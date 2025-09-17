Дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы

Фото: primeminister.kz

Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями (МФО), - Под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями (МФО), сообщает пресс-служба премьер-министра.





В ходе заседания участники обсудили вопросы привлечения финансовых средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Исламского банка развития (ИБР) для реализации крупных инфраструктурных проектов под государственную гарантию.





Особое внимание было уделено строительству автомобильной дороги Бейнеу - Саксаульский, которая станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. По поручению главы государства в ближайшее время предстоит начать строительство новой автодороги общей протяженностью 765 км, включая участок Бейнеу - Саксаульский и Бозой - Шалкар. Министерство транспорта сообщает, что завершение технико-экономического обоснования и старт строительных работ запланированы на ближайший период. ЕБРР и МБРР подтвердили готовность поддержать проект, направив мандатные письма о намерении выделить свыше 800 млрд тенге.





Также обсуждался вопрос по реализации совместно с МБРР и АБИИ проекта АО "НК "ҚТЖ" Transforming Rail and Connectivity in Kazakhstan (Middle Corridor Development) по развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора.





Отдельно рассмотрено сотрудничество с Исламским банком развития по вопросу строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. По прогнозу Министерства промышленности и строительства, обеспечение необходимой инфраструктуры даст прирост ВДС обрабатывающей промышленности к 2030 году на 6,1%.





Реализация указанных инфраструктурных проектов позволит значительно укрепить потенциал страны как международного транзитного коридора, а также внесет весомый вклад в повышение экономической привлекательности и развитие деловой среды.