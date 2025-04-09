08.04.2025, 11:25 36336
Замакима Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса
В ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя акима города Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
По фактам нарушения порядка проведения проверок 6 должностных лиц районных аппаратов акимов привлечены к административной ответственности по статье 175 КоАП РК. Кроме того, заместитель акима города Алматы привлечен к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность по статье 173 КоАП РК", - заявили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, в ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов без законных оснований.
Такие действия противоречат законодательству, поскольку у проверяющих отсутствовали правовые основания для истребования документации у бизнеса", - пояснили в пресс-службе.
Ранее новый аким Абайской области вынес сразу несколько выговоров и уволил двух чиновников.
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09.04.2025, 12:44 5436
Более 420 млн тенге похитил застройщик у дольщиков в Актобе
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Актобе. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе раскрыто хищение на 421 млн тенге у дольщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила 2 дома в городе Актобе", - рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело по факту мошенничества в отношении председателя ЖСК "Жилище" направлено в суд.
Всего в области насчитывается 11 проблемных объектов долевого строительства, по которым проходит 745 потерпевших, а общий ущерб составляет 5,6 млрд тенге.
В прошлом году руководители 5 строительных компаний были привлечены к уголовной ответственности по 8 объектам и осуждены на 6 лет.
Прокуратура, действуя в интересах 159 дольщиков, внесла 2 иска о признании договоров купли-продажи недействительными, взыскании с застройщика в пользу потерпевших 2 млрд тенге и передаче имущества.
Еще 6 исков, защищающих интересы 600 дольщиков, на стадии подготовки, отметил прокурор области Марат Абишев.
Все проблемные объекты находятся на контроле областной прокуратуры.
В ведомстве призвали граждан требовать у застройщиков все разрешительные документы, в частности:
- гарантию уполномоченного оператора;
- участие банка второго уровня в проекте;
- полную готовность строительства жилого дома.
При нарушении прав дольщики могут обратиться с жалобой в управление строительства при акимате, в суд или органы прокуратуры.
Напомним, в Астане власти выявили 23 проблемных объекта застройки. Проверить объекты долевого строительства казахстанцы могут в eGov Mobile.
09.04.2025, 12:08 6596
Вербовал присоединиться к террористам в Сирии: казахстанец осужден на 8 лет
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкента казахстанец осужден на 8 лет лишения свободы по делу о пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Приговором суда гражданин С. осужден к 8 годам лишения свободы по части 2 статьи 256 (Пропаганда терроризма, а равно распространение материалов указанного содержания с использованием интернет ресурсов) и части 1 статьи 296 УК РК (Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности)", - проинформировали в прокуратуре.
Уточняется, что в сентябре 2024 года в городе Шымкенте он через мессенджер своей знакомой отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации, пропагандирующие идею вооруженного джихада, а также вербовал присоединиться к террористическим группировкам в Сирии.
Ранее в Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
09.04.2025, 10:16 8961
Экс-заместитель директора департамента МСХ в Астане подозревается в коррупции
Ущерб государству составил более 3 млн тенге
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Астане расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, сообщили в Антикоре.
Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
08.04.2025, 18:02 24061
Гражданина Монголии разыскивают по делу о разбойном нападении на севере Казахстана
Разыскиваемый в настоящее время может находиться на родине
Фото: polisia.kz
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Петропавловск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданина Монголии разыскивают по делу о разбойном нападении в Северо-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
Оперативники из Тайыншинского района продолжают розыск по подозрению в разбойном нападении 34-летнего гражданина Монголии Самата Бекиш", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разыскиваемый в настоящее время может находиться на родине.
Преступление произошло в августе 2024 года. Неизвестные лица ворвались в дом жителя Тайыншинского района, связали скотчем его и 12-летнего внука, забрали деньги и ценности на сумму около 640 тысяч тенге. После их ухода мальчик сумел освободиться и побежал в дом участкового инспектора, расположенный неподалеку. Трое подозреваемых были задержаны в кратчайшие сроки. В настоящее время они уже осуждены и отбывают по 7 лет и 6 месяцев лишения свободы", - добавили в полиции.
Ранее в Алматы в ходе спецоперации задержали четверых подозреваемых в разбое.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
08.04.2025, 13:40 32591
Число эпизодов интернет-мошенничества резко выросло в Казахстане
Только в первом квартале текущего года правоохранители зарегистрировали 6,2 тысячи подобных правонарушений
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 23% выросло число фиксируемых эпизодов интернет-мошенничества, сообщает Data Hub.
Только по итогам I квартала полиция зарегистрировала 6,2 тыс. подобных правонарушений, что больше, чем в те же месяцы 2024-го.
В 2023-2024 годах темпы роста по итогам I квартала были скромнее, а в 2022-м показатель вообще упал по отношению к 2021 году. Другое дело, что в 2021-м в I кв. отмечался взрывной рост, и общий показатель был даже выше нынешнего", - сообщает источник.
В 2025 году доля онлайн-эпизодов среди зарегистрированных случаев мошенничества составила 54% и оказалась самой высокой с 2019-го года за все время отражения таких сведений в статистике.
По данным источника, пятая часть всех эпизодов интернет-обмана зафиксирована в Астане (17% случаев).
Еще интереснее показатели Акмолинской области: она дала 10% от всех зарегистрированных эпизодов интернет-мошенничества, но при этом сами они составили 40% от всех зарегистрированных в регионе правонарушений", - пишет паблик со ссылкой на данные Генпрокуратуры РК.
Напомним, вчера в полиции рассказали о новом виде мошенничества. Мошенники представляются сотрудниками почтовой службы.
Ранее сообщалось, что мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка. Также пользователей мессенджеров предупредили о новой схеме мошенничества с "кружочками". Мошенники взламывают аккаунты и скачивают "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв.
08.04.2025, 10:10 38951
Антикор ЗКО завершил расследование в отношении директора Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной ситуации
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Уральск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ Уральска", сообщили в пресс-службе Антикора.
Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ Уральска". Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время обвиняемый предан суду. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
08.04.2025, 08:39 41861
В Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Жетысуской области возбудил уголовное дело после того, как подросток избил пенсионера в Талдыкоргане, сообщили в пресс-службе полиции.
По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя", - проинформировали в департаменте полиции области.
Кроме того, сообщается, что к административной ответственности привлечен законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Подросток поставлен на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Талдыкоргана внесено соответствующее представление. Сотрудники ювенальной полиции продолжают проведение профилактической работы, направленной на предупреждение аналогичных правонарушений в будущем", - добавили в полиции.
Ранее в соцсетях появилась информация об избиении подростком 85-летнего мужчины. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как подросток подошел к старику и нанес ему удары, после которых мужчина упал. Пострадавшего госпитализировали.
В конце марта в Темиртау полиция возбудила уголовное дело по факту нападения подростков на пенсионера.
07.04.2025, 16:38 59966
Директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области украли 12 млн тенге
Директору назначен штраф, а бухгалтеру - ограничение свободы на 3,5 года
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Актау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области осудили директора и бухгалтера детского сада "Куйкен" в Бейнеуском районе за присвоение 12 млн тенге.
По информации прокуратуры Мангистауской области, директор и бухгалтер детского сада незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета, тем самым причинив ущерб государству на сумму более 12 млн тенге.
По данному факту прокурорами начато досудебное расследование по статье УК РК "Присвоение и растрата чужого имущества".
Приговором суда директор признан виновным, назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы.
Нанесенный ущерб полностью возмещен.
Напомним, в Актюбинской области чиновники украли деньги, предназначенные для обеспечения социальным жильем.
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