Имущество Перизат Кайрат пойдет с молотка

Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.





В АФМ сообщили, что имуществом осужденной на 10 лет Перизат Кайрат займутся судебные исполнители. Вырученные от продажи имущества деньги пойдут на компенсацию ущерба потерпевшим.





Напомним, в перечень конфискованного имущества вошли:





частный дом в коттеджном городке Vela Village;

квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;

автомашины марки Mercedes-Benz S450 2024 года выпуска, Lexus LX 600 2024 года выпуска, Mercedes-Benz EQE 500 4 matic 2023 года выпуска, Haval H6 GT 2024 года выпуска;

100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";

свыше 97 млн тенге и 22 тысячи долларов.





В июле текущего года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаеву - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере.





Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары.





Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.