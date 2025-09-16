Национальную информационную систему водных ресурсов введут в эксплуатацию в 2026 году

Будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами

Рассказать друзьям

Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет разработку Национальной информационной системы водных ресурсов, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет разработку Национальной информационной системы водных ресурсов, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства.





В систему будут включены данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам. В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит определять водный баланс страны, реальные потребности в воде экономики и граждан, анализировать и мониторить использование водных ресурсов", - отметили в министерстве.





По данным ведомства, в результате внедрения информационной системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами. Это устранит дублирование данных за счет интеграции с государственными системами, повысит прозрачность и эффективности использования воды за счет более точного прогнозирование и анализа, а также позволит эффективнее бороться с нехваткой воды и чрезвычайными ситуациями.





Отмечается, что разработка платформы ведется за счет грантовых средств Евразийского банка развития. Реализация проекта будет завершена до конца 2026 года. В настоящее время информационно-аналитический центр водных ресурсов при министерстве проводит обучающие семинары по работе в системе для специалистов бассейновых инспекций и РГП "Казводхоз".





Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил руководителям подведомственных организаций обеспечить контроль за точностью и актуальностью вносимых в Национальную информационную систему водных ресурсов данных.





Уже проделана немалая работа. В 2026 году мы должны ввести систему в эксплуатацию. Каждый гражданин должен иметь возможность зайти в нее и получить необходимую информацию о состоянии водных ресурсов страны. Для этого должна проводиться ежедневная комплексная работа. Вносимые в систему работниками РГП "Казводхоз" и бассейновых инспекций данные должны быть точными. Отнеситесь к этому вопросу с большой ответственностью", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.