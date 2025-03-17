Новый аким Абайской области вынес сразу несколько выговоров и уволил двух чиновников
Фото: Акимат Абайской области
Семей. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного аппаратного совещания аким области Абай Берик Уали поручил привлечь к дисциплинарной ответственности семерых чиновников, среди которых заместитель акима области, аким Семея и аким Бескарагайского района. Главу управления образования и руководителя областной социально-предпринимательской корпорации освободили от должностей, сообщили в акимате региона.
По словам акима, в области существует острая необходимость в строительстве школ и детских садов, а также в модернизации объектов культуры и здравоохранения. Кроме того, в области до сих пор нет специализированной школы "Дарын" для одаренных детей.
Аким поручил аппарату областного акимата применить меры дисциплинароной ответственности к заместителю акима области Димитрию Гарикову, акиму Семея Талгату Муратову, акиму Бескарагайского района Нурбеку Кошкарбаеву и руководителю управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жандосу Каирханову за ненадлежащее обеспечение инфраструктурных условий для новых школ. Кроме того, за недочеты в сфере образования, несвоевременную выплату заработной платы учителям и работникам образования, ненадлежащую организацию профилактических мер, связанных с воспитанием детей, глава управления образования Нуржан Ахметкалиев будет освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в пресс-службе акимата Абайской области.
Вместе с тем на развитие области было выделено 9,5 миллиарда тенге в виде льготного кредитования, однако эти средства, по словам Берика Уали, не были освоены. В связи с этим глава областной социально-предпринимательской корпорации Абай Амангельдин был освобожден от должности, а руководитель управления сельского хозяйства Ертай Куанов получил предупреждение.
В области отмечается высокий уровень материнской и младенческой смертности, превышающий среднереспубликанские показатели. Также участились жалобы населения на качество медицинского обслуживания. Глава региона поручил аппарату акимата инициировать дисциплинарное взыскание в отношении руководителя управления здравоохранения Талгата Молдабаева. Предупреждение также получил руководитель управления культуры Айбек Самат за несвоевременное предоставление информации по своему направлению", - говорится в сообщении.
Кроме того, аким области раскритиковал затянувшуюся разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта подвесного моста в Семее.
С момента его строительства прошло 25 лет. Президент еще в сентябре 2022 года поручил разработать проектно-сметную документацию, но спустя два с половиной года она до сих пор не готова. В прошлом году японские специалисты, посетившие Семей, выразили удивление, что за 25 лет мост ни разу не проходил ремонт. Между тем по нему ежегодно проезжает около 700 тысяч автомобилей. Поэтому, мы должны ускорить работу в этом направлении", - сказал Берик Уали.
Напомним, президент Казахстана назначил Берика Уали акимом Абайской области.