Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаеву - к 7, сообщает пресс-служба суда.
Органом уголовного расследования К. и А. обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере (...) Учитывая изложенное, суд посчитал справедливым наказание в виде лишения свободы и назначил подсудимым: К. - 10 лет лишения свободы; А. - 7 лет лишения свободы", - заявили в суде.
Кроме того, осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований, сроком на 10 лет.
Также конфисковано имущество, приобретенное на похищенные деньги:
- частный дом в коттеджном городке Vela Village;
- квартиры в жилых комплексах Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" вместе с парковочными местами;
- автомашины марки Mercedes-Benz S450 2024 года выпуска, Lexus LX 600 2024 года выпуска, Mercedes-Benz EQE 500 4 matic 2023 года выпуска, Haval H6 GT 2024 года выпуска;
- 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Rebel Flowers";
- свыше 97 млн тенге и 22 тысячи долларов.
Подчеркивается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
4 октября 2021 года К. путем подделки учредительных документов зарегистрировала общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, специально подобрав наименование, схожее с наименованием легально действующего фонда Biz Birgemiz Qazaqstan. Затем К., действуя в группе лиц по предварительному сговору со своей матерью А., неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся, в том числе детям и взрослым, пострадавшим при паводках и в Палестине", - уточнили в пресс-службе.
По данным суда, в период с ноября 2021 года по октябрь 2023 года подсудимые под предлогом строительства реабилитационного центра, оказания помощи детям-инвалидам и организации общественных мероприятий обманным путем собрали и похитили 126,7 млн тенге.
С ноября 2023 года по апрель 2024 года под предлогом оказания помощи населению Палестины К. и А. путем обмана, осуществив сбор, похитили 559,1 млн тенге. С 1 апреля по ноябрь 2024 года во время действия в Казахстане режима чрезвычайной ситуации под предлогом оказания помощи пострадавшим при паводках К. и А. обманным путем осуществлен сбор 2,8 млрд тенге, которые они похитили. Таким образом, общая сумма похищенных денежных средств К. и А. составила 3,5 млрд тенге. Поступавшие в ОО "Biz BirgemizQazaqstan 2030" денежные средства К. переводила на свои личные счета и счета А.", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что подсудимые неоднократно легализовали преступный доход путем приобретения цветочного бизнеса и заключения фиктивных сделок.
Похищенные денежные средства К. и А. тратили на приобретение дорогостоящих недвижимости, автомашин, украшений, одежды, мебели, путешествия, оплачивали услуги ремонта и прочее", - уточнили в пресс-службе.
Дополнено 25.07.2025, 16.07
Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент агентства.
Судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также легализации преступных доходов (...) Это уголовное дело стало одним из крупнейших в стране по масштабам злоупотреблений доверием граждан и должно стать серьезным предостережением для всех, кто использует благотворительность как прикрытие для противоправной деятельности", - заявили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что по инициативе подсудимой Перизат Кайрат суд принял решение о частичном закрытии судебного процесса в части ее показаний и оглашения личных данных.
Общая сумма собранных средств составила более 3,5 млрд тенге. Указанные средства предназначались для нуждающихся, однако Кайрат и Алашбаева легализовали похищенные денежные средства путем приобретения действующего бизнеса и заключения фиктивных сделок на поставку товаров пострадавшим от паводков. Денежные средства использованы на приобретение элитной недвижимости, дорогостоящих автомобилей, предметов роскоши", - подчеркнули в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, в рамках дела потерпевшими признано 51 лицо, иски заявлены на сумму 1,5 млрд тенге.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.