Все, что вы делаете, начинает приносить дивиденды. И да, иногда вы будете уставать от собственной ответственности - но в глубине души будете гордиться, что выдержали.
Гороскоп для Козерога на январь - март 2026 года
Начало года - мощное. Сатурн держит в фокусе дисциплину, и вы словно попадаете в поток, где все идет по плану. Возможен карьерный рост, продвижение проекта, повышение статуса. Ваш профессионализм замечают, даже если вы не гонитесь за похвалой. Финансы стабильны, но требуют расчета: крупные траты лучше отложить до весны. В личной жизни - спокойствие с элементами тепла. Если отношения живы, они становятся глубже. Если нет - вы просто перестаете тянуть то, что не работает.
Гороскоп для Козерога на апрель - июнь 2026 года
Юпитер разгоняет процессы. Все, во что вы вкладывались последние годы, начинает приносить результаты. Это идеальное время для инвестиций, деловых шагов, расширения или смены формата работы. Если хотите сменить сферу - дерзайте. Вас ждет неудача? Нет. Вас ждет вызов, который вы одолеете. Венера в это время добавляет легкости - появляется вдохновение, тяга к красоте, желание снова верить в эмоции. В любви - стабильность, но без скуки. Весна - ваш личный апгрейд.
Гороскоп для Козерога на июль - сентябрь 2026 года
Марс дает энергию, но и провоцирует конфликты. Возможны трения с коллегами или усталость от рутины. Не спорьте, докажете делом. Сатурн напомнит: "Нельзя все контролировать". Иногда лучший контроль - доверие. Следите за здоровьем: спина, сон, давление - не игнорируйте сигналы. Август - хорошее время для отпуска, но активного: движение, смена обстановки, новые впечатления.
Гороскоп для Козерога на октябрь - декабрь 2026 года
Финал года - кульминация вашей силы. Юпитер выстраивает успех на всех фронтах: признание, рост доходов, расширение возможностей. Конец осени - время, когда "Козерог молчит, но все все понимают". Венера приносит мягкость - наконец-то можно расслабиться и просто наслаждаться тем, что вы построили. Возможно примирение, воссоединение или встреча, которая согреет даже ваше бронебойное сердце.
Гороскоп для Козерога на 2026 год говорит, что это ваш год устойчивости и побед без пафоса. Вы перестаете бороться за место под солнцем, потому что уже сами стали этим солнцем - стабильным, надежным и необходимым.
Мантра года: "Я не покоряю вершины - я становлюсь горой".
Лучшее время: март, июнь и ноябрь - пики продуктивности и карьерных успехов.
ГОРОСКОП ДЛЯ ВОДОЛЕЯ НА 2026 ГОД
Водолеи, для вас 2026-й - это буря, но не разрушительная, а вдохновляющая. Юпитер открывает небо возможностей, Марс заливает в кровь энергию, а Сатурн проверяет, насколько вы готовы не просто мечтать, а воплощать. Год будет полон открытий, перемен и, возможно, пары революций (личных и карьерных). Главное - не тормозите. Ваши нестандартные решения - это и есть ваш супердар.
Гороскоп для Водолея на январь - март 2026 года
Начало года - как электрический разряд. Все вокруг движется быстрее, чем обычно, и вам это нравится. Новые проекты, знакомства, идеи - все кипит. Возможно, предложение, связанное с технологией, медиа, креативом или чем-то "нестандартным". Не бойтесь делать иначе - именно в этом ваша сила. В финансах - скачки, но к марту все стабилизируется. В отношениях - вспышка. Венера дает эмоциональное возрождение: кто-то влюбится, кто-то поймет, что любовь - это не клетка, а пространство.
Гороскоп для Водолея на апрель - июнь 2026 года
Юпитер усиливает ваш импульс. Это пик креативной и профессиональной активности. Возможен успех в делах, связанных с коммуникацией, инновациями, преподаванием. Все, что когда-то казалось "риском", теперь - ваш главный шанс. Весна принесет ключевые знакомства, а у кого-то - важный переход: новая должность, переезд, даже смена круга общения. Венера добавит вдохновения и легкой драмы: чувства то взлетают, то требуют передышки. Все по Водолею - свободно, но сильно.
Гороскоп для Водолея на июль - сентябрь 2026 года
Сатурн немного притормозит вашу орбиту. Возможен кризис мотивации, особенно если вы давно работаете без отдыха. Мир попросит конкретики: "Окей, идея классная, а план где?" - и вы этот план напишете. В этот период важно систематизировать: финансы, приоритеты, здоровье. Середина года - не спад, а пауза для перенастройки. Уделите время телу и близким. Даже гениям нужен сон.
Гороскоп для Водолея на октябрь - декабрь 2026 года
Конец года - как финал концерта: аплодисменты, огни, и вы в центре. Юпитер подводит итоги - и делает это щедро. Вы можете получить признание, премию, новую роль, или просто ощущение "да, я все сделал правильно". В любви - стабильность с элементами неожиданности: может, старое чувство вернется, но уже на новых условиях. Финансы выравниваются, идеи приносят плоды, и в воздухе стоит ощущение, что начинается новая эра.
Гороскоп для Водолея на 2026 год говорит, что это время прорыва. Не бурного, а осознанного. Вы перестаете быть "вечно неформатным" и становитесь трендсеттером, на которого равняются. Главное - не теряйте самоиронии. Она ваш щит и магнит одновременно.
Мантра года: "Я не ищу место в системе - я создаю свою".
Лучшее время: февраль, май и октябрь - моменты, когда ваш гений совпадает с возможностями.
ГОРОСКОП ДЛЯ РЫБ НА 2026 ГОД
Рыбы, для вас 2026-й - не просто год, а длинный вдох после марафона. Сатурн, который долго испытывал вас на прочность, теперь превращается в вашего тренера - не строгого, а мудрого. Юпитер приносит вдохновение, новые возможности и людей, которые окажутся зеркалами вашего потенциала. Вы взрослеете, не теряя нежности. И это - ваш главный триумф.
Гороскоп для Рыбы на январь - март 2026 года
Начало года - тихое, но сильное. Как подводное течение: снаружи штиль, а под поверхностью - движение. Вы вдруг начинаете понимать, что прошлые ошибки были тренировкой. Приходит спокойствие и ясность. Возможен карьерный поворот - вы или меняете направление, или находите новую роль в старом деле. Деньги приходят, когда вы начинаете доверять своим талантам. Венера вносит тепло: в январе-феврале возможна встреча, которая мягко, но навсегда меняет вашу личную историю.
Гороскоп для Рыбы на апрель - июнь 2026 года
Юпитер заходит в фазу расширения, и это ваш личный рассвет. Все, что связано с творчеством, общением, образованием, интуитивной работой, - расцветает. Идеи приходят как откровения, а вы - в состоянии потока. Весна дает шанс показать себя: выступления, новые клиенты, контракты, признание. Финансово - подъем. В любви - чувства становятся глубже, чем слова. Вы вдруг понимаете, что любовь может быть тихой, но при этом грандиозной.
Гороскоп для Рыбы на июль - сентябрь 2026 года
Сатурн притормаживает сюжет: "проверка на реализм". Возможна усталость, сомнения, желание все бросить. Не делайте этого. Это не конец - это момент выравнивания. Сосредоточьтесь на теле: больше сна, воды, движения. Не тащите чужие эмоции, даже если вас просят "спасти". Лето - время заботы о себе, даже если мир кричит "работай!". Освободите пространство для вдохновения - и оно вернется.
Гороскоп для Рыбы на октябрь - декабрь 2026 года
Финал года - чистая магия. Юпитер и Венера объединяются, и вы буквально сияете изнутри. Вас замечают, зовут, любят. В карьере - успех, в творчестве - признание, в душе - покой. Осень принесет встречу, событие или предложение, от которого веет судьбой. Вы будете знать: вот оно, мое. К декабрю вы будто заново рождены: мудрее, мягче и увереннее, чем когда-либо.
Гороскоп для Рыб на 2026 год говорит, что это время света и глубины. Вы перестаете спасать всех подряд и начинаете вдохновлять просто тем, что живете по чувствам. Ваши мечты перестают быть фантазиями - они становятся планом Вселенной.
Мантра года: "Я не бегу от реальности - я превращаю ее в чудо".
Лучшее время: март, июнь и ноябрь - периоды ясности, вдохновения и любви.
30.12.2025, 11:42 99771
Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются рейсы
Фото: nn-airport.kz
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются более 10 рейсов, один рейс отменен.
В аэропорту наблюдаются сложные метеоусловия - замерзающий дождь. Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - проинформировали в аэропорту.
На прилет задержано 11 рейсов, один рейс в связи с метеоусловиями отменен. На вылет задерживается 4 рейса.
Основная причина задержек - позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий. Просим пассажиров следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале. Благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане в связи с ухудшением погодных условий. Сегодня в столице прогнозируются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и порывы ветра 15-20 метров в секунду.
ДЧС Астаны призвал соблюдать меры безопасности. В связи с сильными осадками, ограниченной видимостью на территории города все автомобильные дороги республиканского значения были закрыты для всех видов автотранспорта.
29.12.2025, 15:35 153006
В общественном транспорте Алматы внедрен новый способ оплаты проезда через Kaspi
Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В общественном транспорте города Алматы запущен дополнительный способ регистрации и оплаты проезда: пассажиры теперь могут оплачивать поездки через приложение Kaspi, сообщили в пресс-службе транспортного холдинга города Алматы.
В общественном транспорте города Алматы запущен дополнительный способ регистрации проезда. Теперь пассажиры могут оплачивать поездки через приложение Kaspi, отсканировав ONAY QR в автобусе, либо введя код транспорта вручную", - сказано в сообщении транспортного холдинга.
При этом отмечается, что пассажирам по-прежнему остаются доступны привычные инструменты оплаты, такие как транспортные карты ONAY!, мобильное приложение и другие.
Ранее сообщалось, что в Алматы запускается пилотный проект по доставке товаров дронами.
