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Путешествия, элитные автомобили и недвижимость: главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Основная часть пожертвований использована (подозреваемой. - Прим. ред.) для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной этого года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.
В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте", - поделились в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда.
Таким образом, своими противоправными действиями она нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности", - сказали в АФМ, добавив, что подозреваемая задержана.