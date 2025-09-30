В новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму
Фото: КГД МФ РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.
Ключевые изменения:
- сокращение и объединение режимов для устранения дублирования;
- введение нового режима для самозанятых;
- улучшение условий для малого и среднего бизнеса;
- сохранение действующих налоговых льгот, предусмотренных в режимах для аграрного сектора.
Для самозанятых
Вводится СНР для самозанятых, который позволит легализовать доходы граждан и при этом минимизировать их налоговую нагрузку:
- регистрация в качестве ИП не требуется;
- ставка налога с дохода - 0%;
- только социальные платежи - 4% от дохода;
- удобное исполнение обязательств через мобильное приложение;
- по доходам, полученным самозанятыми через платформу, удержание и перечисление соцплатежей будет производить операторы интернет-платформ.
Для малого и среднего бизнеса
Сохраняется СНР на основе упрощенной декларации с улучшенными условиями:
- максимальный порог дохода увеличен до 2,5 млрд тенге;
- отсутствует ограничение по численности работников;
- единая налоговая ставка - 4%, с правом маслихатов на понижение/увеличение на 2%;
- освобождение от НДС и соцналога;
- отчетность - всего два раза в год.
Для аграрного сектора
В связи с упразднением единого земельного налога крестьянские или фермерские хозяйства (КФХ), применявшие СНР для КФХ, теперь будут уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам.
Для субъектов, применяющих СНР с льготой 70% по отдельным налогам, сохранены данные льготы в общеустановленном режиме.
Таким образом, новым Налоговым кодексом созданы прозрачные и простые правила исполнения обязательств при применении режимов, снижена нагрузка на бизнес, введены механизмы для поддержания самозанятых и сохранены действующие льготы для аграриев.
