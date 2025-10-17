В Казахстане запустили петицию из-за спорной нормы Налогового кодекса
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг.
Эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации", - считают авторы петиции.
По мнению активистов, это приведет к следующим негативным последствиям:
- Ограничение выбора контрагентов. Компании будут вынуждены отказываться от работы с МСБ, находящимися на упрощенке.
- Рост цен и монополизация. Искусственное сужение круга поставщиков неминуемо повлечет повышение стоимости товаров и услуг.
- Подрыв доверия к реформе. Бизнес воспринимает это как дискриминацию малого бизнеса и перекладывание налоговой нагрузки на покупателей.
- Сокращение налоговой базы. Малые предприятия будут терять клиентов, уходить в тень или прекращать деятельность, что противоречит целям налоговой реформы.
Авторы петиции просят:
- Исключить пункт 16 статьи 286 НК РК как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов.
- В качестве альтернативы - сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами (счета-фактуры, акты, накладные, платежные документы).
- Организовать широкое общественное обсуждение данного положения с участием бизнеса, экспертов и представителей государственных органов до его практического применения.
В настоящее время петиция находится на модерации, после которой будет доступно голосование.
Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.
Сегодня, 16 октября, стало известно, что "упрощенку" сохранят для большей части бизнеса. Правительство решило исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:
- отмену налоговых проверок;
- отмену камерального контроля;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.
Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.
Кроме того, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.
Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок.