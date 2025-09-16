15.09.2025, 10:16 43856
Национальную информационную систему водных ресурсов введут в эксплуатацию в 2026 году
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет разработку Национальной информационной системы водных ресурсов, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
В систему будут включены данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам. В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит определять водный баланс страны, реальные потребности в воде экономики и граждан, анализировать и мониторить использование водных ресурсов", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, в результате внедрения информационной системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами. Это устранит дублирование данных за счет интеграции с государственными системами, повысит прозрачность и эффективности использования воды за счет более точного прогнозирование и анализа, а также позволит эффективнее бороться с нехваткой воды и чрезвычайными ситуациями.
Отмечается, что разработка платформы ведется за счет грантовых средств Евразийского банка развития. Реализация проекта будет завершена до конца 2026 года. В настоящее время информационно-аналитический центр водных ресурсов при министерстве проводит обучающие семинары по работе в системе для специалистов бассейновых инспекций и РГП "Казводхоз".
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил руководителям подведомственных организаций обеспечить контроль за точностью и актуальностью вносимых в Национальную информационную систему водных ресурсов данных.
Уже проделана немалая работа. В 2026 году мы должны ввести систему в эксплуатацию. Каждый гражданин должен иметь возможность зайти в нее и получить необходимую информацию о состоянии водных ресурсов страны. Для этого должна проводиться ежедневная комплексная работа. Вносимые в систему работниками РГП "Казводхоз" и бассейновых инспекций данные должны быть точными. Отнеситесь к этому вопросу с большой ответственностью", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
15.09.2025, 19:18 24001
Скляр заявил о рисках несвоевременного завершения работ по тепловым сетям в ряде городов
Премьер-министр поручил акимам взять под жесткий контроль завершение ремонтных работ
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отдельно остановился на вопросе начала отопительного сезона. Подача тепла уже началась в Павлодаре, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Заместитель премьер-министра Роман Скляр доложил о ситуации по республике. По его данным, на складах энергоисточников запас угля составляет 4,8 млн тонн угля, что на 6% больше уровня 2024 года, и 128,5 тыс. тонн мазута, что на 30% больше уровня прошлого года. Потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на предстоящий отопительный сезон составляет 7,7 млн тонн угля. Заготовлено в регионах 4,2 млн тонн, или 55%. В целом к новому отопительному сезону подготовлено 100% объектов образования, 96% объектов здравоохранения, 91% жилых домов и более 93% автономных котельных.
При этом, по словам Романа Скляра, имеются риски несвоевременного завершения работ по тепловым сетям в Степногорске, Уральске, Житикаре, Петропавловске и котельным в Аягозе и Сатпаеве.
Премьер-министр поручил акимам взять под жесткий контроль завершение ремонтных работ, и при этом они должны быть выполнены до следующего заседания правительства.
До следующего заседания работы должны быть завершены. Ускорение не должно сказаться на качестве. В случае неисполнения будут сделаны соответствующие выводы. Это касается и всех остальных регионов, необходимо своевременно начать отопительный сезон", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее премьер раскритиковал работу акимов по подготовке к отопительному сезону. Он поручил акимам принимать личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону.
15.09.2025, 18:27 26901
В Казахстане разрабатывают программу по маркировке иностранцев
Фото: polisia.kz
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан разрабатывают программу по маркировке иностранцев, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве.
То есть с момента пересечения все его движения мы будем видеть. Эта система в стадии разработки", - пояснил он.
По его словам, сейчас учет иностранце ведется через систему "Беркут".
Каждый иностранец, пересекая границу (...) попадает в эту систему. Автоматически мы видим, кто пересек (границу. - Прим. ред.), куда, с какой целью", - добавил Игорь Лепеха.
Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят единую систему учета миграции.
15.09.2025, 17:45 29486
Движение электросамокатов по тротуарам запретят в Казахстане
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства заявил, что в Казахстане предлагают запретить движение электросамокатов по тротуарам, сообщает пресс-служба правительства.
Он отметил, что соответствующие предложения об ужесточении контроля за эксплуатацией электросамокатов были внесены в прошлом году, но ряд из них не нашли поддержки.
В рамках рассматриваемого депутатами законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения" предусматривается запрет на движение электросамокатов по тротуарам, внедрение обязательств кикшеринговых кампаний, а также предлагается наделить акиматы правом принимать правила их эксплуатации", - заявили в правительстве.
Также на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за эксплуатацией электрических мопедов и самокатов.
Мировой опыт показывает, что в ряде стран применены меры полного отказа или установления ограничения эксплуатации электросамокатов (...) В Париже с сентября 2023 года введен запрет на аренду самокатов. Разрешено использование только личных устройств. С октября прошлого года аналогичный запрет действует в Мадриде. В Великобритании у каждого электросамоката есть госномер, и ездить можно только с водительским удостоверением. Поручаю МВД ускорить продвижение соответствующих поправок в законодательстве. Уже сегодня мы примем заключение правительства по данному вопросу", - отметил Олжас Бектенов.
Премьер-министр подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах остается приоритетным направлением в деятельности каждого госоргана и акимата.
Ранее в кулуарах парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что кикшеринговые компании не исполняют обещания ограничивать скорость электросамокатов.
15.09.2025, 16:55 32316
Правительство одобрило план по реализации послания президента Казахстана
Проект состоит из 87 мероприятий по 8 направлениям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства Казахстана был одобрен общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", сообщает пресс-служба правительства.
Проект состоит из 87 мероприятий по 8 направлениям: инвестиционная политика и развитие финансового сектора, укрепление промышленного каркаса, новый импульс развития сельского хозяйства, реализация транспортно-логистического и туристского потенциала, модернизация ЖКХ и водной инфраструктуры, предпринимательство как движущая сила развития экономики, развитие человеческого капитала, а также проведение парламентской реформы (...) По результатам голосования проект общенационального плана был поддержан единогласно", - заявили в пресс-службе.
В частности, Министерству национальной экономики совместно с аппаратом правительства поручено внести в администрацию президента проект соответствующего указа главы государства. Заместителям премьер-министра - обеспечить контроль и координацию реализации плана согласно закреплению.
Необходимо обеспечить устойчивое развитие страны через глубокую цифровую трансформацию, экономическую модернизацию и развитие человеческого капитала. Представленный сегодня общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства отвечает всем поставленным задачам. Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана. Все вопросы финансирования должны быть оперативно решены", - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.
Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
15.09.2025, 13:26 44966
Принять меры по снижению числа киберпреступлений поручил Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности, сообщает Акорда.
Президент напомнил, что в недавнем послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности.
Он отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.
Приоритетными задачами Токаев назвал обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечку. Как он подчеркнул, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведения в киберсреде.
По итогам заседания президент поручил принять ряд мер, направленных на снижение стратегических рисков и решение системных вопросов кибербезопасности.
Напомним, в августе в Алматы в результате спецоперации были задержаны двое граждан Казахстана, подозреваемых в кибермошенничестве.
В сентябре совместную операцию по ликвидации канала кибермошенничества провели полицейские Казахстана, России и Кыргызстана.
15.09.2025, 12:35 47791
В Казахстане вступили в силу правила передачи детей в гостевую семью
Фото: Depositphotos
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня вступают в силу правила передачи ребенка (детей) в гостевую семью.
Госуслугу оказывают в городских управлениях и в районных отделах образования.
Для получения госуслуги необходимо предоставить следующие документы:
- заявление по форме;
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае, если состоит в браке;
- сведения о доходах лица, желающего принять ребенка в гостевую семью, супруга(-и), если состоит в браке, за последние 12 месяцев;
- справки о состоянии здоровья лица, желающего принять ребенка в гостевую семью и супруга (-и), если состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем Минздрава;
- копии документов, подтверждающих право пользования жилищем заявителя и супруга (-и), (в случае отсутствия права собственности на жилье);
- свидетельство о заключении брака (если состоит в браке) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется при отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС");
- сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением близких родственников).
Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента получения документов проверяет их полноту.
При соответствии заявителя требованиям, установленным статьей 122 Кодекса "О браке и семье", и также при представлении полного пакета документов услугодатель в течение трех рабочих дней проводит акт обследования жилищно-бытовых условий лиц, желающих принять ребенка в гостевую семью, и готовит заключение о возможности либо невозможности приема ребенка в семью.
После составления акта услугодатель в течение двух рабочих дней оформляет согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на передачу его в гостевую семью.
Затем услугодатель в течение одного рабочего дня готовит уведомление о заключении договора о передаче ребенка в гостевую семью (договор).
Заявителю после получения уведомления о заключении договора необходимо прибыть к услугодателю в течение одного рабочего дня для подписания договора.
Общий срок рассмотрения документов и получения решения либо отказа в оказании государственной услуги составляет 10 рабочих дней.
15.09.2025, 11:44 48961
Более 288 тысяч ученических мест не хватает в школах Казахстана
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В дневных государственных общеобразовательных школах Казахстана сохраняется дефицит ученических мест. В 2024/2025 учебном году нехватка мест составила 288,5 тыс., сообщает Energyprom.
В 2023/2024 годах этот показатель составлял 289 тыс. мест. В предыдущие годы дефицит был меньше: в 2022/2023-м - 270,4 тыс., в 2021/2022-м - 210,1 тыс., в 2020/2021-м - 264,8 тыс. мест.
За последний учебный год в стране насчитывалось 6,9 тыс. школ, большинство из которых - 4,6 тыс. - работали в две смены. Кроме того, в 95 школах дети учились в три смены, а количество школ, работающих в одну смену, составляло всего 2,2 тыс.
Численность учеников в начальной школе немного сократилась по итогам последнего учебного года (на 0,9%, до 1,4 млн человек), а вот в средней школе - напротив, увеличилась (на 0,5%, до 1,7 млн человек). В старшей школе численность учеников выросла уже на 9%, до 385,2 тыс. человек", - сообщает источник.
Также сохраняются очереди на место в детский сад.
В 2024/2025 учебном году своей очереди в детсады ожидают более 214 тыс. малышей - на 16,9% меньше, впрочем, чем годом ранее. Для справки: в 2020/2021 учебном году в очереди состояли более 364 тыс. детей, в 2021/2022-м - 283,6 тыс., в 2022/2023-м - 291,3 тыс., в 2023/2024-м - 258,3 тыс. маленьких казахстанцев", - пишет сайт.
При этом наибольшие очереди сохраняются в Алматы (40,7 тыс. детей), Астане (24,6 тыс.) и Кызылординской области (17,4 тыс.).
Цены на услуги образования за год выросли на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года - сразу на 49,2%.
В месячной динамике цены выросли только на среднее образование - на 0,2%, и на образование для взрослых - на 0,5%.
С начала года при этом дошкольное образование подорожало на 2,8%, среднее образование - на 2%, образование для взрослых - на 1,9%.
В годовой динамике дошкольное образование подорожало на 5,2%, среднее образование - на 8,7%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее образование - на 10,3%, образование для взрослых - на 12,9%.
Цены на услуги образования в августе текущего года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с началом года показатель вырос на 1,7%, за год - на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года - сразу на 49,2%.
Дошкольное образование подорожало на 2,8%, среднее образование - на 2%, образование для взрослых - на 1,9%.
В годовой динамике дошкольное образование подорожало на 5,2%, среднее образование - на 8,7%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее образование - на 10,3%, образование для взрослых - на 12,9%.
Среднемесячная заработная плата работников сферы образования в Казахстане достигла 373,8 тыс. тенге - на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. При этом индекс реальной заработной платы составил всего 96,9%, что показывает падение покупательной способности зарплат в секторе на 3,1%. Для сравнения: в среднем по стране заработная плата составила 448,6 тыс. тенге", - говорится в информации.
Наибольшую заработную плату в сфере образования получали работники в столице: 531,1 тыс. тенге - на 8,1% больше, чем годом ранее. Заработная плата в Астане на 42,1% превышала среднюю заработную плату в секторе по стране. На второй и третьей строчках расположились Алматы (435,3 тыс. тенге, плюс 14,1%) и Мангистауская область (388,6 тыс. тенге, плюс 3,9%). Только в 6 из 20 регионов РК заработная плата сотрудников сферы образования оказалась выше, чем в среднем по стране.
Самую низкую зарплату в секторе получали работники сферы дошкольного образования: всего 229,1 тыс. тенге.
15.09.2025, 11:11 55311
Ставки акцизов на бензин и дизтопливо планируют изменить в Казахстане
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана опубликовало проект постановления об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо.
Проект предусматривает переутверждение ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо в связи с принятием нового Налогового кодекса Республики Казахстан. При этом уровень ставок, применяемых в настоящее время, сохраняется, что обеспечивают стабильность налоговой политики и предсказуемость условий для участников рынка", - говорится в документе.
Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА" до 29 сентября 2025 года.
Напомним, последний раз акцизные ставки на бензин и дизтопливо пересматривали в мае 2025 года.
15.09.2025, 11:11Ставки акцизов на бензин и дизтопливо планируют изменить в Казахстане 15.09.2025, 11:4448176Более 288 тысяч ученических мест не хватает в школах Казахстана 15.09.2025, 12:3546591В Казахстане вступили в силу правила передачи детей в гостевую семью 15.09.2025, 13:2643766Принять меры по снижению числа киберпреступлений поручил Токаев 15.09.2025, 10:1643566Национальную информационную систему водных ресурсов введут в эксплуатацию в 2026 году 09.09.2025, 11:27521856Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517271На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513216Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495156Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 09.09.2025, 12:42477976Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда 08.09.2025, 12:01586946Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?