В Казахстане отмечают 80-летие Великой Победы
Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня отмечают 80-летие победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент агентства.
В 2025 году исполняется ровно 80 лет с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
С Днем Великой Победы казахстанцев поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей. Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа. Наши доблестные воины проявили исключительную отвагу и мужество, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Сотни тысяч из них погибли в жестоких сражениях. Ценою неимоверных усилий и тяжких лишений казахстанцы приближали Победу и в тылу. Дни и ночи они работали на полях, на заводах и фабриках, обеспечивая нужды фронта. Мы бережно храним память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Свято чтим имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества, окружаем заботой и поддержкой ветеранов", - цитирует Акорда главу государства.
По его словам, в Казахстане в честь юбилея Победы реализуется обширный план мероприятий. В частности, принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Кроме того, состоялся масштабный военный парад.
Все это нужно, чтобы никогда не были забыты горькие уроки той страшной войны. День Победы еще раз напоминает нам о том, как важно беречь мир, дружбу и спокойствие на нашей земле. Убежден, что эти незыблемые ценности всегда будут твердой основой благополучия нашего народа и поступательного прогресса Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и мирного неба! С Днем Великой Победы!" - добавил лидер Казахстана.
За время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.