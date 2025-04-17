В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.





С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 4,3 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге", - отметили в ведомстве.





Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:





1) ветераны ВОВ - 16 МРП (в 2025 году - 62 912 тенге);





2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:





- лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 7,55 МРП (в 2025 году - 29 687 тенге);





- лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);





3) ветераны боевых действий на территории других государств, из них:





- участники боевых действий в Афганистане - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);





- военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 4,8 МРП (в 2025 году - 18 874 тенге);





4) труженики тыла в годы ВОВ - 2,13 МРП (в 2025 году - 8 376 тенге).





Напомним, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Астане состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы.



