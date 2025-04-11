10.04.2025, 18:45 52471
Акима Степногорска наказали за отсутствие контроля за благоустройством города
Фото: gov.kz
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Степногорск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акима города Степногорска Гайдара Касенова наказали за отсутствие контроля за благоустройством города, сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области.
За отсутствие должного контроля за деятельностью местных исполнительных органов города Степногорска в вопросах благоустройства города распоряжением акима Акмолинской области от 8 апреля 2025 года на акима города Степногорска Гайдара Касенова наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора", - заявили в акимате.
Ранее замакима Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса.
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11.04.2025, 15:02 8746
Последствия глобальной торговой войны затронут все страны - Токаев
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью города Шымкента прокомментировал нестабильность на международных рынках, сообщает Акорда.
Токаев отметил, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны.
Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет. В то же время мы приветствуем рациональное решение президента Трампа объявить 90-дневный мораторий, чтобы уточнить позиции всех вовлеченных в торговый конфликт стран и по возможности начать переговоры. Эксперты предупреждают, что введение взаимных тарифов может спровоцировать серьезный спад мировой экономики и необратимо подорвать все правила международной торговли со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до вооруженных конфликтов. В начале недели все ключевые индексы находились на минимальных значениях, а нефть опускалась ниже 60 долларов за баррель. Однако после объявления американской администрацией тарифной отсрочки был зафиксирован рост котировок. Сейчас на мировых фондовых рынках и сырьевых биржах царит беспрецедентная нервозность, хотя признаки стабилизации все же присутствуют", - сказал глава государства.
Он обратил внимание, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. И речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики, с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений.
Мы тщательно анализируем ситуацию и учитываем все возможные риски. Как бы трудно ни было, Казахстан не отступит от намеченного стратегического курса всесторонней модернизации. Мы продолжим реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и в других направлениях. И, разумеется, государство будет выполнять свои социальные обязательства", - заверил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению президента, необходимо максимально адаптироваться к глобальной ситуации - тщательно продумывать каждый шаг и принимать взвешенные решения. Важно защитить экономику страны от различных вызовов.
Правительству предстоит заблаговременно рассмотреть все ключевые проблемы, надо действовать эффективно и решительно. Казахстан располагает большими возможностями. Рост валового внутреннего продукта за январь-март составил 5,8%. Несомненно, это очень хороший показатель, особенно в столь непростые времена", - высказался президент.
При этом он отметил, что национальная экономика развивается в первую очередь за счет таких отраслей, как транспорт, строительство, промышленность и торговля, что является значимым достижением.
На случай обострения мирового кризиса мы сможем воспользоваться средствами Национального фонда и золотовалютными резервами. Уверен, в нынешних условиях отечественные предприниматели проявят исключительную активность и ответственность, потому что именно они способны, невзирая ни на какие сложности, самоотверженно трудиться. Настало время сосредоточиться не на словах, а на конкретных действиях. Нам нужно сплотиться и работать с полной самоотдачей", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как ответственный член международного сообщества остается твердо привержен принципам открытой торговли и свободного передвижения товаров и услуг.
Наша страна выстраивает отношения со всеми партнерами на основе взаимного доверия, открытого диалога и учета интересов друг друга. Торговля - движущая сила прогресса, которая способствует процветанию не только отдельных стран, но и целых регионов. Казахстан расположен на пересечении ключевых торговых маршрутов, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Можно сказать, что это не просто специфика географического положения, но и наша историческая миссия. Мы должны рационально использовать это стратегическое преимущество, предопределенное судьбой. Именно поэтому Казахстан активно вовлечен в реализацию важнейших международных транспортно-логистических проектов. Наша цель ясна. Мы продолжим укреплять всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба (...) Мы ни в коем случае не остаемся в стороне, если у соседей случится беда. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы в нашем окружении царили мир и стабильность", - подчеркнул президент.
11.04.2025, 13:56 11341
Маждай Ахметов назначен гендиректором ПНХЗ
Фото: КазМунайГаз
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Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Маждай Ахметов назначен генеральным директором Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
Нового генерального директора коллективу предприятия представил председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.
Ахметов работает на ПНХЗ с 2010 года.
В частности, с 2021 по 2022 годы работал начальником производства светлых нефтепродуктов, затем до 2024 года занимал должность начальника технического отдела, главного технолога департамента по производству.
С октября 2024 года по январь 2025-го исполнял обязанности заместителя генерального директора по производству, главного инженера.
Глава КМГ дал Ахметову ряд поручений по стабильной и бесперебойной работе ПНХЗ.
Полномочия предыдущего генерального директора ТОО "ПНХЗ" Куаныша Бишимова прекращены.
Ранее был назначен новый гендиректор Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Им стал Галымжан Жусанбаев.
11.04.2025, 12:27 16306
Воздушная гавань за 24 млрд тенге: Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента Дополнено
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шымкент осмотрел новый терминал аэропорта города, сообщает пресс-служба главы государства.
Объект построен во исполнение поручения президента по развитию города. Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.
Ранее алматинцев удивила стоимость реконструкции театра имени Наталии Сац. Ерболат Досаев рассказал, что проект по реконструкции театра имени Наталии Сац и пристройки к нему начался в марте текущего года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 млрд тенге, а окончание работ запланировано на июнь 2026 года.
Дополнено 11.04.2025, 12.45
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Шымкент посетил современный торгово-логистический центр, сообщает пресс-служба главы государства.
Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций. Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 11.04.2025, 13.22
Глава государства побывал на выставке сельскохозяйственной продукции, сообщает Акорда.
Сейчас в Шымкенте успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов", - говорится в сообщении.
Дополнено 11.04.2025, 17.05
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил индустриальную зону "Тассай", сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали об индустриальной зоне, на территории которой действуют 33 предприятия с общим объемом инвестиций 44,5 млрд тенге. Также глава государства осмотрел выставку продукции легкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли.
11.04.2025, 11:06 20756
Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты населения РК
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства.
Акмади Сарбасов родился 4 октября 1977 год в Западно-Казахстанской области. В 1999 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "политология", в 2001 году Евразийский гуманитарный университет по специальности "юрист", в 2013 году Центрально-Казахстанскую академию по специальности "менеджмент".
С апреля 2019 года по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения занимал с 4 июня 2020 года.
11.04.2025, 11:03 20816
Пик половодья пройден на трех водохранилищах страны
Фото: Минводы РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Продолжается сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
По состоянию на 11 апреля ситуация такова:
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 109,72 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 55,07 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 16,99 кубометра в секунду.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 499 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 273 кубометра в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 1500 кубометров воды в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10,2 кубометра воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2 кубометра в секунду.
- Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 157,4 кубометра воды в секунду.
- В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 705,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 1108,6 кубометра воды в секунду.
Напомним, в Казахстане при поддержке ИБР построят четыре новых водохранилища.
Ранее в Акмолинской области пять населенных пунктов оказались отрезаны от сообщения из-за паводков.
11.04.2025, 08:50 25661
Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках II заседания координационного совета партнеров по развитию водного сектора министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с и.о. главы регионального представительства Исламского банка развития в Казахстане Али Ханом и постоянным представителем Программы развития ООН в РК Катаржиной Вавьернией. Стороны обсудили совместную работу по реализации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов", сообщили в пресс-службе министерства.
Проектом предусмотрено строительство четырех новых и реконструкция четырех действующих водохранилищ, реконструкция и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетісу и в городе Астане.
Также предусмотрено выделение гранта Исламского банка развития Казахскому научно-исследовательскому институту водного хозяйства на изучение водных и речных бассейнов страны, оценка внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра водных ресурсов и техническое оснащение предприятия "Казводхоз".
В данный момент ведется разработка всех необходимых документов и их согласование с другими государственными органами.
За небольшой срок в рамках координационного совета была проделана большая работа. Инвестиции Исламского банка развития помогут усовершенствовать водную инфраструктуру Казахстана. Также мы намерены продолжать активное сотрудничество с Программой развития ООН для привлечения новых партнеров к проектам по развитию водной отрасли страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
10.04.2025, 16:50 58136
Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты
В Дамаск отправляются 139 военнослужащих Вооруженных сил, которые сменят состав первого контингента
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на базе военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова прошла торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты для службы в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением", информирует Министерство обороны Казахстана.
Самостоятельное развертывание миротворческого контингента на Голанских высотах - свидетельство авторитета Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на мировой арене. Наш контингент, подготовленный и оснащенный по международным стандартам, готов к выполнению возложенных задач в рамках мандата миссии ООН", - сказал в ходе церемонии заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев.
По данным Минобороны, в Дамаск отправляются 139 военнослужащих Вооруженных сил, которые сменят состав первого контингента.
Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов. Мы уверены, что наш контингент готов к выполнению всех поставленных задач в рамках мандата ООН", - отметил начальник центра миротворческих операций Министерства обороны РК Валихан Байкенов.
Казахстанские миротворцы будут выполнять задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию, охране блокпостов, уничтожению взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН.
В министерстве добавили, что первый состав контингента за время службы на Голанских высотах успешно выполнил все поставленные задачи, получив высокую оценку от руководства миссии и секретариата ООН.
10.04.2025, 12:38 64771
Одной из стратегических задач является развитие ядерной науки и технологий - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения ученых подчеркнул, что одной из стратегических задач является развитие ядерной науки и технологий в стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Казахстан обладает значительным потенциалом в этой области. Такие ведущие научные учреждения, как Институт ядерной физики в Алматы и Национальный ядерный центр в Курчатове, проводят фундаментальные и прикладные исследования, готовят кадры для отрасли. Атомная генерация - это не только стабильный источник энергии, но и отправная точка для развития новых направлений в экономике и науке. Речь идет о ядерной медицине, водородной энергетике, опреснении воды, производстве синтетического топлива, малых модульных реакторах и так далее", - заявил глава государства.
По его словам, чтобы добиться прорыва в этих сферах, нужно укрепить исследовательскую инфраструктуру, усилить научную работу, модернизировать инженерное образование.
Вопрос развития атомной энергетики должен стать основным в повестке следующего заседания Национального совета по науке и технологиям при президенте", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства обратил внимание на то, что в мире стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта и у Казахстана имеются все шансы, чтобы занять передовые позиции.
Залогом успеха нашей страны в этой области должен стать человеческий капитал - талантливые и образованные граждане. Поэтому мы будем усиливать подготовку IT-специалистов, обучать навыкам владения искусственным интеллектом школьников и студентов. И таких перспективных направлений в отечественной науке много. В целом, для поступательного развития науки необходима консолидация усилий государства и бизнеса, университетов и научных центров", - добавил он.
Ранее глава государства подписал указ о создании Агентства по атомной энергии.
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